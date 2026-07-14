/Automatic CNG Cars: 10 લાખની અંદર શાનદાર ઓટોમેટિક સીએનજી કાર, જાણો કયું મોડલ છે સૌથી બેસ્ટ

જો તમે નજીકના ભવિષ્યમાં એક એવી કાર ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો, જેમાં ઓછા ઈંધણની સાથે ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સની સુવિધા પણ મળે તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. આજે અમે તમને કેટલીક એવી કારો વિશે જણાવીશું, જેને તમે 10 લાખ રૂપિયા સુધીના બજેટમાં ખરીદી શકો છો. આ સિવાય પેટ્રોલ-ડીઝલની વધતી કિંમતો વચ્ચે સીએનજી કારની માંગ સતત વધી રહી છે અને હવે કંપનીઓ ફેક્ટરી ફિટેડ CNG ની સાથે ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન પણ ઓફર કરી રહી છે. તેવામાં આવો જાણીએ આવી કેટલીક ટોપ કારો વિશે.
ટાટા ટિયાગો CNG AMT
તમે 10 લાખ રૂપિયા સુધીના બજેટમાં ટાટા ટિયાગો CNG AMT ને ખરીદવા વિશે વિચારી શકો ચો. તેમાં તમને 1.2 લીટર પેટ્રોલ-CNG એન્જિન અને 5-સ્પીડ AMT ગિયરબોક્સ મળે છે. કિંમતની વાત કરીએ તો આ કારની ઓન-રોડ કિંમત લગભગ 8.08 લાખથી 9.79 લાખ રૂપિયા વચ્ચે છે. તો આ કારની માઇલેજ 28.06 કિમી પ્રતિ કિલોગ્રામ છે.
ટાટા અલ્ટ્રોઝ CNG AMT
જો તમે પ્રીમિયમ હેચબેક પસંદ કરો છો તો 10 લાખ રૂપિયાના બજેટમાં ટાટા અલ્ટ્રોઝ CNG AMT ને ખરીદવા વિશે વિચારી શકો છો. તેમાં પણ 1.2 લીટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિનની સાથે સીએનજી અને AMT નો વિકલ્પ મળે છે. ટાટા એલ્ટ્રોઝ CNG AMT ની શરૂઆતી ઓન રોડ કિંમત 9.96 લાખ રૂપિયા છે. સાથે આ કારની માઇલેજ 26.2 કિમી પ્રતિ કિલોગ્રામ છે.
ટાટા પંચ CNG AMT
ટાટા પંચ કંપનીની લોકપ્રિય કારમાંથી એક છે. તમે 10 લાખ સુધીના બજેટમાં ટાટા પંચ ખરીદવા માટે વિચારી શકો છો. આ કારની ઓન-રોડ કિંમત લગભગ 9.74 લાખ રૂપિયા છે. માઇલેજની વાત કરીએ તો ટાટા પંચની સીએનજી માઇલેજ 26.99 કિમી પ્રતિ કિલોગ્રામ છે.
નિસાન મેગ્નાઇટ CNG AMT
નિસાન મેગ્નાઇટમાં કંપની તરફથી ફેક્ટરી-ફિટેડ સીએનજી નથી મળતું, પરંતુ તેના AMT વેરિએન્ટમાં અધિકૃત રેટ્રોફિટ CNG કિટ લગાવી શકાય છે. રેટ્રોફિટ CNG સહિત ઓન-રોડ કિંમત લગભગ 7.83 લાખ રૂપિયા છે. માઇલેજની વાત કરીએ તો નિસાન મેગ્નાઇટની સીએનજી માઇલેજ 24.09 કિમી પ્રતિ કિલોગ્રામ છે.