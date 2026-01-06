Prev
સાવધાન ! Google પર ભૂલથી પણ સર્ચ ના કરતા આ 6 શબ્દો, નહીંતર થઈ શકે છે જેલ

ગૂગલ પર કંઈપણ સર્ચ પહેલા તમારે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. આ લેખમાં અમે તમને એ છ શબ્દો વિશે જણાવીશું, જેને તમારે ભૂલથી પણ સર્ચ ના કરવી જોઈએ, નહીં તો મોંઘી પડી શકે છે. તમને જેલની સજા પણ થઈ શકે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 06, 2026, 02:27 PM IST

સાવધાન ! Google પર ભૂલથી પણ સર્ચ ના કરતા આ 6 શબ્દો, નહીંતર થઈ શકે છે જેલ

આજકાલ દરેક વ્યક્તિ ઇન્ટરનેટ અને ગૂગલનો ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ ક્યારેક અજાણતા સર્ચ અથવા શેરિંગ તમને કાનૂની મુશ્કેલીમાં મુકી શકે છે. ભારતમાં, ગૂગલ પર ઓનલાઈન કેટલીક વસ્તુઓ સર્ચ અથવા શેર કરવાને ગુનો માનવામાં આવે છે. આ કિસ્સાઓમાં દંડ, કેદ પણ થઈ શકે છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, Google પર શું સર્ચ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.

ગર્ભપાત સંબંધિત ગેરકાયદેસર માહિતી

ગૂગલ પર ગર્ભપાત કેવી રીતે કરાવવો તે અંગેની માહિતી સર્ચ કરવી ગેરકાયદેસર છે અને તમને જેલની સજા થઈ શકે છે. ભારતમાં ગર્ભપાત નિયમો સ્થાપિત થયા છે અને ખોટી અથવા ગેરકાયદેસર પદ્ધતિઓ વિશે માહિતી શેર કરવી એ ગુનો માનવામાં આવે છે.

પીડિતાની ઓળખ જાહેર કરવી

સુપ્રીમ કોર્ટના માર્ગદર્શિકા અનુસાર, કોઈપણ પીડિતનું નામ, ફોટો અથવા ઓળખ માહિતી ઓનલાઇન સર્ચ કરવી અથવા શેર કરવી ગેરકાયદેસર છે. જો આવું થાય તો કડક કાર્યવાહી થઈ શકે છે.

પોર્નોગ્રાફિક કેન્ટેન્ટ 

ભારતમાં પોર્નોગ્રાફિક કેન્ટેન્ટ અને પોર્નોગ્રાફી સંબંધિત વેબસાઇટ્સ સર્ચ અથવા તેને ફેલાવવું એ ફોજદારી ગુનો છે. IT એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરી શકાય છે.

બોમ્બ અથવા શસ્ત્રો બનાવવાની માહિતી

ગૂગલ પર બોમ્બ અથવા કોઈપણ પ્રકારના હથિયાર બનાવવા સંબંધિત પ્રોસેસ સર્ચને ખૂબ જ ગંભીર ગુનો માનવામાં આવે છે. આવા કિસ્સાઓમાં જેલની સજા પણ થઈ શકે છે.

પાઇરેટેડ ફિલ્મો અને કન્ટેન્ટ

રિલીઝ પહેલાં ફિલ્મ લીક કરવી અથવા પાઇરેટેડ ફિલ્મો, વેબ સિરીઝ અથવા સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરવું ગેરકાયદેસર છે. આ કોપીરાઇટ કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરે છે અને સજા થઈ શકે છે.

પ્રાઈવેટ ફોટા અથવા વીડિયો શેર કરવા

કોઈ વ્યક્તિના પ્રાઈવેટ ફોટા અથવા વીડિયોને તેમની પરવાનગી વિના ગૂગલ અથવા સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ કરવા એ પણ ગુનો છે. આ ગોપનીયતાના અધિકારનું ઉલ્લંઘન કરે છે.

