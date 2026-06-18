/શું E20 પેટ્રોલના કારણે ગાડીઓના ફ્યુઅલ ટેન્કમાં ચઢી રહી છે કીડીઓ? સોશિયલ મીડિયાના દાવાઓ પર BPCLનું પહેલું નિવેદન, જાણો

Does E20 Fuel Attract Ants: છેલ્લા કેટલાક સમયથી, સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ઘણા વિડિઓઝ અને પોસ્ટ્સ વાયરલ થઈ રહ્યા છે, જેમાં વાહનોના ઇંધણ કેપ્સ પાસે કીડીઓ ભેગી થતી જોવા મળી રહી છે. લોકો ઓનલાઈન આને સીધા E20 પેટ્રોલ (20% ઇથેનોલ મિશ્રિત પેટ્રોલ) સાથે જોડી રહ્યા છે.
એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે ઇથેનોલ શેરડીમાંથી બને છે, તેથી તેની મીઠાશ કીડીઓને આકર્ષિત કરી રહી છે. પેટ્રોલિયમ કંપની ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (BPCL)એ આ બાબતની ગંભીર નોંધ લીધી છે અને સ્પષ્ટતા જાહેર કરી છે. ચાલો તમને જણાવીએ કે BPCL એ શું કહ્યું.
BPCLએ દાવાઓ નકાર્યા
BPCLએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટ દ્વારા સ્પષ્ટતા જાહેર કરી છે. કંપનીએ સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા તમામ અહેવાલોની તપાસ કરી છે અને તેમને સંપૂર્ણપણે ભ્રામક, પાયાવિહોણા અને વૈજ્ઞાનિક પુરાવા વિનાના ગણાવ્યા છે. કંપનીએ આ માટે ઘણા મજબૂત વૈજ્ઞાનિક કારણો આપ્યા છે.
BPCL has examined the claims circulating on social media regarding ants congregating around vehicle fuel filler caps and their alleged association with E20 petrol.
Fuel-grade ethanol used for petrol blending is produced through fermentation and distillation processes that… pic.twitter.com/1qED7xBBhe
— Bharat Petroleum (@BPCLimited) June 17, 2026
ઇથેનોલ ઉત્પાદન પ્રક્રિયા
ઇંધણ તરીકે વપરાતું ઇથેનોલ એક જટિલ આથો અને નિસ્યંદન પ્રક્રિયામાંથી પસાર થાય છે. આ પ્રક્રિયાના અંતે, શેરડી અથવા અનાજમાંથી બધી મીઠાશ અને ખાંડનું પ્રમાણ સંપૂર્ણપણે દૂર થઈ જાય છે. અંતિમ ઉત્પાદન કીડીઓને આકર્ષિત કરી શકે તેવી કોઈપણ મીઠાશથી વંચિત હોય છે.
જંતુ ભગાડનારા
ઇંધણ-ગ્રેડ ઇથેનોલમાં ખાસ ડિનાચ્યુરન્ટ્સ ઉમેરવામાં આવે છે. આ કીડીઓ અને જંતુઓને આકર્ષવાને બદલે ભગાડે છે.
પેટ્રોલની તીવ્ર ગંધ
પેટ્રોલમાં 20 ટકા ઇથેનોલ ઉમેરવામાં આવે ત્યારે પણ, પેટ્રોલ તેની કુદરતી હાઇડ્રોકાર્બન ગંધ (પેટ્રોલની તીવ્ર ગંધ) જાળવી રાખે છે. ઇથેનોલની હળવી ગંધ આ તીવ્ર ગંધથી ઢંકાઈ જાય છે. કીડીઓને પેટ્રોલની આ ગંધ બિલકુલ ગમતી નથી.
ઓછી વરાળ
સામાન્ય પેટ્રોલની તુલનામાં, ઇથેનોલ-મિશ્રિત પેટ્રોલ (E20)માં બળતણ વરાળ ઘણી ઓછી હોય છે, એટલે કે જ્યારે ઢાંકણ ખુલ્લું હોય ત્યારે ઓછું પેટ્રોલ બાષ્પીભવન થાય છે. જ્યારે ઢાંકણમાંથી કોઈ ગેસ અથવા વરાળ નીકળતું નથી, ત્યારે કીડીઓ અથવા અન્ય જંતુઓ ત્યાં ભેગા થતા નથી.
સોશિયલ મીડિયાની અફવાઓથી દૂર રહો
BPCLએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે E20 ઇંધણ અને કીડીઓના ઉપદ્રવ વચ્ચે કોઈ વૈજ્ઞાનિક જોડાણ નથી. ઘણીવાર, ગંદકી, ઢોળાયેલા ખોરાક અથવા ભેજને કારણે વાહનોના ઇંધણના ઢાંકણની નજીક કીડીઓ દેખાઈ શકે છે, જેને લોકો ભૂલથી પેટ્રોલ સાથે જોડી દે છે. તેથી, ચકાસણી વિના સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવામાં આવતી આવી અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપો.