ફટાફટ ખરીદી લો આ સ્કૂટર, નહીંતર જાન્યુઆરીથી વધી જશે કિંમત, હાલ મળી રહ્યું છે 20000નું ડિસ્કાઉન્ટ
જાન્યુઆરી 2026થી એથર ઇલેક્ટ્રિક ઇ-સ્કૂટર વધુ મોંઘા થશે. આ ઇ-સ્કૂટરની કિંમતોમાં હજારો રૂપિયાનો વધારો થશે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું આ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર કેટલા મોંઘા થશે.
Trending Photos
જો તમે નવું એથર ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર ખૂબ જ ઉપયોગી છે. દેશની અગ્રણી ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર કંપની, એથર એનર્જીએ જાહેરાત કરી છે કે તે 1 જાન્યુઆરી, 2026થી તેના ઇ-સ્કૂટરની કિંમતોમાં 3,000 સુધીનો વધારો કરશે.
કયા મોડલની કિંમતોને થશે અસર ?
એથર એનર્જીના વર્તમાન પોર્ટફોલિયોમાં બે મુખ્ય સ્કૂટર રેન્જનો સમાવેશ થાય છે. પરફોર્મન્સ-ઓરિએન્ટેડ એથર 450 સિરીઝ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર અને ફેમિલી-ફોકસ્ડ એથર રિઝ્ટા ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર.
હાલમાં આ સ્કૂટર્સની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 1.14 લાખથી 1.82 લાખ સુધીની છે. જાન્યુઆરી 2026થી તમામ મોડેલો પર કિંમતોમાં વધારો થવાની ધારણા છે.
એથર કિંમતો કેમ વધારી રહ્યું છે ?
કંપનીના મતે વૈશ્વિક કાચા માલના ખર્ચમાં વધારો, ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકોની કિંમત અને વિદેશી વિનિમયમાં વધઘટ જેવા પરિબળોને કારણે ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો થયો છે. આ વધેલા ખર્ચ હવે ગ્રાહકોને અસર કરશે.
ડિસેમ્બરમાં ખરીદદારોને ફાયદો થશે
સારા સમાચાર એ છે કે એથર હાલમાં ઇલેક્ટ્રિક ડિસેમ્બર સ્કીમ ચલાવી રહી છે. આ યોજના હેઠળ પસંદગીના શહેરોમાં ગ્રાહકો 20,000 સુધીના લાભ મેળવી શકે છે. તેથી ડિસેમ્બરમાં ખરીદી કરનારાઓ કિંમત વધે તે પહેલાં ફાયદો મેળવી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે