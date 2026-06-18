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શું E20 પેટ્રોલના કારણે ગાડીઓના ફ્યુઅલ ટેન્કમાં ચઢી રહી છે કીડીઓ? સોશિયલ મીડિયાના દાવાઓ પર BPCLનું પહેલું નિવેદન, જાણો

Does E20 Fuel Attract Ants: તાજેતરમાં, વાહનોના ઇંધણ ટાંકી પાસે કીડીઓ એકઠી થતી જોવા મળતી વિડિઓઝ અને પોસ્ટ્સ સામે આવી રહી છે. તમે સોશિયલ મીડિયા પર આ વિડિઓઝ જોયા હશે. એવો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે આ E20 પેટ્રોલને કારણે થયું છે, જે શેરડીમાંથી બને છે. હવે, BPCL એ આ બાબતે પોતાનું મૌન તોડ્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 18, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:20 PM IST
શું E20 પેટ્રોલના કારણે ગાડીઓના ફ્યુઅલ ટેન્કમાં ચઢી રહી છે કીડીઓ? સોશિયલ મીડિયાના દાવાઓ પર BPCLનું પહેલું નિવેદન, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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શું E20 પેટ્રોલના કારણે ગાડીઓના ફ્યુઅલ ટેન્કમાં ચઢી રહી છે કીડીઓ? BPCLનું નિવેદન
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