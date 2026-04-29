પેટ્રોલ અને ડીઝલ કાર ખરીદનારાઓ માટે ખરાબ સમાચાર, નીતિન ગડકરીએ ભવિષ્યની ગાડીઓ પર આપ્યું મોટું નિવેદન

હોમTechnologyપેટ્રોલ અને ડીઝલ કાર ખરીદનારાઓ માટે ખરાબ સમાચાર, નીતિન ગડકરીએ ભવિષ્યની ગાડીઓ પર આપ્યું મોટું નિવેદન

Gadkari on future cars: નીતિન ગડકરીએ જણાવ્યું હતું કે ભવિષ્ય મલ્ટિફ્યુઅલ હશે, એટલે કે એક જ પ્રકારના ફ્યૂલ પર આધાર રાખવાને બદલે, મલ્ટિફ્યુઅલ ઈંધણનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 29, 2026, 12:19 PM IST
Gadkari on future cars: કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન મંત્રી નીતિન ગડકરીએ બસવર્લ્ડ ઇન્ડિયા કોન્ક્લેવ 2026માં જણાવ્યું હતું કે પેટ્રોલ અને ડીઝલથી ચાલતા વાહનોનું કોઈ ભવિષ્ય નથી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ વાહનો કાયમ માટે ટકશે નહીં, અને ઓટો ઉદ્યોગે ઝડપથી સ્વચ્છ બળતણ અને વધુ સારા જાહેર પરિવહન તરફ આગળ વધવું જોઈએ.

ગડકરીએ જણાવ્યું હતું કે ભવિષ્યમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનો, બાયોફ્યુઅલ, સીએનજી, એલએનજી અને હાઇડ્રોજન જેવા ઈંધણ વધુ મહત્વપૂર્ણ બનશે. ઇલેક્ટ્રિક વાહનો બેટરી પર ચાલે છે અને ધુમાડો છોડતા નથી, જેનાથી પર્યાવરણ માટે તે વધુ સારું બને છે. 

બાયોફ્યુઅલ (જેમ કે ઇથેનોલ) કૃષિ ઉત્પાદનોમાંથી ઉત્પન્ન કરી શકાય છે, જેનો ખેડૂતોને પણ ફાયદો થાય છે. વધુમાં, હાઇડ્રોજનને ભવિષ્યનું બળતણ પણ માનવામાં આવે છે કારણ કે તે ફક્ત પાણી ઉત્પન્ન કરે છે અને પ્રદૂષણનું કારણ નથી.

મલ્ટિફ્યુઅલ ઈંધણનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે

નીતિન ગડકરીએ એમ પણ કહ્યું હતું કે ભવિષ્ય બહુ-બળતણવાળું હશે, એટલે કે એક જ બળતણ પર આધાર રાખવાને બદલે, અનેક ઈંધનનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. આનો ફાયદો એ છે કે જો એક ઇંધણની કિંમત વધે કે ઘટે, તો અન્ય વિકલ્પો ઉપલબ્ધ થશે. આનાથી પરિવહન વ્યવસ્થા વધુ મજબૂત અને સલામત બનશે.

વિકલ્પો શોધી રહી છે સરકાર 

સરકાર માને છે કે આજે આપણે જે પેટ્રોલ અને ડીઝલ વાહનો ચલાવીએ છીએ તે ઘણી સમસ્યાઓનું કારણ બને છે. સૌથી મોટી સમસ્યા પ્રદૂષણ છે. આ વાહનોમાંથી નીકળતો એક્ઝોસ્ટ હવાને પ્રદૂષિત કરે છે, જેના કારણે શ્વસન રોગો અને પર્યાવરણીય સમસ્યાઓ થાય છે. 

વધુમાં, ભારતને તેના પેટ્રોલ અને ડીઝલનો મોટો હિસ્સો વિદેશથી ખરીદવો પડે છે, જેના કારણે દેશને ઘણા પૈસા ખર્ચ થાય છે. તેથી, સરકાર હવે એવા વિકલ્પો શોધી રહી છે જે સ્થાનિક રીતે ઉત્પાદિત કરી શકાય અને પોસાય તેવા પણ હોય.

'ઓટો કંપનીઓએ ભવિષ્ય માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ'

બીજો મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો એ છે કે સરકાર ઇચ્છે છે કે ઓટો કંપનીઓ ભવિષ્ય માટે તૈયાર રહેવા માટે આ નવી ટેક્નોલોજી પર હવે કામ શરૂ કરે. જો કંપનીઓ સમયસર ફેરફારો નહીં કરે, તો ભવિષ્યમાં બજારની માંગ બદલાતા તેમને નુકસાન થઈ શકે છે. તેથી, એવી ભવિષ્યવાણી કરી શકાય છે કે આગામી વર્ષોમાં, પેટ્રોલ અને ડીઝલ વાહનોનો ઉપયોગ ધીમે ધીમે ઘટશે, અને તેનું સ્થાન ઇલેક્ટ્રિક, હાઇડ્રોજન અને અન્ય ઇંધણ સંચાલિત વાહનો લેશે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

