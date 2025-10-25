ગેમર્સ અને પરફોર્મન્સ લવર્સ માટે 30,000થી ઓછામાં બેસ્ટ 5 ફોન: દમદાર ફીચર્સ અને સુપરફાસ્ટ ચાર્જિંગ સાથે....
Best Smartphone Under 30000: 2025ના બેસ્ટ સ્માર્ટફોન જે ગેમિંગ, કેમેરા અને બેટરીમાં શાનદાર છે. સાથે જ તેમની કિંમત પણ ₹30,000થી ઓછી છે, આવો જાણીએ iQOO, Vivo, OnePlus, Samsungના આવા ફોન વિશે.
Best Smartphone Under 30000: આજના સમયમાં સ્માર્ટફોન માત્ર કૉલ કે ચેટ માટે જ નહીં, પરંતુ ગેમિંગ, કન્ટેન્ટ ક્રિએશન અને મલ્ટીટાસ્કિંગ માટે પણ એક પાવરફુલ ડિવાઇસ બની ગયા છે. જો તમે પણ એવા ફોનની શોધમાં છો જે માત્ર ઝડપથી ચાલે જ નહીં પણ કલાકો સુધી ગેમિંગ કરવા છતાં પણ થાકે નહીં, તો અહીં તમારા માટે છે વર્ષ 2025ના 5 સૌથી જબરદસ્ત સ્માર્ટફોન.
1. iQOO Neo 10R - હાઇ-સ્પીડ ગેમિંગનો બાદશાહ
જો તમે પ્રો ગેમર છો અથવા ફોન પર હેવી એપ્સ ચલાવવાનું પસંદ કરો છો, તો iQOO Neo 10R તમારા માટે પરફેક્ટ પસંદગી છે. તેમાં Snapdragon 8s Gen 3 પ્રોસેસર આપવામાં આવ્યું છે, જે સુપરફાસ્ટ પરફોર્મન્સ અને લેગ-ફ્રી ગેમિંગ અનુભવ આપે છે. ફોનમાં 6.78 ઇંચની AMOLED ડિસ્પ્લે છે, જે 144Hz રિફ્રેશ રેટ સાથે ખૂબ જ સ્મૂધ વિઝ્યુઅલ્સ બતાવે છે. કેમેરાની વાત કરીએ તો, તેમાં 50MP મેઇન અને 8MP અલ્ટ્રા-વાઇડ કેમેરા આપવામાં આવ્યો છે, જ્યારે સેલ્ફી માટે 32MPનો ફ્રન્ટ કેમેરા હાજર છે. 6400mAhની મોટી બેટરી 80W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સાથે આવે છે, જેનાથી ફોન મિનિટોમાં ચાર્જ થઈ જાય છે.
કિંમત: ₹28,999
2. OnePlus Nord CE 5 5G - ક્લીન સોફ્ટવેર અને ભરોસાપાત્ર પરફોર્મન્સ
OnePlusનો આ મોડેલ એવા યુઝર્સ માટે છે જેઓ સ્મૂધ અને ક્લિન સોફ્ટવેર અનુભવ ઇચ્છે છે. તેમાં MediaTek Dimensity 8350 Apex પ્રોસેસર આપવામાં આવ્યું છે જે ઝડપી અને લેગ-ફ્રી યુઝિંગ આપે છે. 6.77 ઇંચની FHD+ AMOLED ડિસ્પ્લે 120Hz રિફ્રેશ રેટ સાથે આવે છે, જે સ્ક્રોલિંગ અને ગેમિંગ બંનેને સ્મૂધ બનાવે છે. કેમેરા માટે તેમાં 50MP મેઇન અને 8MP અલ્ટ્રા-વાઇડ લેન્સ છે, જ્યારે ફ્રન્ટમાં 16MPનો કેમેરા આપવામાં આવ્યો છે. તેની 7100mAh બેટરી 80W SuperVOOC ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સાથે આવે છે, જે લાંબી બેટરી લાઈફ સુનિશ્ચિત કરે છે.
કિંમત: ₹26,999
3. Vivo T4 5G - પાવરફુલ બેટરી અને અલ્ટ્રા-ફાસ્ટ ચાર્જિંગ વાળો ફોન
Vivo T4 5G એવા લોકો માટે છે જેઓ આખો દિવસ ફોન પર વીડિયો જુએ છે, ગેમ રમે છે અથવા સોશિયલ મીડિયા પર એક્ટિવ રહે છે. તેમાં Snapdragon 7s Gen 3 પ્રોસેસર આપવામાં આવ્યું છે જે બેલેન્સ્ડ પરફોર્મન્સ અને પાવર એફિશિયન્સી આપે છે. તેની 6.77 ઇંચની FHD+ AMOLED ડિસ્પ્લે 120Hz રિફ્રેશ રેટ અને 5000 nits બ્રાઇટનેસ સાથે આવે છે, જેનાથી આઉટડોરમાં પણ વિઝ્યુઅલ્સ ક્લિયર દેખાય છે. કેમેરા સેગમેન્ટમાં OIS સાથે 50MP મેઇન લેન્સ અને 32MP ફ્રન્ટ કેમેરા આપવામાં આવ્યો છે. તેની 7300mAhની બેટરી 90W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ કરે છે, એટલે કે લાંબી બેટરી લાઇફ અને ઝડપી ચાર્જિંગ બંને એકસાથે.
કિંમત: ₹20,999
4. Samsung Galaxy A55 5G - દરરોજ માટે પ્રીમિયમ ફોન
Samsung Galaxy A55 5G એક એવો સ્માર્ટફોન છે જે દરેક પ્રકારના યુઝર માટે પરફેક્ટ છે. તેનું Exynos 1480 પ્રોસેસર રોજિંદા કામકાજ અને હળવી ગેમિંગ માટે ઉત્તમ પરફોર્મન્સ આપે છે. ફોનમાં 6.6 ઇંચની Super AMOLED ડિસ્પ્લે આપવામાં આવી છે જે 120Hz રિફ્રેશ રેટ સપોર્ટ કરે છે. તેમાં 50MP મેઇન, 12MP અલ્ટ્રા-વાઇડ અને 5MP મેક્રો લેન્સનું ટ્રિપલ કેમેરા સેટઅપ છે, જ્યારે ફ્રન્ટમાં 32MP કેમેરા આપવામાં આવ્યો છે. તેની 5000mAh બેટરી 25W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સાથે આવે છે, જે આખો દિવસ સાથ આપવા માટે પૂરતી છે.
કિંમત: ₹26,999
5. Oppo K13 Turbo - લાંબી બેટરી અને જબરદસ્ત પરફોર્મન્સનું કોમ્બો
Oppo K13 Turbo ખાસ કરીને એવા યુઝર્સ માટે છે જેઓ ગેમિંગ અને મલ્ટીટાસ્કિંગ બંનેને સમાન મહત્વ આપે છે. તેમાં MediaTek Dimensity 8450 પ્રોસેસર છે, જે ગેમિંગ દરમિયાન સારું ફ્રેમ રેટ અને સ્મૂધનેસ આપે છે. 6.8 ઇંચની Full HD+ AMOLED ડિસ્પ્લે 120Hz રિફ્રેશ રેટ સાથે આવે છે. કેમેરામાં 50MP ડ્યુઅલ રિયર સેટઅપ અને 16MP ફ્રન્ટ કેમેરાનો સમાવેશ થાય છે. ફોનની 7000mAh બેટરી 80W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સાથે આવે છે, જે લાંબા ગેમિંગ સેશન દરમિયાન પણ ચાર્જ ખતમ થવા દેતી નથી.
કિંમત: ₹22,999-₹27,999
