/AIથી મહિલાઓની નોકરીઓ સૌથી વધુ જોખમમાં ? નવા સ્ટડીમાં મોટો ખુલાસો, કારણ જાણીને તમે ચોંકી જશો

AI Impact On Women Jobs: આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) વિશ્વભરની ઓફિસો અને કંપનીઓનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ બની રહ્યું છે. ગ્રાહક સેવાથી લઈને કન્ટેન્ટ રાઇટિંગ, કોડિંગ, ડેટા વિશ્લેષણ અને શેડ્યુલિંગ સુધીના ઘણા કાર્યો હવે AI ટૂલ્સની મદદથી વધુને વધુ કરવામાં આવે છે. કંપનીઓ ખર્ચ ઘટાડવા અને કામ ઝડપી બનાવવા માટે AIમાં ભારે રોકાણ પણ કરી રહી છે.
પરંતુ એક નવા અભ્યાસે એક મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે. અહેવાલ મુજબ, AI નો બધા કર્મચારીઓ પર સમાન પ્રભાવ ન પણ હોય. ખાસ કરીને મહિલાઓની નોકરીઓ પુરુષો કરતાં વધુ સંવેદનશીલ હોઈ શકે છે.
કઈ નોકરીઓ સૌથી વધુ જોખમમાં છે?
અમેરિકા સ્થિત નેશનલ પાર્ટનરશિપ ફોર વુમન એન્ડ ફેમિલીઝના અહેવાલ મુજબ, મહિલાઓનો મોટો હિસ્સો એવી નોકરીઓમાં કામ કરે છે જે AI દ્વારા સરળતાથી સ્વચાલિત થઈ શકે છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે અમેરિકન કાર્યબળમાં મહિલાઓનો હિસ્સો આશરે 47 ટકા છે, પરંતુ AI દ્વારા સૌથી વધુ પ્રભાવિત 15 નોકરીઓમાં લગભગ 83 ટકા કર્મચારીઓ મહિલાઓ છે.
આમાં સેક્રેટરી, ઓફિસ ક્લાર્ક, રિસેપ્શનિસ્ટ અને વીમા એજન્ટ જેવી નોકરીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ નોકરીઓમાં ઘણીવાર પુનરાવર્તિત વહીવટી કાર્યોનો સમાવેશ થાય છે, જે જનરેટિવ AI હવે ખૂબ ઝડપથી અને ઓછા ખર્ચે કરી શકે છે.
ચિંતા શા માટે વધી રહી છે?
અભ્યાસ મુજબ, મોટો મહિલા કાર્યબળ ધરાવતા ક્ષેત્રોમાં AIને કારણે નોકરી વિસ્થાપનનું જોખમ વધુ હોય છે. બીજી બાજુ, ઘણા કર્મચારીઓ પાસે નવી કુશળતા શીખવા અથવા ટેકનોલોજી સાથે ઝડપથી અનુકૂલન કરવા માટે મર્યાદિત સંસાધનો પણ હોઈ શકે છે.
જો કે, અહેવાલમાં એમ પણ જણાવાયું છે કે નર્સિંગ, બાળ સંભાળ અને ગૃહ આરોગ્યસંભાળ જેવા ક્ષેત્રો AI દ્વારા સંપૂર્ણપણે પ્રભાવિત થશે નહીં. આનું કારણ એ છે કે આ નોકરીઓને ભાવનાત્મક સમજણ અને માનવ સંભાળની જરૂર હોય છે, જેને મશીનો સંપૂર્ણપણે બદલી શકતા નથી. તેમ છતાં, આ ક્ષેત્રોમાં AI-આધારિત દેખરેખ અને દેખરેખ પ્રણાલીઓનો ઉપયોગ વધી રહ્યો છે.
AI સિસ્ટમ્સમાં લિંગ પૂર્વગ્રહ અસ્તિત્વમાં હોઈ શકે છે
અહેવાલમાં અન્ય એક ગંભીર મુદ્દા પર પણ પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે. અભ્યાસ મુજબ, AI સિસ્ટમો પોતે લિંગ પૂર્વગ્રહથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે. એવું નોંધવામાં આવ્યું હતું કે AI વિકાસ અને નેતૃત્વ ભૂમિકાઓમાં મહિલાઓની ભાગીદારી ઓછી રહે છે. આ કાર્યસ્થળમાં AI સાધનો કેવી રીતે ડિઝાઇન અને ઉપયોગમાં લેવાય છે, તેના પર અસર કરી શકે છે.
એક કિસ્સામાં, AI એ પુરુષ અને સ્ત્રી નામો સાથે રિઝ્યુમ બનાવ્યા. પાછળથી મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું ત્યારે, પુરુષ ઉમેદવારોને વધુ રેટિંગ મળ્યા. આનાથી ચિંતા વધી કે AI સિસ્ટમો અજાણતાં લાંબા સમયથી ચાલતા સામાજિક પૂર્વગ્રહોને મજબૂત બનાવી શકે છે.
શું AIનો ઉપયોગ કરતી વખતે સ્ત્રીઓનો વધુ ન્યાય થાય છે?
અભ્યાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે વ્યાવસાયિક કાર્યમાં AI સાધનોનો ઉપયોગ કરતી વખતે સ્ત્રીઓનો ન્યાય પુરુષો કરતાં વધુ કઠોર રીતે થઈ શકે છે. એક પ્રયોગમાં, સહભાગીઓને સમાન કાર્યો બતાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ કેટલાકને AI-સહાયિત અને કેટલાકને બિન-AI-સહાયિત કાર્યો સોંપવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે લોકો માનતા હતા કે કોઈ મહિલાએ AIનો ઉપયોગ કર્યો છે, ત્યારે તેમની ક્ષમતાઓને વધુ નકારાત્મક રીતે જોવામાં આવી હતી.
ડીપફેક્સ અને ઓનલાઈન દુરુપયોગનો વધતો ખતરો
અહેવાલમાં AI-આધારિત ડીપફેક્સ અને મહિલાઓને લક્ષ્ય બનાવતી નકલી સામગ્રી અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. AI દ્વારા ફોટા, વિડિઓઝ અને અવાજોમાં ફેરફાર કરીને ખોટી માહિતી ફેલાવવી પહેલા કરતા વધુ સરળ બની રહી છે. જ્યારે આ અભ્યાસ મુખ્યત્વે યુએસ કાર્યબળ પર કેન્દ્રિત હતો, ત્યારે AI ના વધતા ઉપયોગને જોતાં, તેની અસરો વિશ્વભરના અન્ય દેશોમાં અનુભવી શકાય છે.