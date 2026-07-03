Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /ઈ-રિક્ષા ચાલકો માટે રાહતના સમાચાર: અકસ્માતનો ભય ઉભી કરતી ચાઈનીઝ BAT BMS એપ પર સરકારે લીધું મોટું એક્શન

ઈ-રિક્ષા ચાલકો માટે રાહતના સમાચાર: અકસ્માતનો ભય ઉભી કરતી ચાઈનીઝ 'BAT BMS' એપ પર સરકારે લીધું મોટું એક્શન

BAT BMS App દ્વારા કેટલાક લોકો મોજ-મસ્તી કરવા માટે ઈ રિક્ષા ચાલકોને પરેશાન કરવા માટે રસ્તામાં રિક્ષા રોકી દેતા હતા. જેનાથી અકસ્માતનો ભય ઉભો થયો હતો. હવે સરકારે કાર્યવાહી કરતા આ એપ પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 03, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:40 PM IST
ઈ-રિક્ષા ચાલકો માટે રાહતના સમાચાર: અકસ્માતનો ભય ઉભી કરતી ચાઈનીઝ 'BAT BMS' એપ પર સરકારે લીધું મોટું એક્શન
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
જાણો ચોમાસામાં કેવું હોવું જોઈએ સ્કિન કેર રુટીન, ભેજ અને વરસાદમાં પણ સ્કિન કરશે ગ્લો
monsoon23 min ago
2
donald trump24 min ago
3
agriculture india25 min ago
4
gujarat26 min ago
5
surat36 min ago