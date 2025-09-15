એક Earbudમાં ઓછા અવાજની સમસ્યાથી છો પરેશાન? મિનિટોમાં જાતે જ કરો ઠીક, મ્યુઝિક એક્સપીરિયન્સની મજા થઈ જશે બમણી
Earbuds Sound Imbalance: ઘણીવાર વપરાશકર્તાઓ ઇયરબડ્સમાં ઓછા અવાજની સમસ્યાથી પરેશાન હોય છે. આ પાછળ ઘણા કારણો હોઈ શકે છે જેમ કે ઓડિયો બેલેન્સ સેટિંગમાં ફેરફાર અથવા ફર્મવેર અપડેટ ન થવા જેવા. પરંતુ તમે કેટલીક સરળ ટીપ્સથી આવી સમસ્યાઓને દૂર કરી શકો છો.
Earbuds Sound Imbalance: આજકાલ વાયરલેસ ઇયરબડ્સનો ઉપયોગ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. આ દ્વારા, તમે સરળતાથી કોલ્સ એટેન્ડ કરી શકો છો અને ગીતો સાંભળી શકો છો. આ ખૂબ નાના અને પોર્ટેબલ છે. પરંતુ ક્યારેક તેમાં સમસ્યાઓ આવવા લાગે છે અને ક્યારેક એક ઇયરબડમાં બીજા કરતા ઓછો અવાજ હોય છે. જેના કારણે સંગીત સાંભળવાની પણ મજા આવતી નથી. આ ખામી ઘણા કારણોસર થઈ શકે છે. પરંતુ તમારે હવે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, તમે કેટલીક સરળ ટીપ્સ અપનાવીને આ સમસ્યાને ઠીક કરી શકો છો.
બેટરી અને ફર્મવેર ચેક કરો
કેટલીકવાર ઇયરબડ્સ યોગ્ય રીતે ચાર્જ થઈ શકતા નથી જો તે કેસમાં યોગ્ય રીતે ફિટ ન થાય અને જ્યારે તમે તેને ઉપયોગ કરતી વખતે કાનમાં લગાવો છો, ત્યારે એક ઇયરબડમાંથી અવાજ ઓછો આવવા લાગે છે. ધ્યાનમાં રાખો કે બંને ઇયરબડ્સ યોગ્ય રીતે ચાર્જ થવા જોઈએ.
સમય સમય પર ચેક કરો કે ઇયરબડ્સમાં લેટેસ્ટ અપડેટ છે કે નહીં. કારણ કે જૂના અપડેટ્સ ઘણીવાર અવાજની સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. તમે જે કંપનીના ઇયરબડ્સનો ઉપયોગ કરો છો તેની ઓડિયો એપ્લિકેશન પર જાઓ અને અપડેટ્સ માટે ચેક કરતા રહો.
શું ઓડિયો બેલેન્સ સેટિંગ યોગ્ય છે કે નહીં?
આજકાલ, નવા સ્માર્ટફોનમાં ઓડિયો બેલેન્સ માટે સેટિંગ્સ આપવામાં આવે છે, જેની મદદથી તમે તમારી જરૂરિયાતો અનુસાર જમણા અને ડાબા ઇયરબડ્સના અવાજને બેલેન્સ કરી શકો છો. જો આ સેટિંગ અજાણતા બદલાઈ જાય, તો એક ઇયરબડ ઓછો અવાજ આવવાનું કરવાનું શરૂ કરશે અને બીજો વધુ અવાજ આવશે. તેથી, ઓડિયો બેલેન્સનું ખાસ ધ્યાન રાખો.
આ સમસ્યાનો સામનો કરવા માટે, તમારે સેટિંગ્સમાં જઈને તેને વચ્ચે સંતુલિત કરવું પડશે. આ પછી, બંને બડ્સમાં સરખો અવાજ આવવાનું શરૂ થશે. જે તમારી સમસ્યાનું પણ નિરાકરણ લાવશે. પરંતુ આ સેટિંગ કર્યા પછી પણ, જો તમે સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છો, તો તમારે ઇયરબડ્સની બેટરી અને ફર્મવેર તપાસવું જોઈએ.
