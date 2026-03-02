Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

5.63 લાખની આ કાર સામે બધાની બોલતી બંધ! ફેબ્રુઆરીમાં 14632 લોકોએ ખરીદી, 30 km છે માઇલેજ

મારૂતિ સુઝુકી બલેનો ફેબ્રુઆરી, 2026મા પ્રીમિયમ હેચબેક સેગમેન્ટમાં નંબર-1 વન રહી છે. બલેનોને પાછલા મહિને કુલ 14632 ખરીદદાર મળ્યા છે. બલેનોના વેચાણમાં વાર્ષિક આધાર પર 5.48 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 02, 2026, 05:32 PM IST
  • ફેબ્રુઆરીના કાર વેચાણમાં મારૂતિ સુઝુકીનો દબદબો
  • ટોપ-10 સેલિંગ કારમાં મારૂતિ સુઝુકીની 6 કાર સામેલ
  • ફેબ્રુઆરીમાં 14632 લોકોએ ખરીદી મારૂતિ બનેલો

Trending Photos

5.63 લાખની આ કાર સામે બધાની બોલતી બંધ! ફેબ્રુઆરીમાં 14632 લોકોએ ખરીદી, 30 km છે માઇલેજ

મારૂતિ સુઝુકીની કારોનો ભારતીય માર્કેટમાં હંમેશાથી દબદબો રહ્યો છે. જો પાછલા મહિનાની ટોપ-10 કારોમાંથી મારૂતિની છ કાર રહી. તેમાં દસમાં નંબર પર મારૂતિ બલેનો રહી. મહત્વનું છે કે મારૂતિ બલેનો પ્રીમિયમ હેચબેકમાં સૌથી વધુ વેચાનાર મોડલ રહ્યું. ફેબ્રુઆરી 2026મા 14632 લોકોએ બલેનો ખરીદી છે. આવો બલેનોના ફીચર્સ, પાવરટ્રેન અને કિંમત વિશે જાણીએ.

કારનું પાવરટ્રેન
મારૂતિ બલેનોમાં પાવરટ્રેન તરીકે 1.2 લીટરનું પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 90 bhp નો મહત્તમ પાવર અને 113 Nm નો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ સિવાય કારમાં સીએનજી પાવરટ્રેનનો પણ વિકલ્પ  આપવામાં આવ્યો છે. મહત્વનું છે કે ભારતીય ગ્રાહકો માટે મારૂતિ સુઝુકી બલેનો કુલ 4 વેરિએન્ટ અને છ કલર ઓપ્શનમાં ઉપલબ્ધ છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કારમાં છ એરબેગની સેફ્ટી
બીજીતરફ ફીચર્સ તરીકે કારમાં 9-ઇંચની ટચસ્ક્રીન ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, વાયરલેસ ચાર્જર, ક્રૂઝ કંટ્રોલ, ઓટો ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, એપલ કારપ્લે અને એન્ડ્રોયડ કનેક્ટિવિટી સિવાય એલઈડી પ્રોજેક્ટર હેડલાઇટ પણ આપવામાં આવી છે. તો સેફ્ટી માટે કારમાં 6-એરબેગ અને 360-ડિગ્રી કેમેરા જેવા ફીચર આપવામાં આવ્યા છે.

આશરે 30 કિમીની માઇલેજ
ભારતમાં બલેનોની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 5.63 લાખથી લઈને 8.96 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે. મહત્વનું છે કે મારૂતિ બલેનો પેટ્રોલ વેરિએન્ટમાં 20થી 22 કિમી સુધી માઇલેજ આપે છે. જ્યારે સીએનજી મોડ પર આશરે 30 કિમી માઇલેજ આપવાનો દાવો કરે છે. ભારતીય માર્કેટમાં બલેનોનો મુકાબલો હ્યુન્ડઈ i20, ટાટા એલ્ટ્રોઝ અને ટોયોટા ગ્લેન્ઝા જેવી કારથી થાય છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Best-selling premium hatchbacks FebruaryMaruti Baleno sales February 2026

Trending news