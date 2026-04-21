₹10 લાખથી ઓછા બજેટમાં ખરીદો આ 4 ઓટોમેટિક કાર, મળશે શાનદાર ડ્રાઇવિંગનો અનુભવ
જો તમે તમારા બજેટમાં ઝટકેદાર AMT ગિયરબોક્સથી બચવા ઈચ્છો છો તો 10 લાખની અંદર Hyundai i20, Honda Amaze અને Tata ની ઈલેક્ટ્રિક કાર (Punch/Tiago) શાનદાર વિકલ્પ છે.
- મેટ્રો શહેરોમાં વધી રહી છે ઓટોમેટિક કારની માંગ
- 10 લાખથી ઓછા બજેટમાં આવતી શાનદાર ઓટોમેટિક કાર
- ટાટા, હ્યુન્ડઈ અને હોન્ડાની શાનદાર ઓટોમેટિક કાર
આજના સમયમાં મોટા શહેરોમાં ટ્રાફિક એટલો વધી ગયો છે કે ઓટોમેટિક કાર હવે લક્ઝરી નહીં, પરંતુ જરૂરિયાત બની ગઈ છે. પરંતુ ઓટોમેટિક કાર સામાન્ય રીતે મેનુઅલ કારથી મોંઘી હોય છે. માર્કેટમાં ઘણા પ્રકારના ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ મળે છે, જેમાં સૌથી સસ્તું AMT કે AGS હોય છે. આ હકીકતમાં મેનુઅલ ટ્રાન્સમિશન જ હોય છે, જેમાં સેન્સર અને એક્ટ્યુટર્સ ક્લચ અને ગિયર ઓટોમેટિક કંટ્રોલ કરે છે. પરંતુ તેમાં ગેર શિફ્ટ હંમેશા સ્લો અને ઝટકા જેવો અનુભવ થાય છે, જેનાથી ડ્રાઇવિંગ અનુભવ સરળ હોતો નથી.
ઓટોમેટિક માટે યોગ્ય ટેક્નોલોજી જરૂરી
જો તમે ખરેખર આરામદાયક ડ્રાઈવ ઈચ્છો છો તો તમારે લેટેસ્ટ ઓટોમેકિટ ટેક્નોલોજી જેમ કે CVT કે IVT ની પસંદગી કરવી પડશે. આ થોડી મોંઘી જરૂર હોય છે, પરંતુ ડ્રાઇવિંગનો અનુભવ શાનદાર રહે છે. સારી વાત છે કે ભારતમાં હવે 10 લાખથી ઓછી કિંમતમાં આવી કાર મળી રહી છે, જે શાનદાર સ્મુધ ઓટોમેટિક ડ્રાઈવિંગનો અનુભવ આપે છે.
Hyundai i20: પ્રીમિયમ હેચબેક
Hyundai i20 એક પ્રીમિયમ હેચબેક છે, જેની કિંમત 5.99 લાખથી 10.44 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) વચ્ચે છે. તેના Magna IVT, Sportz IVT અને Sportz Opt IVT જેવા વેરિએન્ટ્સ 10 લાખ રૂપિયાની અંદર આવે છે. આ કારમાં IVT (Intelligent Variable Transmission) ટેક્નોલોજી મળે છે, જે સ્મુધ ગિયર શિફ્ટ આપે છે. શહેરમાં ડ્રાઇવ કરવા સમયે તેમાં ઝટકાનો અનુભવ થતો નથી અને અનુભવ સારો લાગે છે.
Honda Amaze: CVT ની સાથે કમ્ફર્ટેબલ સેડાન
Honda Amaze આ બજેટમાં મળનાર એકમાત્ર પેટ્રોલ સેડાન છે, જેમાં CVT ઓટોમેટિક મળે છે. તેની કિંમત 7.51 લાખથી 10 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) વચ્ચે છે. તેમાં 1.2 લીટરનું પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 5-સ્પીડ મેનુઅલ અને 7-સ્ટેપ CVT વિકલ્પની સાથે આવે છે. CVT વેરિએન્ટ 8.66 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે અને ડ્રાઇવિંગ દરમિયાન સારો અનુભવ આવે છે.
Tata Tiago EV: સસ્તી ઈલેક્ટ્રિક અને શાનદાર ડ્રાઇવિંગ
Tata Tiago EV શહેર માટે એક સારો ઈલેક્ટ્રિક વિકલ્પ છે. તેના XE MR અને XT MR વેરિએન્ટ 10 લાખથી ઓછામાં આવે છે. ઈલેક્ટ્રિક કાર હોવાને કારણે તેમાં ગિયર શિફ્ટની ઝંઝટ રહેતી નથી અને ડ્રાઇવિંગ સ્મુધ રહે છે. આ ખાસ કરી તે લોકો માટે સારી છે, જે ઓછા ખર્ચમાં દરરોજ ઉપયોગ માટે કાર ઈચ્છે છે.
Tata Punch EV: ફીચર્સ અને પરફોર્મંસનું બેલેન્સ
Tata Punch EV નું Smart 30kWh વેરિએન્ટ 10 લાખથી ઓછી કિંમતમાં ઉપલબ્ધ છે. તેની કિંમત આશરે 9.69 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) છે. આ કાર શહેરમાં ચલાવવા માટે પ્રેક્ટિકલ છે અને તેમાં મળનાર ઓટોમેટિક સિસ્ટમ સારો અનુભવ આપે છે. સાથે તેમાં ઘણા ઉપયોગી ફીચર્સ પણ મળે છે, જે તેને વેલ્યુ ફોર મની બનાવે છે.
₹1 પ્રતિ કિલોમીટરથી પણ ઓછો ખર્ચ!
ખાસ વાત છે કે Tata Tiago EV અને Tata Punch EV ને જો ઘર પર ચાર્જ કરવામાં આવે તો તેની રનિંગ કોસ્ટ લગભગ 1 રૂપિયા પ્રતિ કિલોમીટર કે તેનાથી ઓછી પડે છે. તેવામાં આ કારો ન માત્ર સારો ડ્રાઇવિંગ અનુભવ આપે છે, પરંતુ લાંબા સમયમાં સસ્તી પણ સાબિત થાય છે.
