હોમTechnology24,500 રૂપિયા સસ્તી થઈ Bajaj Pulsar, હવે ઓછી કિંમતમાં ખરીદો 40HPની આ પાવરફુલ બાઈક

24,500 રૂપિયા સસ્તી થઈ Bajaj Pulsar, હવે ઓછી કિંમતમાં ખરીદો 40HPની આ પાવરફુલ બાઈક

Pulsar NS400Z Price Drop: પાવરફુલ બાઈક ખરીદવાનું સપનું હવે વધુ સરળ બન્યું છે. Bajaj Pulsarની કિંમતમાં મોટો ઘટાડો થયો છે, જેનાથી તમે 24,500 રૂપિયા સુધીની બચત કરી શકો છો. જાણો કેવી રીતે?

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: May 01, 2026, 01:56 PM IST
  • પાવરફુલ બાઈક ખરીદવાનું સપનું હવે વધુ સરળ
  • Bajaj Pulsarની કિંમતમાં મોટો ઘટાડો
  • 24,500 રૂપિયા સુધીની બચત
  • 349cc એન્જિન સાથે દમદાર પરફોર્મન્સ

24,500 રૂપિયા સસ્તી થઈ Bajaj Pulsar, હવે ઓછી કિંમતમાં ખરીદો 40HPની આ પાવરફુલ બાઈક

Pulsar NS400Z Price Drop: જો તમે લાંબા સમયથી એક પાવરફુલ સ્પોર્ટ્સ બાઈક લેવાનું વિચારી રહ્યા હતા, તો તમારા માટે આ યોગ્ય તક હોઈ શકે છે. Bajaj Pulsar NS400Z હવે પહેલા કરતા ઘણી સસ્તી થઈ ગઈ છે. ખાસ વાત એ છે કે આ કિંમતમાં તમને દમદાર પાવર અને ફીચર્સ બંને મળે છે, જે તેને વધુ આકર્ષક બનાવે છે.

કિંમતમાં મોટો ઘટાડો
હવે Pulsar NS400Z ની નવી કિંમત 1.80 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ, દિલ્હી) રાખવામાં આવી છે. કિંમત ઘટવાનું મુખ્ય કારણ 18% GST છે, જેના કારણે આ બાઈક પહેલા કરતા વધુ કિફાયતી બની છે. હવે આ લગભગ 40 હોર્સપાવર ધરાવતી દેશની સૌથી સસ્તી બાઈક બની ગઈ છે.

24,500 રૂપિયા સુધીની બચત
કિંમતમાં આ ઘટાડાનો સીધો ફાયદો ગ્રાહકોને મળી રહ્યો છે. કુલ મળીને આશરે 24,500 રૂપિયા સુધીની બચત થઈ શકે છે, જેમાં માત્ર એક્સ-શોરૂમ કિંમત જ નહીં, પરંતુ ઈન્શ્યોરન્સ અને રજિસ્ટ્રેશનનો ખર્ચ પણ સામેલ છે. એટલે કે, હવે આ બાઈક ખરીદવી પહેલા કરતા વધુ સરળ છે.

349cc એન્જિન સાથે દમદાર પરફોર્મન્સ
આ બાઈકમાં 349ccનું એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 40.6 હોર્સપાવરની તાકાત આપે છે. આનો અર્થ એ છે કે બાઈક ઝડપી રફ્તાર અને શાનદાર પરફોર્મન્સ બંને આપે છે. સાથે જ તેમાં લિક્વિડ કૂલિંગ સિસ્ટમ પણ છે, જેથી એન્જિન વધુ ગરમ થતું નથી અને લાંબા અંતર પર પણ સારું કામ કરે છે.

ફીચર્સમાં પણ કોઈ કમી નથી
ફીચર્સની વાત કરીએ તો આ બાઈક પોતાના સેગમેન્ટમાં ઘણી આગળ માનવામાં આવે છે, જરૂરિયાત મુજબ રાઈડિંગ અનુભવ બદલી શકાય છે. ક્લચ દબાવ્યા વગર ગિયર બદલવાની સુવિધા. ટ્રેક્શન કંટ્રોલ અને ડ્યુઅલ ચેનલ ABS જેવા ફીચર્સ જે બ્રેકિંગ દરમિયાન સંતુલન જાળવી રાખે છે.

સ્માર્ટ કનેક્ટિવિટી અને સ્ટાઇલિશ લુક
બાઈકમાં બ્લૂટૂથ કનેક્ટેડ સ્ક્રીન આપવામાં આવી છે, જેનાથી તમે તમારા ફોનને કનેક્ટ કરીને કોલ કે મેસેજની માહિતી મેળવી શકો છો. આ ઉપરાંત, રેડિયલ ટાયર્સ અને સ્પોર્ટી ડિઝાઇન તેને વધુ આકર્ષક બનાવે છે.

કોના માટે છે આ બાઈક?
કંપનીનું કહેવું છે કે તેમનો હેતુ વધુમાં વધુ લોકોને ઓછી કિંમતે પાવરફુલ બાઈકનો અનુભવ આપવાનો છે. કુલ મળીને, આ બાઈક તે લોકો માટે એક ઉત્તમ વિકલ્પ છે જેઓ ઓછા બજેટમાં ઝડપી, સ્ટાઇલિશ અને ફીચર-લોડેડ બાઈક શોધી રહ્યા છે.
 

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

Pulsar NS400Z price dropBajaj NS400Z new price Indiacheapest 40hp bike IndiaPulsar NS400Z featuresBajaj bike price cut 2026NS400Z engine specssports bike under 2 lakh IndiaBajaj Pulsar news

