/Ather લાવી રહ્યું છે તેનું સૌથી સસ્તું સ્કૂટર KONARC, આ દિવસે થશે લોન્ચ, જાણો કેટલી હશે કિંમત

Ather Konarc Launch : એથર એનર્જી તેનું સૌથી સસ્તું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. કંપનીનું આગામી સ્કૂટર ઓગસ્ટના અંતમાં લોન્ચ થવાનું છે. કંપનીએ સ્કૂટરનું નામ જાહેર કર્યું છે, જે એથર કોનાર્ક તરીકે ઓળખાશે અને આ સ્કૂટર 29 ઓગસ્ટના રોજ લોન્ચ થશે.
EL પ્લેટફોર્મ પર આધારિત કંપનીનું આ પ્રથમ પ્રોડક્શન મોડેલ હશે. આ સ્કૂટર સાથે કંપનીનો હેતુ માસ-માર્કેટ સેગમેન્ટમાં પ્રવેશવાનો છે. લોન્ચ તારીખની પુષ્ટિ થયા પછી જ નામની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. ત્યારે એથરના આગામી સ્કૂટરના ખાસ ફીચર્સ પર એક નજર કરીએ.
એથર કોનાર્કમાં શું ખાસ છે ?
એથરે અગાઉ EL 01 કોન્સેપ્ટ સ્કૂટરની તસવીરો શેર કરી હતી, જેમાં આગામી મોડેલ વિશે ઘણી વિગતો સ્પષ્ટ કરવામાં આવી હતી. સ્કૂટરની ડિઝાઇન શાનદાર હશે. તેમાં હેન્ડલબાર-માઉન્ટેડ હેડલેમ્પ અને ફ્રન્ટ એપ્રોન પર વર્ટિકલ LED DRL હશે.
આગળના ભાગમાં Atherનો બ્રાન્ડ લોગો હશે. સ્કૂટરમાં લાંબી અને ફ્લેટ સિંગલ-પીસ સીટ હશે, આમાં સ્પેશિયલ ફ્લોરબોર્ડ અને ફેમિલી ઓરિએન્ટેડ લૂક હશે. પાછળના ભાગમાં એક આકર્ષક LED ટેલ લેમ્પ હશે. તેમાં ફ્રન્ટ એલોય વ્હીલ્સ અને ડિસ્ક બ્રેક્સ હશે, જે દર્શાવે છે કે કંપની હાઈ વેરિઅન્ટમાં પ્રીમિયમ હાર્ડવેર ઓફર કરી શકે છે.
એક મોટો ફેરફાર મેટલ બોડી પેનલ્સનો હશે. એથર તેના વર્તમાન સ્કૂટરમાં વપરાતા પોલિમર બોડીવર્કને બદલે મેટલ બોડી પસંદ કરી શકે છે. જે ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરનું ટકાઉપણું વધારશે.
કિંમત શું હોઈ શકે છે ?
કોનાર્ક એથર એનર્જી માટે રિઝ્ટા જેવી જ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. તેની કિંમત રિઝ્ટા કરતા પણ ઓછી હશે. એવું અનુમાન છે કે કંપની આ સ્કૂટરને ₹1 લાખના બજેટમાં લોન્ચ કરી શકે છે. જો કે, 29 ઓગસ્ટે જ્યારે કંપની આ સ્કૂટર લોન્ચ કરશે ત્યારે તેની અસલી કિંમત ખબર પડશે.
એથર એનર્જીના સીઈઓ તરુણ મહેતાએ EL પ્લેટફોર્મને EV ક્ષેત્રમાં લગભગ એક દાયકાના વિકાસનું પરિણામ ગણાવ્યું છે. જ્યારે એથરના પ્રારંભિક ઉત્પાદનો ટેકનોલોજી ઉત્સાહીઓ અને પ્રદર્શન-લક્ષી યુઝર્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા હતા, ત્યારે નવું પ્લેટફોર્મ પોસાય તેવું, કન્ફર્ટ, ચાર્જિંગ સુવિધા, સર્વિસિંગ કોસ્ટ, રિસેલ વેલ્યુ અને સેફ્ટિને પ્રાથમિકતા આપશે.