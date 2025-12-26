મારુતિને મોટો ઝટકો! બલેનો, Ciaz બાદ આ કારનો ક્રેશ ટેસ્ટ, મળ્યો માત્ર 1-સ્ટાર
Automobile News: મારુતિ સુઝૂકીને આ કારને ખુબ જ ખરાબ સેફ્ટી રેટિંગ મળેલા છે. એડલ્ટ અને ચાઈલ્ડ ઓક્યુપેન્ટ પ્રોટેક્શનમાં નબળા પ્રદર્શનની સાથે સાથે ફૂલ વિડ્થ ફ્રન્ટલ ક્રેશ ટેસ્ટમાં પણ ગંભીર ખામી સામે આવી છે. જાણો સમગ્ર માહિતી
મારુતિ સુઝૂકીને એક બાદ એક જોરદાર ઝટકા મળી રહ્યા છે. Bharat NCAP દ્વારા ભલે કંપનીની કેટલીક ગાડીઓને સેફ્ટી રેટિંગમાં સારા સ્ટાર મળ્યા હોય પરંતુ બીજી NCAPs થી આ કાર કંપનીને અનેક ઝટકા અત્યાર સુધીમાં મળી ચૂક્યા છે. પહેલેથી જ મારુતિની બલેનો અને Ciaz ને સેફ્ટી રેટિંગમાં સારા સ્ટાર મળેલા નથી અને હવે બીજી એક ગાડી પણ આ લિસ્ટમાં સામેલ થઈ ગઈ છે. તમને જણાવી દઈએ કે આ ગાડી ભારતમાં પણ ખુબ વેચાય છે અને તેનું પ્રોડક્શન પણ અહીં થાય છે. અહીંથી આ કાર બીજા દેશોમાં એક્સપોર્ટ થાય છે.
હવે ANCAP તરફથી Suzuki Fronx માટે સ્ટાર રેટિંગ જાહેર કરાયા છે. Suzuki Fronx એ સેફ્ટી રેટિંગમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું નથી. ANCAP (Australasian New Car Assessment) એ આ કારને એક સ્ટાર રેટિંગ જ આપ્યું છે. એટલે કે સેફ્ટી મામલે આ કાર ખુબ ખરાબ કરી શકાય.
Fronx અંગે ચોંકાવનારો ખુલાસો
આ રેટિંગ્સ ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડ માર્કેટમાં વેચાનારી ફ્રોન્ક્સ પર લાગૂ થાય છે. પરંતુ ધ્યાન આપનારી વાત એ છે કે આ કારના સમાન વર્ઝનને જ્યારે જાપાન NCAP અને ASEAN NCAP માં ટેસ્ટ કરાઈ ત્યારે આ કારને ક્રમશ: 4 સ્ટાર અને 5 સ્ટાર રેટિંગ આપવામાં આવ્યું હતું.
Suzuki Fronx Safety Rating
Suzuki Fronxએ સેફ્ટી ટેસ્ટના ચાર મુખ્ય કેટેગરીમાં સરેરાશ પ્રદર્શન કર્યું છે. એડલ્ટ ઓક્યુપેન્ટ પ્રોટેક્શનમાં તેને 48 ટકા સ્કોર મળ્યો છે. ચાઈલ્ડ ઓક્યુપેન્ટ પ્રોટેક્શનમાં 40 ટકા અંક મળેલા છે. વલ્નરેબલ રોડ યૂઝર પ્રોટેક્શનમાં કારને 65 ટકા સ્કોર મળ્યો. જ્યારે સેફ્ટી આસિસ્ટ કેટેગરીમાં તેને 55 ટકા રેટિંગ અપાયું છે.
સૌથી મોટી સમસ્યા ફૂલ-વિડ્થ ફ્રન્ટલ ક્રેશ ટેસ્ટ દરમિયાન સામે આવી. રિયર પેસેન્જર સીટબેલ્ટ રિટ્રેક્ટરમાં ખરાબીના કારણે સીટબેલ્ટ અચાનક ઢીલો થઈ ગયો. જેનાથી રિયર સીટ પર લાગેલા ક્રેશ ટેસ્ટ ડમીને યોગ્ય રીતે રોકી શકાયો નહીં અને તે આગળની સીટથી અથડાયો
ચાઈલ્ડ ઓક્યુપેન્ટ પ્રોટેક્શન
Fronx ને ચાઈલ્ડ ઓક્યુપેન્ટ પ્રોટેક્શનમાં 40 ટકા સ્કોર મળ્યો છે. જેનું મુખ્ય કારણ રિયર સીટબેલ્ટ પ્રી ટેન્શનર્સની કમી છે. ANCAP મુજબ ફ્રન્ટલ અને સાઈડ ઈમ્પેક્ટ બંને જ ટેસ્ટમાં ચાઈલ્ડ ડમીને યોગ્ય રીતે સુરક્ષિત રાખી શકાયું નહીં. બાળકનું માથું અને છાતીની સુરક્ષા નબળાઈથી સરેરાશ સ્તર જણાઈ જેના કારણે અનેક ટેસ્ટ સીનારિયોમાં સ્કોર ઓછો રહ્યો. જો કે રિયર સીટ્સ માટે ISOFIX એંકરેજ અને ટોપ ટેથર પોઈન્ટ્સ આપવામાં આવ્યા છે. પરંતુ સીટ બેલ્ટ પ્રી ટેન્શનર્સ અને ચાઈલ્ડ પ્રેઝેન્સ ડિટેક્શન સિસ્ટમની કમીના કારણે ઓવરઓલ સ્કોર ઘટી ગયો.
Suzuki Fronx: સેફ્ટી ફીચર્સ
- Suzuki Fronx માં અનેક ડ્રાઈવર આસિસ્ટન્સ ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે.
- તેમાં Autonomous Emergency Braking (AEB) નો સપોર્ટ મળે છે.
- Lane Keep Assist અને Emergency Lane Keeping ફીચર પણ રહેલા છે.
- Blind Spot Monitoring સિસ્ટમ આપવામાં આવી છે.
- Speed Assistance સિસ્ટમ સેફ્ટીને વધુ સારી બનાવે છે.
- AEB સિસ્ટમને car-to-car અને junction સિચ્યુએશનમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું છે.
- AEB એ ટક્કરને રોકવા કે તેની અસરને ઘટાડવામાં મદદ કરી છે.
