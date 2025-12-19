Ather લાવી રહ્યું છે નવું સસ્તું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, Olaનું વધશે ટેન્શન, જાણો ક્યારે થશે લોન્ચ
ઓલાને ટક્કર આપવા માટે એથર ટૂંક સમયમાં એક નવું સસ્તું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર EL01 લોન્ચ કરશે. ત્યારે આ લેખમાં તેની ડિઝાઇન, રેન્જ અને ક્યારે લોન્ચ થશે તેના વિશે જાણીશું.
એથર એનર્જી ટૂંક સમયમાં ભારતમાં એક નવું અને સસ્તું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. કંપનીએ તેની ડિઝાઇન માટે પેટન્ટ ફાઇલ કરી છે, જે સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે આ સ્કૂટર ટૂંક સમયમાં હકીકત બની શકે છે. આ નવું સ્કૂટર એથરના EL01 કોન્સેપ્ટ પર આધારિત હશે અને તેને સરેરાશ વ્યક્તિના બજેટને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન કરવામાં આવી રહ્યું છે. બજારમાં ઓલા જેવી બ્રાન્ડ્સ સાથે સ્પર્ધા કરવા માટે એથર આ મોટું પગલું ભરી રહ્યું છે.
રિઝ્ટાની સફળતા પછી નવું પગલું
એથર પહેલાથી જ તેના 450 સિરીઝના સ્કૂટર્સ સાથે નોંધપાત્ર ઓળખ મેળવી ચૂક્યું છે. આ પછી કંપનીએ રિઝ્ટા સ્કૂટર લોન્ચ કર્યું, જે ફેમિલી ઉપયોગ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું હતું. લોન્ચ થયાના થોડા સમય પછી રિઝ્ટા ભારતના સૌથી વધુ વેચાતા ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર્સમાંનું એક બન્યું. હવે એથર વધુ લોકોને ઇલેક્ટ્રિક વાહનો તરફ સ્વિચ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે બીજું એક સસ્તું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર લોન્ચ કરવા માંગે છે.
એથર EL01 ક્યારે લોન્ચ થઈ શકે છે ?
એથર EL01 કોન્સેપ્ટ સૌપ્રથમ એથર કોમ્યુનિટી ડે 2025માં પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો હતો. તે જ કાર્યક્રમમાં કંપનીએ તેના નવા EL પ્લેટફોર્મનું પણ અનાવરણ કર્યું. તે સમયે લોન્ચ તારીખ સ્પષ્ટ નહોતી, પરંતુ હવે ડિઝાઇન પેટન્ટ બાદ એવું માનવામાં આવે છે કે EL01 આ નવા પ્લેટફોર્મ પર આધારિત પહેલું સ્કૂટર હોઈ શકે છે. તે 2026માં લોન્ચ થવાની ધારણા છે.
ડિઝાઇનમાં શું ખાસ હશે ?
Ather EL01ની ડિઝાઇન મોટાભાગે રિઝ્ટા જેવી હશે, પરંતુ તે સિમ્પલ અને વધુ સસ્તું હશે. તેમાં LED હેડલાઇટ, પાતળી ફ્રન્ટ LED DRL, સ્લીક બોડી પેનલ્સ, સિંગલ-પીસ સીટ અને પિલિયન બેકરેસ્ટ હોઈ શકે છે. વધુમાં ફ્રન્ટ એપ્રોન પર ઈન્ડિકેટર મૂકી શકાય છે. કોન્સેપ્ટ મોડેલમાં 7-ઇંચની સ્ક્રીન પણ હતી જે સવારને આવશ્યક માહિતી પ્રદર્શિત કરશે. એકંદરે તે રિઝ્ટાનું સસ્તું અને સરળ વર્ઝન દેખાઈ શકે છે.
બેટરી અને રેન્જ
Ather EL01માં ફ્લોરબોર્ડ હેઠળ બેટરી પેક હોવાની અપેક્ષા છે. આ નવું પ્લેટફોર્મ 2 kWhથી 5 kWh સુધીની બેટરીઓને સપોર્ટ કરશે. મલ્ટી બેટરી વિકલ્પો અપેક્ષિત છે, જે ગ્રાહકોને તેમની જરૂરિયાતોના આધારે સ્કૂટર પસંદ કરવાની મંજૂરી આપે છે. સિંગલ ચાર્જ પર તેની રેન્જ લગભગ 150 કિલોમીટર હોવાની અપેક્ષા છે.
