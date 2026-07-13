/ચોમાસામાં AC કેટલા ટેમ્પરેચર પર રાખવું જોઈએ? ભેજથી મળશે રાહત, વીજળીનું બિલ પણ ઘટશે, જાણો

Rainy Season AC Temprechar: ચોમાસાની ઋતુ એ એવો સમય છે, જ્યારે થોડી ઠંડી અને ભેજ હોય છે. એસી વગર સૂવું મુશ્કેલ હોય છે, અને શરદી અને ઉધરસ થવાનો ભય રહે છે. વરસાદ ઠંડક લાવે છે, પરંતુ હવામાં ભેજ વધે છે, જેના કારણે ઘર ભેજવાળું અને ગરમ લાગે છે. તેથી, દરેક વ્યક્તિ આરામ કરવા અને આરામ કરવા માટે એસીનો ઉપયોગ કરવાનું પસંદ કરે છે.
ઉનાળામાં, આપણે ઓછા ટેમ્પરેચરે એસીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, પરંતુ જ્યારે વરસાદ પડે છે, ત્યારે ઘણા લોકો યોગ્ય સેટિંગ નક્કી કરવામાં સંઘર્ષ કરે છે. તાપમાન ખોટી રીતે સેટ કરવાથી રૂમમાં ભેજ વધી શકે છે, અને શરદી અને ખાંસી થવાનું જોખમ પણ રહે છે. તો, ચાલો જોઈએ કે ભેજથી રાહત મેળવવા અને વીજળીનું બિલ ઘટાડવા માટે આ ઋતુમાં એસી કેટલું સેટ કરવું જોઈએ.
ચોમાસા દરમિયાન એસી કયા મોડ પર રાખવું જોઈએ?
વરસાદની ઋતુમાં ટેમ્પરેચર ભલે વધારે ન હોય, પણ હવામાં ભેજ નોંધપાત્ર રીતે વધી જાય છે. આ જ કારણ છે કે ચોમાસા દરમિયાન ભેજ એક મોટી સમસ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં, હંમેશા ACને કૂલ મોડમાં ચલાવવું યોગ્ય નથી, જેનાથી શરદી અને ઉધરસ થઈ શકે છે. ચોમાસાની ઋતુમાં ACને ડ્રાય મોડમાં રાખવું એ શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. આ રૂમને ઠંડક આપે છે અને કોઈ નુકસાન પહોંચાડતું નથી.
ACમાં ડ્રાય મોડ શું છે?
દરેક AC રિમોટમાં ડ્રાય મોડ વિકલ્પ હોય છે, જે ઠંડી હવાને બહાર કાઢે છે અને રૂમને ઠંડો રાખે છે. આ ભેજને અટકાવે છે અને ચીકણુંપણું અટકાવે છે. આ મોડનો ઉપયોગ કરવાનો ફાયદો એ છે કે કોમ્પ્રેસર સતત ચાલતું નથી, આમ વીજળીની બચત થાય છે.
તમારે કયા ડિગ્રી પર AC ચલાવવું જોઈએ?
જો તમે ડ્રાય મોડનો ઉપયોગ નથી કરી રહ્યા, તો તેને 24થી 25 ડિગ્રી પર ચલાવવું શ્રેષ્ઠ છે. આનાથી AC ધીમે ધીમે ઠંડુ થશે અને વધુ ઠંડુ નહીં લાગે. વધુમાં, વીજળીનો વપરાશ ઓછો થશે. જો તમને લાગે કે AC વધુ ગરમ થઈ રહ્યું છે, તો તમે પંખા મોડ પર પણ સ્વિચ કરી શકો છો.
તમારા વીજળી બિલમાં બચત કરવાના 4 સરળ રસ્તાઓ
હંમેશા ટેમ્પરેચર 24થી 26 ડિગ્રી વચ્ચે સેટ રાખો. ઓછા તાપમાને AC ચલાવવાથી કોમ્પ્રેસર પર ઓછુ દબાણ આવે છે, જેનાથી વીજળીનો વપરાશ વધે છે. બેસ્ટ ઠંડક અને ઉર્જા બચત માટે, યોગ્ય સેટિંગ પર એર કન્ડીશનર ચલાવો.
ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન, ડ્રાય અથવા ફેન મોડમાં AC ચલાવવાથી ઠંડક મળશે અને વીજળીનો વપરાશ ઓછો થશે. તે રૂમમાં ભેજને જમા થવાથી પણ અટકાવશે. કૂલ મોડ વિકલ્પ રિમોટ પર દેખાશે.
જરૂરી ઠંડક મેળવવા માટે દર 15 દિવસે AC ફિલ્ટર સાફ કરો. ગંદા ફિલ્ટર ACને વધુ મહેનત કરવા દબાણ કરે છે, જેનાથી તમારું વીજળી બિલ વધે છે અને કોમ્પ્રેસર પર દબાણ આવે છે.
જ્યારે પણ તમે AC ચલાવો છો, ત્યારે દરવાજા અને બારીઓ બંધ રાખો. આ ઠંડી હવાને બહાર નીકળતી અટકાવશે અને ગરમ હવાને અંદર પ્રવેશતી અટકાવશે. ચોમાસા દરમિયાન રૂમમાં ભેજ એકઠો થશે નહીં. આવી સ્થિતિમાં, AC ઝડપથી ઠંડુ થશે અને તેને લાંબા સમય સુધી ચલાવવાની જરૂર રહેશે નહીં.