ફરી ધુમ મચાવશે બજાજની આઈકોનિક બાઈક Pulsar 180, આટલી કિંમતમાં થઈ લોન્ચ

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 09, 2026, 09:55 PM IST
  • નવા અવતાર અને હાઇ-ટેક ફીચર્સ સાથે Pulsar 180 લોન્ચ
  • બજાજ Pulsar 180 બાઈક જૂના અંદાજમાં નવો અવતાર
  • આઇકોનિક Pulsar 180 નવા ફેરફારો સાથે ફરી બજારમાં

Bajaj Pulsar 180: બજાજ પોતાની એક જૂની પલ્સરને પરત લાવી છે. કંપનીએ 2022માં જે ગેપ ક્રિએટ કર્યો હતો, તેને હવે ભરી દીધો છે. અમે વાત કરી રહ્યા છીએ પલ્સરની. આ બજાજની ક્લાસિક પલ્સર રેન્જમાં નવું એડિશન છે. પહેલા પણ પલ્સર 180 આવતી હતી, પરંતુ કંપનીએ તેને બંધ કરી દીધી હતી.

તેના કારણે પલ્સર રેન્જમાં એક ગેપ ઊભો થયો હતો. પલ્સર 150 પછી લોકો પાસે સીધો 220Fનો વિકલ્પ બચ્યો હતો. હવે કંપનીએ આ ગેપને ખતમ કરી દીધો છે. આમાં LED હેડલેમ્પ્સ અને LCD ડેશ જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે. ચાલો જાણીએ તેની ખાસિયત વિશે.

કેટલી છે કિંમત?
કંપનીએ Pulsar 180ને 1.22 લાખ રૂપિયાની એક્સ-શોરૂમ કિંમતે લોન્ચ કરી છે. આ બાઇક 5 કલર ઓપ્શન બ્લેક-ગોલ્ડ, બ્લુ-બ્લેક, બ્લેક-ગ્રે, બ્લેક-રેડ અને વ્હાઇટમાં મળશે. તેની કિંમત પલ્સર 150ની સરખામણીએ 12 હજાર રૂપિયા વધારે છે. તેની સીધી ટક્કર TVS Apache RTR 180 સાથે છે, જેના કરતા આ બાઇક ચાર હજાર રૂપિયા સસ્તી છે.

એન્જિન, પાવર અને ફીચર્સ
આમાં 178.6ccનું સિંગલ સિલિન્ડર, એર કૂલ્ડ એન્જિન મળે છે, જે 17 હોર્સપાવર અને 15Nmનો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તેમાં 5-સ્પીડ ગિયરબોક્સ મળે છે. 2022માં બંધ થયેલા મોડલની સરખામણીમાં આ બાઇકમાં 0.8 Nm ટોર્ક વધારે મળે છે. જો કે, પાવરમાં કોઈ ફેરફાર નથી.

અન્ય મહત્વની ખાસિયત
જ્યારે પલ્સર 150ની સરખામણીમાં આ બાઇક 3 HP વધુ પાવર અને 1.75 Nm વધુ ટોર્ક જનરેટ કરે છે. બાઇકમાં રિયર ડિસ્ક અને ABS ફીચર આપવામાં આવ્યું છે. બાઇક ટેલિસ્કોપિક ફોર્ક અને ટ્વિન શોક એબ્સોર્બર સેટઅપ સાથે આવે છે. આમાં 15 લિટરની ફ્યુઅલ ટેન્ક મળે છે. બાઇકનું કુલ વજન 156 કિલોગ્રામ છે.

તેનું ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ 165 mm છે. તેમાં 17-ઇંચના વ્હીલ્સ મળે છે. બાઇકમાં 90/120 સેક્શનના ટ્યુબલેસ ટાયર આપવામાં આવ્યા છે. પલ્સર 150ને તાજેતરમાં જ LED હેડલેમ્પ્સ અને LCD ડેશ સાથે અપડેટ કરવામાં આવી છે. આ તમામ અપડેટ્સ કંપનીએ પલ્સર 180માં આપી દીધા છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

