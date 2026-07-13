ATM Cash Withdrawal: રૂપિયા ઉપાડ્યા બાદ 4-5 સેકન્ડ સુધી કેમ 'પોઝ' થઈ જાય છે ATM? આ કારણ જાણીને ચોંકી જશો

ATM Cash Withdrawal: શું તમે ક્યારેય એ વાત પર ધ્યાન આપ્યું છે કે એટીએમમાંથી કેશ (રોકડ) ઉપાડ્યા પછી મશીનને પાછા વેલકમ સ્ક્રિન (Welcome Screen) પર આવવામાં લગભગ ચારથી પાંચ સેકન્ડનો સમય લાગે છે? ઘણા લોકોને એવું લાગે છે કે આ ધીમા નેટવર્ક અથવા તો કોઈ ટેકનિકલ ખામીના કારણે થાય છે. પરંતુ સત્ય કંઈક અલગ જ છે.
એક્ટિવ સેશનને સંપૂર્ણપણે બંધ કરવું
રોકડ ઉપાડ્યા અને ટ્રાન્ઝેક્શન પૂરું થયા પછી એટીએમ સૌથી પહેલા તમારા એકાઉન્ટ સાથે જોડાયેલા એક્ટિવ બેન્કિંગ સેશનને પૂરું કરે છે. 4 થી 5 સેકન્ડના આ સમય દરમિયાન સિસ્ટમ એ વાતની ખાતરી કરે છે કે ટ્રાન્ઝેક્શન પૂરેપૂરું બંધ થઈ ગયું છે. આવું એટલા માટે જેથી બીજો ગ્રાહક અગાઉના સેશનનો ઉપયોગ ન કરી શકે અથવા તેમાં કોઈ છેડછાડ ન કરી શકે.
સંવેદનશીલ માહિતી દૂર કરવી
ટ્રાન્ઝેક્શનના તરત જ પછી એકાઉન્ટ બેલેન્સ, મીની સ્ટેટમેન્ટ અથવા ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ જેવી માહિતી એટીએમની અસ્થાયી (Temporary) મેમરીમાં રહી શકે છે. આ નાનકડો વિલંબ (Delay) સિસ્ટમને આ માહિતી પૂરેપૂરી દૂર કરવામાં અને સ્ક્રિનને રીસેટ કરવાની તક આપે છે. આનાથી એ બાબત સુનિશ્ચિત થાય છે કે બીજો યુઝર તમારી નાણાકીય માહિતી જોઈ ન શકે.
એટીએમ છેતરપિંડીથી સુરક્ષા
આ વિરામ (Pause) છેતરપિંડી રોકવાના એક જરૂરી ઉપાય તરીકે પણ કામ કરે છે. જો એક ગ્રાહકનું કામ પૂરું થયાના તરત જ પછી એટીએમ એક્ટિવ થઈ જાય, તો લાઈનમાં ઉભેલી બીજી વ્યક્તિ અગાઉનું સેશન પૂરેપૂરું પૂરું થાય તે પહેલાં જ 'Back' અથવા 'Repeat Transaction' જેવા નેવિગેશન બટન દબાવવાનો પ્રયાસ કરી શકતી હતી. આ ઇન-બિલ્ટ ડિલે (In-built delay) મશીનને પૂરેપૂરું રીસેટ કરવાનું સુનિશ્ચિત કરે છે. આનાથી કોઈપણ અનાધિકૃત એક્સેસ (Unauthorized access) ને રોકી શકાય છે.
કેન્સલ (Cancel) બટન કેમ દબાવવું જોઈએ?
બેન્કિંગ એક્સપર્ટ રોકડ અને કાર્ડ લીધા પછી કેન્સલ (Cancel) અથવા કલિયર (Clear) બટન દબાવવાની સલાહ આપે છે. આવું એટલા માટે જેથી સેશન તરત જ પૂરું થઈ જાય અને એટીએમ વેલકમ સ્ક્રિન પર પાછું આવી જાય. આનાથી સુરક્ષાનું એક વધારાનું સ્તર ઉમેરાય છે.
ATMમાંથી બહાર નીકળતા પહેલા રોકડ ગણી લો
ગ્રાહકોએ એટીએમ કેબિનમાંથી બહાર નીકળતા પહેલા હંમેશા રોકડ ગણી લેવી જોઈએ. જો રકમ ખોટી હોય અથવા કોઈ ફાટેલી કે જૂની નોટ નીકળે, તો આ બાબતની જાણ તરત જ સંબંધિત બેન્કને કરી દેવી જોઈએ.