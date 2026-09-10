/iPhone 18 Pro લોન્ચ થતાં જ આ જૂના iPhone ખરીદવા તૂટી પડ્યા લોકો, પરંતુ કોઈને મળ્યો નહીં, જાણો

iPhone 18 Pro: Apple એ તેનો નવો iPhone 18 Pro લોન્ચ કર્યો. કંપનીએ અન્ય ઘણી નવી પ્રોડક્ટ્સ પણ રજૂ કરી. પરંતુ લોન્ચ પછી જે બન્યું તેણે બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું. નવા iPhone શોધવાને બદલે, લોકોએ જૂના iPhone 17 માટે વધુ શોધ કરવાનું શરૂ કર્યું.
લોકો આશા રાખતા હતા કે iPhone 18 સિરીઝના લોન્ચ પછી iPhone 17ની કિંમત ઘટશે. જો તમે આ આશા સાથે iPhone 17 ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમારા માટે ખરાબ સમાચાર છે. જૂના મોડેલની કિંમત ઘટાડવાને બદલે, Appleએ જૂના મોડેલની કિંમત વધારી દીધી છે.
iPhone 17 ની કિંમત 82,900 રૂપિયા હતી. હવે, તેની કિંમત 99,900 રૂપિયા થઈ ગઈ છે. આનો અર્થ એ થયો કે ગ્રાહકોએ હવે જૂના iPhone 17 માટે 17,000 રૂપિયા વધુ ખર્ચ કરવા પડશે.
iPhone 17ની કિંમત કેમ વધી?
નવા iPhone લોન્ચ થયા પછી, જૂના મોડેલની કિંમતમાં સામાન્ય રીતે ઘટાડો થવાની ધારણા છે. આ જ કારણ છે કે iPhone 18 Pro લોન્ચ થયા પછી લોકોએ iPhone 17 શોધવાનું શરૂ કર્યું. જો કે, Appleની નવી કિંમત જોઈને ગ્રાહકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા.
આ જ કારણ છે કે લોન્ચ થયા પછી iPhone 17નું સર્ચ ઝડપથી વધવા લાગ્યું. લોકો જાણવા માટે ઉત્સુક છે કે જૂના મોડેલની કિંમત કેમ ઘટવાને બદલે વધી.
ફક્ત iPhone 17 જ નહીં, આ મોડેલોની કિંમતો પણ વધી
Apple એ ફક્ત iPhone 17ની કિંમતમાં ફેરફાર કર્યો નથી. કંપનીએ અન્ય મોડેલોની કિંમતોમાં પણ વધારો કર્યો છે. iPhone 17e ની કિંમત 64,900 રૂપિયાથી વધીને 79,900 રૂપિયા થઈ ગઈ છે, જે 15,000 રૂપિયાનો સીધો વધારો થયો છે.
iPhone 16ની કિંમત પણ 79,900 રૂપિયાથી વધીને 89,900 રૂપિયા થઈ ગઈ છે. આનો અર્થ એ છે કે તમારે હવે આ ફોન માટે 10,000 રૂપિયા વધુ ચૂકવવા પડશે. iPhone Airમાં સૌથી મોટો ભાવ વધારો જોવા મળ્યો છે. તેની કિંમત, જે પહેલા 1,19,900 રૂપિયા હતી, હવે 1,49,900 રૂપિયા થઈ ગઈ છે. આનો અર્થ એ છે કે તેની કિંમત 30,000 રૂપિયા વધી ગઈ છે.
નવા iPhone લોન્ચ થયા પછી જૂના મોડેલને સસ્તા ભાવે ખરીદવાની આશા રાખતા ગ્રાહકોને મોટો ફટકો પડ્યો છે. આ વખતે સૌથી વધુ ચર્ચાનો મુદ્દો જૂના iPhoneની કિંમતમાં ઘટાડો થવાને બદલે વધારો છે.