ફક્ત 30 રૂપિયામાં 175 km ભાગે છે આ બાઈક, પેટ્રોલ ભરાવવાની કોઈ ઝંઝટ નહીં!
આ ઈલેક્ટ્રિક બાઈકને ફૂલ ચાર્જ કરવામાં 30 રૂપિયાથી પણ ઓછો ખર્ચ આવતો હશે. એકવાર ચાર્જ કરો તો 175 કિમી સુધી દોડી શકે તેવો કંપનીનો દાવો છે.
ભારતમાં લાખો લોકો પેટ્રોલના ભાવ વધવાના કારણે પરેશાન થઈ ગયા છે. જેના કારણે હવે લોકો બાઈક્સના એવા એવા વિકલ્પો શોધી રહ્યા છે જે સ્માર્ટ, સસ્તા અને ભવિષ્ય માટે સારા વિકલ્પ બની શકે. જેમાંથી એક વિકલ્પ છે ઓબેન રોર ઈઝી સિગ્મા(Oben Rorr EZ Sigma) જે ઓછી ખર્ચાળ અને સાથે સાથે ખુબ મોર્ડન ઈલેક્ટ્રિક બાઈક છે જે સંપૂર્ણ રીતે ભારતમાં ડિઝાઈન થઈ છે અને બનાવવામાં આવી છે. આ બાઈક એવી રીતે તૈયાર કરાઈ છે જેમાં તમને એક જ બાઈકમાં આરામ, શાનદાર પરફોર્મન્સ અને સારી બચત મળી શકે. તેમાં ન તો પેટ્રોલ એન્જિન જેવો ભારે શોર છે કે ન તો ગરમ થવાની સમસ્યા કે ન તો વારંવાર સર્વિસની ઝંઝટ. એટલે કે વધુ મજા, ખર્ચો ઓછો અને દેખરેખ પણ સરળ.
વધુ દોડે અને ખર્ચો ઓછો
એક સામાન્ય પેટ્રોલ બાઈક તમને લગભગ 50-60 કિમી પ્રતિ લીટરની માઈલેજ આપતી હોય છે. પરંતુ જો તમે રોજ 40-50 કિમી ચલાવતા હોવ તો તમને રોજ લગભગ 100-200 રૂપિયાનું પેટ્રોલ જાય. એક મહિનામાં આ ખર્ચો પેટ્રોલવાળી બાઈકમાં ₹3,000–4,000 પર પહોંચતો હશે. પરંતુ Oben Rorr EZ Sigma ઈલેક્ટ્રિક બાઈકને ફૂલ ચાર્જ કરવામાં 30 રૂપિયાથી પણ ઓછાનો ખર્ચ આવે છે અને એકવાર ચાર્જ કરવામાં આવે તો 175 કિમી સુધી દોડે તેવો કંપનીનો દાવો છે. એટલે કે મોટાભાગના લોકોએ ફક્ત 3-4 દિવસમાં એકવાર ચાર્જ કરવાનું રહે. તેનો અર્થ એ થયો કે તમારો મહિનાનો ખર્ચો ₹200–300 વચ્ચે રહી શકે. જે પેટ્રોલવાળી બાઈકની સરખામણીમાં ઘણો ઓછો છે.
પેટ્રોલ બાઈકથી વધુ આરામદાયક
આ બાઈકમાં ગિયર નથી, ક્લચ નથી અને કંપની નથી. આથી Oben Rorr EZ Sigma ચલાવવામાં આરામદાયક કહી શકાય. શહેરનો ટ્રાફિક હોય કે પછી લાંબા અંતરની મુસાફરી આ તમને સ્મૂથ રાઈડ આપે છે. તેની સીટને એ રીતે ડિઝાઈન કરાઈ છે કે તે ખરાબ કે ઉબડ ખાબડ રસ્તાઓ ઉપર પણ તમને આરામનો અનુભવ કરાવે. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે જેવા તમે થ્રોટલ ઘૂમાવો કે તે તરત રિએક્શન આપે છે. તે ફક્ત 3.3 સેકન્ડમાં 0 થી 40 કિમી પ્રતિ કલાકની સ્પીડ પકડે છે.
લાંબી રેન્જ, ફાસ્ટ
જ્યાં પેટ્રોલ બાઈકમાં થોડા થોડા દિવસોમાં પેટ્રોલ ભરાવવું એક સામાન્ય વાત બની જતી હોય છે ત્યાં Oben Rorr EZ Sigma આ ઝંઝટથી તમને બચાવે છે. જો તમારી ડેઈલી રાઈડ 40–50કિમીની આસપાસ હોય તો તેની 175 કિમીની રેન્જ આરામથી 3-4 દિવસ સુધી ચાર્જ કર્યા વગર ચાલી જાય છે. પછી જ્યારે ચાર્જ કરવાનો વારો આવે તો તો પણ તેનું ફાસ્ટ ચાર્જર ફક્ત 1.5 કલાકમાં 0થી 80 ટકા સુધી ચાર્જ કરે છે.
સ્માર્ટ, સેફ અને સંપૂર્ણ રીતે હાઈટેક
આ બાઈક તમને એક એવો રાઈડિંગ એક્સપિરિયન્સ આપે છે જે આજની સ્માર્ટ લાઈફસ્ટાઈલ માટે બિલકુલ અનુકૂળ છે. તેમાં તેમને 5 ઈંચનો ફૂલ-કલરને પાર્ક કરવામાં ખુબ સરળ બનાવે છે. ખાસ કરીને સાંકડી જગ્યાઓમાં. Oben Electric એપની મદદથી તમે તમારી બાઈકને ટ્રેક પણ કરી શકો છો. કોી પણ મહત્વની એલર્ટને તરત જોઈ શકો છો. જરૂર પડ્યે બાઈકને દૂરથી લોક પણ કરી શકો છો. તેમાં એન્ટી થેફ્ટ પ્રોટેક્શન, રિમોટ ડાયગ્નોસ્ટિક્સ અને રાઈડ હિસ્ટ્રી જેવા ફીચર્સ પણ છે. જે તમારી સુરક્ષા અને સુવિધા બંનેને વધારે છે.
મજબૂત બાઈક
પેટ્રોલ બાઈકમાં વારંવાર સર્વિસિંગ, ઓઈલ બદલવું, અને એન્જિનના ખરાબ થવા જેવા પ્રોબ્લમ સામાન્ય હોય છે. પરંતુ Oben Rorr EZ Sigmaમાં આ ઝંઝટ બિલકુલ નથી. કારણ કે તેમાં ઓઈલની જરૂર પડતી નથી, ફિલ્ટર બદલવાની કે ન તો એન્જિન ઘસાવવાની ચિંતા રહે છે. આ બાઈકOben ની પેટેન્ટેડ LFP બેટરીથી ચાલે છે. ખાસ કરીને ભારતીય હવામાનને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવી છે.
