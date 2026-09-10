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iPhone 18 Pro લોન્ચ થતાં જ આ જૂના iPhone ખરીદવા તૂટી પડ્યા લોકો, પરંતુ કોઈને મળ્યો નહીં, જાણો

iPhone 18 Pro: નવા iPhone 18 Proના લોન્ચ પછી, જૂના મોડેલની શોધ, જેની કિંમતમાં સામાન્ય રીતે ઘટાડો થવાની અપેક્ષા હતી, અચાનક વધી ગઈ. લોકો iPhone 17 ની કિંમત જાણવા માટે ઇન્ટરનેટ પર ઉમટી પડ્યા, પરંતુ તેમને એક અણઘડ આંચકો લાગ્યો. જૂના મોડેલની કિંમત ઘટાડવાને બદલે, Apple એ તેમાં વધારો કર્યો. આ કિંમતમાં ફેરફારથી iPhone ગ્રાહકો આશ્ચર્યચકિત થયા.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 10, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 09:42 PM IST
iPhone 18 Pro લોન્ચ થતાં જ આ જૂના iPhone ખરીદવા તૂટી પડ્યા લોકો, પરંતુ કોઈને મળ્યો નહીં, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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