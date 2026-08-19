/35 રૂપિયામાં 153 KM... લોકો આ સ્કૂટરના બન્યા દીવાના, વેચાણમાં 307%નો ઉછાળો

Bajaj Chetak : જુલાઈ મહિનો બજાજ માટે શાનદાર રહ્યો છે. કંપનીના વેચાણમાં 19%નો વધારો થયો છે, કંપનીએ જુલાઈમાં 1,65,747 ટુ-વ્હીલર વેચ્યા છે. તેની સરખામણીમાં કંપનીએ ગયા વર્ષના જુલાઈમાં 1,39,279 ટુ-વ્હીલર વેચ્યા હતા. જો કે, આ વર્ષે જૂનની સરખામણીમાં વેચાણમાં 1%નો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, કારણ કે જુનમાં 1,66,956 યુનિટ વેચાયા હતા.
એક બાજુ કંપની પાસે મોટરસાયકલોનો વિશાળ પોર્ટફોલિયો છે, તો બીજી બાજુ એક એવું સ્કૂટર છે જેણે ખરેખર કમાલ કર્યો છે. આ તે જ સ્કૂટર છે, જે ઘણા લોકો માટે ભૂતકાળની યાદો બની ગયું હતું. આ સ્કૂટર બજાજ ચેતક છે, જેનું વેચાણ આ જુલાઈમાં 307% વધ્યું છે.
બજાજ ચેતક એક સમયે ખૂબ જ લોકપ્રિય સ્કૂટર હતું, પરંતુ એક્ટિવા જેવા ઓટોમેટિક સ્કૂટર આવવાથી તે ચેતક ગાયબ થઈ ગયું હતું. કંપનીએ 2019માં તેને પેટ્રોલ મોડેલ તરીકે નહીં, પરંતુ ઇલેક્ટ્રિક અવતારમાં ભારતીય બજારમાં ફરીથી લોન્ચ કર્યું. જેનો બજાજને મોટો ફાયદો થયો છે.
વેચાણમાં 307%નો વધારો
કંપનીએ જુલાઈમાં આ સ્કૂટરના 47,184 યુનિટ વેચ્યા હતા. જ્યાપે છેલ્લા વર્ષના જુલાઈમાં 11,584 યુનિટ વેચાયા હતા. આ સ્કૂટરના વેચાણમાં વાર્ષિક ધોરણે 307% વધારો થયો છે. જૂનમાં કંપનીએ 40,376 ચેતક યુનિટ વેચ્યા હતા. જુલાઈના વેચાણમાં જૂનની સરખામણીમાં 17 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે.
કિંમત અને રનિંગ કોસ્ટ
બજાજ ચેતકને ત્રણ અલગ અલગ બેટરી સેટઅપ સાથે ખરીદી શકો છો. બેઝ મોડેલ ચેતક C2501 છે, જે 2.5 kWh બેટરી સાથે આવે છે. આ સ્કૂટર 113 કિમીની રેન્જ સાથે આવે છે. તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹91,504થી શરૂ થાય છે. ચેતક C3001 3.0 kWh બેટરીથી સજ્જ છે અને 131 કિમીની રેન્જ સાથે આવે છે. દરમિયાન ચેતક 35 કેટેગરીમાં 3.5 kWh બેટરી છે, જે 153 કિમીની રેન્જ સાથે આવે છે. ચેતક C3001ની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹1,14,270 છે.
ચેતક 35 સિરીઝની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹1,24,157થી શરૂ થાય છે. રનિંગ કોસ્ટની વાત કરીએ તો, ચેતક 35 સિરીઝ 3.5 kWh બેટરી સાથે આવે છે. ઘરે આ બેટરી ચાર્જ કરવા માટે લગભગ ₹35 ખર્ચ આવે છે. આ રીતે આ સ્કૂટર રૂપિયા 35માં 153 કિમી ચાલે છે.