Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /જૂના વાહન ચલાવતા હોય તો સાવધાન! E20 પેટ્રોલથી આ પાર્ટ્સ ઝડપથી થઈ શકે છે ખરાબ, ARAIની રિપોર્ટમાં ખુલાસો

જૂના વાહન ચલાવતા હોય તો સાવધાન! E20 પેટ્રોલથી આ પાર્ટ્સ ઝડપથી થઈ શકે છે ખરાબ, ARAIની રિપોર્ટમાં ખુલાસો

ARAI Report on E20 Petrol: ભારતમાં E20 પેટ્રોલ નખાવવાથી જૂના વાહન માલિકોની ચિંતા વધી છે. તાજેતરના ARAI રિપોર્ટ અનુસાર, E20 પેટ્રોલનો ઉપયોગ બિન-પ્રમાણિત વાહનોમાં કાટ અને માઇલેજ ઘટાડવાનું નોંધપાત્ર જોખમ ઊભું કરે છે. ચાલો સંપૂર્ણ રિપોર્ટ વિશે જાણીએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 07, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:35 PM IST
જૂના વાહન ચલાવતા હોય તો સાવધાન! E20 પેટ્રોલથી આ પાર્ટ્સ ઝડપથી થઈ શકે છે ખરાબ, ARAIની રિપોર્ટમાં ખુલાસો
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
E20 પેટ્રોલ કે એસિડ? જૂની ગાડીઓના આ પાર્ટ્સ ઓગળવા લાગ્યા! ARAI રિપોર્ટમાં સનસનાટીપૂર
E20 Petrol55 min ago
2
gujarat1 hr ago
3
Ketan Agarwal1 hr ago
4
A MAN FROM JAMNAGAR1 hr ago
5
India vs England1 hr ago