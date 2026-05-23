/શું તમે AC ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો? આ 4 વસ્તુઓ ચોક્કસ ચેક કરી લેજો નહીંતર થઈ શકે છે મોટું નુકસાન, જાણો

AC Buying Tips: દેશમાં ઉનાળાની ઋતુ શરૂ થઈ ગઈ છે અને સમય સાથે તેની તીવ્રતા વધી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં, લોકો ઘણીવાર ગરમીથી બચવા માટે એસી ખરીદે છે. જો કે, ફક્ત એસી ખરીદવું પૂરતું નથી. યોગ્ય મોડેલ અને ક્ષમતા પસંદ કરવી પણ એટલી જ મહત્વપૂર્ણ છે. યોગ્ય એસી પસંદ કરવાથી માત્ર ઠંડક પર અસર થતી નથી પરંતુ વીજળીના બિલમાં પણ વધારો થઈ શકે છે. રૂમનું કદ, સ્ટાર રેટિંગ અને ઇન્વર્ટર ટેકનોલોજી જેવા પરિબળોને ધ્યાનમાં લઈને લેવામાં આવેલ નિર્ણય લાંબા ગાળે વીજળીના બિલ અને આરામ બંનેને ફાયદો કરાવી શકે છે.
ગ્રાહકોએ જાણવું જોઈએ કે કેટલા પ્રકારના એસી અસ્તિત્વમાં છે.
બજારમાં વિવિધ જરૂરિયાતોને અનુરૂપ ઘણા પ્રકારના એસી ઉપલબ્ધ છે. આમાં શામેલ છે:
વિન્ડો એસી: નાના રૂમ અને બજેટ માટે શ્રેષ્ઠ
સ્પ્લિટ એસી: બેડરૂમ અને લિવિંગ રૂમ માટે શ્રેષ્ઠ
ઇન્વર્ટર એસી: લાંબા ગાળાના દૈનિક ઉપયોગ માટે સૌથી વધુ આર્થિક
પોર્ટેબલ એસી: ભાડાના ઘરો અથવા કામચલાઉ ઉપયોગ માટે આદર્શ
કેસેટ એસી: મોટી ઓફિસો અને કોમર્શિયલ જગ્યાઓ માટે
દરેક એસીનો ભાવ, ક્ષમતા અને ઉપયોગ અલગ અલગ હોય છે, તેથી તમારી જરૂરિયાતોના આધારે યોગ્ય ટનેજ પસંદ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે.
તમારા રૂમ માટે યોગ્ય ટનેજ પસંદ કરો
એસી ખરીદતી વખતે સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત એ રૂમનું કદ છે. ખોટો ટનેજ પસંદ કરવાથી ઠંડક અને પાવર વપરાશ બંને પર અસર થાય છે. કદના આધારે ટનના આંકડા અહીં છે:
120 ચોરસ ફૂટ સુધી - 1 ટન
120 થી 180 ચોરસ ફૂટ - 1.5 ટન
180 ચોરસ ફૂટથી વધુ - 2 ટન
જો રૂમ ખૂબ ગરમ હોય અથવા ઉપરના માળે હોય, તો થોડી વધારે ક્ષમતા ધરાવતું એસી પસંદ કરવું વધુ સારું છે.
ઇન્વર્ટર વિરુદ્ધ નોન-ઇન્વર્ટર એસી
ઇન્વર્ટર એસી તાપમાનના આધારે તેની ગતિને સમાયોજિત કરે છે, જેનાથી વીજ વપરાશ ઓછો થાય છે. બીજી બાજુ, નોન-ઇન્વર્ટર એસી વારંવાર ચાલુ અને બંધ થાય છે, જેના પરિણામે વધુ વીજ વપરાશ થાય છે. જો તમારે દરરોજ એસીનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર હોય, તો ઇન્વર્ટર એસી એક સારો વિકલ્પ છે.
સ્ટાર રેટિંગનો વિચાર કરો
એસી પર સ્ટાર રેટિંગ તેની ઉર્જા કાર્યક્ષમતા દર્શાવે છે, જેમ કે:
5 સ્ટાર: મહત્તમ વીજ બચત
3 સ્ટાર: વધુ સારો વિકલ્પ
2 સ્ટાર કે તેથી ઓછું: ઓછી બચત
ભારે ઉપયોગ માટે 5-સ્ટાર એસી ફાયદાકારક છે.
ઠંડક, ગુણવત્તા અને કોમ્પ્રેસર
કોપર કન્ડેન્સરવાળા એસી વધુ ટકાઉપણું અને સારી ઠંડક પ્રદાન કરે છે. ટર્બો કૂલિંગ અને હવા પ્રવાહ પણ મહત્વપૂર્ણ પરિબળો છે જે રૂમને ઝડપથી ઠંડુ કરવામાં મદદ કરે છે.
ઇન્સ્ટોલેશન અને વધારાના ખર્ચ
એસી ખરીદ્યા પછી, ઇન્સ્ટોલેશન, પાઇપિંગ અને સ્ટેન્ડ જેવા ખર્ચ પણ ઉમેરવામાં આવે છે. આ ખર્ચ થોડા હજાર રૂપિયા સુધી ઉમેરી શકે છે. તેથી, ખરીદતા પહેલા સંપૂર્ણ ખર્ચ સમજવો મહત્વપૂર્ણ છે.
અવાજ અને આરામનો વિચાર કરો
સ્પ્લિટ એસી સામાન્ય રીતે શાંત હોય છે, જ્યારે વિન્ડો એસી થોડા વધુ અવાજવાળા હોય છે. શયનખંડ માટે શાંત એસી વધુ સારું માનવામાં આવે છે.
સ્માર્ટ સુવિધાઓ અને જાળવણી
આજકાલ ઘણા એસી વાઇ-ફાઇ અને એપ્લિકેશન નિયંત્રણ જેવી સુવિધાઓ સાથે આવે છે, પરંતુ ઠંડક એ ટોચની પ્રાથમિકતા હોવી જોઈએ. નિયમિત સેવા અને ફિલ્ટર સફાઈ એસી કામગીરીમાં સુધારો કરી શકે છે અને પાવર વપરાશ ઘટાડી શકે છે.