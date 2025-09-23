દિવાળી પહેલા, Hero લોન્ચ કર્યું એક્ટિવા કરતાં સસ્તું Destini 110 સ્કૂટર, જાણો કિંમત અને માઇલેજ સહિત બધું
Hero Destini 110: હીરો મોટોકોર્પે ભારતમાં નવું ડેસ્ટિની 110 સ્કૂટર લોન્ચ કર્યું છે. તેમાં લાંબી સીટ અને પરિવારને અનુકૂળ સુવિધાઓ છે. ચાલો તેની ડિઝાઇન, રંગ, સેફ્ટી ડિટેલ, કિંમત અને માઇલેજ વિશે જાણીએ.
Hero Destini 110: ભારતની સૌથી મોટી ટુ-વ્હીલર કંપનીઓમાંની એક, હીરો મોટોકોર્પે તેના સ્કૂટર પોર્ટફોલિયોમાં એક નવું મોડેલ ઉમેર્યું છે. કંપનીએ ડેસ્ટિની 110 લોન્ચ કર્યું છે, જે ખાસ કરીને પરિવારના વપરાશકર્તાઓ, કાર્યકારી વ્યાવસાયિકો અને પહેલી વાર સ્કૂટર ખરીદનારાઓ માટે રચાયેલ છે. કિંમતો ₹72,000 (VX ડ્રમ) થી શરૂ થાય છે અને ₹79,000 (ZX ડિસ્ક) (એક્સ-શોરૂમ, દિલ્હી) સુધી જાય છે.
શક્તિશાળી એન્જિન અને સારૂ માઇલેજ
ડેસ્ટિની 110 110cc એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 8 bhp પાવર અને 7,250 rpm પર 8.87 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તેમાં કંપનીની i3s (આઇડલ સ્ટોપ-સ્ટાર્ટ સિસ્ટમ) ટેકનોલોજી અને વન-વે ક્લચ પણ છે. હીરોનો દાવો છે કે આ સ્કૂટર 56.2 કિમી પ્રતિ લિટર માઇલેજ આપે છે, જે તેના સેગમેન્ટમાં શ્રેષ્ઠ છે.
સ્ટાઇલિશ ડિઝાઇન અને રેટ્રો ટચ
ડિઝાઇનની દ્રષ્ટિએ, ડેસ્ટિની 110 નિયો-રેટ્રો લુક ધરાવે છે. તેમાં ક્રોમ એક્સેન્ટ્સ, પ્રોજેક્ટર LED હેડલેમ્પ અને બ્રાન્ડનો સિગ્નેચર H-આકારનો LED ટેલલેમ્પ છે. તેનો દેખાવ યુવાન રાઇડર્સ અને પરિવારો બંનેને આકર્ષિત કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે.
આરામ અને સુવિધા સુવિધાઓ
આ સ્કૂટર 785mm પર સેગમેન્ટમાં સૌથી લાંબી સીટ સાથે આવે છે, જેમાં બેકરેસ્ટ છે. તે જગ્યા ધરાવતું લેગરૂમ અને પહોળું પ્લેટફોર્મ પણ આપે છે, અને 12-ઇંચ વ્હીલ્સ પર સવારી કરે છે. સુવિધા માટે, તેમાં ફ્રન્ટ ગ્લોવ બોક્સ, બૂટ લેમ્પ અને એનાલોગ-ડિજિટલ સ્પીડોમીટર છે. સલામતી માટે, તેમાં 190mm ફ્રન્ટ ડિસ્ક બ્રેક છે.
વધુ ટકાઉ અને મજબૂત બોડી
ડેસ્ટિની 110 ને તેની મજબૂતાઈ માટે પણ નોંધપાત્ર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે. તેમાં ત્રણ મોટા મેટલ બોડી પેનલ છે, જે તેના જીવનને લંબાવે છે અને તેને વધુ મજબૂત બનાવે છે.
રંગ વિકલ્પો
હીરોએ આ સ્કૂટરને કુલ પાંચ રંગોમાં લોન્ચ કર્યું છે
VX વેરિઅન્ટ: એટરનલ વ્હાઇટ, મેટ સ્ટીલ ગ્રે અને નેક્સસ બ્લુ
ZX વેરિઅન્ટ: એક્વા ગ્રે, નેક્સસ બ્લુ અને ગ્રુવી રેડ
હીરો ડેસ્ટિની 110 એક એવું પેકેજ છે જે માઇલેજ, આરામ, સલામતી અને શૈલીને સંતુલિત કરે છે. તેને કૌટુંબિક રાઇડર્સ અને રોજિંદા જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે.
