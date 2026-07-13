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ચોમાસામાં AC કેટલા ટેમ્પરેચર પર રાખવું જોઈએ? ભેજથી મળશે રાહત, વીજળીનું બિલ પણ ઘટશે, જાણો

Rainy Season AC Temprechar: ચોમાસાની ઋતુ ગરમીથી રાહત આપે છે, પરંતુ ઘરોમાં ભેજ રહે છે. ભેજનો સામનો કરવા માટે, લોકો AC ચાલુ કરે છે, પરંતુ વધુ પડતી ઠંડી શરદી અને ઉધરસનું કારણ બની શકે છે. ચાલો સમજાવીએ કે ચોમાસાની ઋતુમાં એસી કયા ટેમ્પરેચરે સેટ કરવું જોઈએ?
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 13, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:01 PM IST
ચોમાસામાં AC કેટલા ટેમ્પરેચર પર રાખવું જોઈએ? ભેજથી મળશે રાહત, વીજળીનું બિલ પણ ઘટશે, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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