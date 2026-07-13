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ATM Cash Withdrawal: રૂપિયા ઉપાડ્યા બાદ 4-5 સેકન્ડ સુધી કેમ 'પોઝ' થઈ જાય છે ATM? આ કારણ જાણીને ચોંકી જશો

ATM Cash Withdrawal: શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે ATMમાંથી રૂપિયા ઉપાડ્યા પછી 4 થી 5 સેકન્ડ સુધી ATM કેમ પોઝ થઈ જાય કે રોકાઈ જાય છે? ચાલો જાણીએ આ પ્રશ્નનો જવાબ શું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 13, 2026, 11:43 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:43 PM IST
ATM Cash Withdrawal: રૂપિયા ઉપાડ્યા બાદ 4-5 સેકન્ડ સુધી કેમ 'પોઝ' થઈ જાય છે ATM? આ કારણ જાણીને ચોંકી જશો
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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