સસ્તી પણ, દમદાર પણ! નાના પરિવારો માટે બેસ્ટ છે આ કાર, કિંમત 3.5 લાખથી શરૂ
Top 5 Best Selling Cars In India: જો તમારૂ બજેટ ઓછું છે પરંતુ માઇલેજ અને મેન્ટેનન્સ સાથે સમજુતિ કરવા ઈચ્છતા નથી તો આ પાંચ કારો તમારા માટે પરફેક્ટ વિકલ્પ બની શકે છે. આ કારની કિંમત 3.5 લાખથી 5 લાખ સુધીની છે.
- પાંચ લાખથી ઓછી કિંમતમાં આવતી શાનદાર કાર
- મારૂતિ, ટાટા, ક્વિડની કાર સામેલ
- શાનદાર માઈલેજ માટે જાણીતી છે આ કાર
Top 5 Best Selling Cars In India: આજના સમયમાં કાર માત્ર સ્ટેટસ સિમ્બોલ નહીં, પરંતુ મિડલ ક્લાસ પરિવારની જરૂરિયાત બની ગઈ છે. પરંતુ જ્યારે બજેટ સીમિત હોય અને આશા વધુ માઇલેજ તથા ઓછા ખર્ચવાળી કારની હોય તો યોગ્ય વિકલ્પની પસંદગી મુશ્કેલ થઈ જાય છે. જો તમે 3 લાખથી 5 લાખ રૂપિયામાં એક સસ્તી અને વિશ્વાસપાત્ર કાર શોધી રહ્યાં છો તો આ સમાચાર તમારા માટે છે.
Maruti Suzuki Celerio
કિંમત આશરે 4.70 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. તેમાં 1.0 લીટર પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે. તેનું પેટ્રોલ વેરિએન્ટ લગભગ 25 કિમી પ્રતિ કિલોમીટર સુધીની માઇલેજ આપે છે, જ્યારે સીએનજી વર્ઝન 34 km/kg સુધી જઈ શકે છે. ઓછા ખર્ચમાં કાર ચલાવવી હોય તો આ સારો વિકલ્પ છે.
Tata Tiago
આશરે 4.57 લાખ રૂપિયાની કિંમતની આ કારને 4-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળેલું છે. તેમાં 1.2 લીટર પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે. પેટ્રોલ મોડલ આશરે 19 કિમીની માઇલેજ આપે છે, જ્યારે સીએનજી વર્ઝન આશરે 28 km/kg સુધી પહોંચી જાય છે. સેફ્ટી અને ભરોસાની દ્રષ્ટિએ આ મજબૂત વિકલ્પ છે.
Renault Kwid
તેની શરૂઆતી કિંમત આશરે 4.30 લાખ રૂપિયા છે. તેમાં 1.0-લીટર પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 21-22 કિમી પ્રતિ લીટર સુધીની માઇલેજ આપે છે. એસયુવી જેવી સ્ટાઇલ અને ઊંચુ ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ તેને યુથ વચ્ચે પોપુલર બનાવે છે.
Maruti Suzuki Alto K10
આશરે 3.70 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થનારી આ કારમાં 1.0 લીટર પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે. તેનું પેટ્રોલ વર્ઝન 24-25 kmpl ની માઇલેજ આપે છે અને CNG વર્ઝન 33-34 km/kg સુધી જઈ શકે છે. આ કારનું મેન્ટેનન્સ પણ ઓછું આવે છે.
Mtarui Suzuki S-Presso
એસ-પ્રેસોની શરૂઆતી કિંમત 3.50 લાખથી શરૂ થાય છે. તેમાં 1.0-લીટર પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે. આ કાર પેટ્રોલમાં 24 કિમી સુધીની માઇલેજ આપે છે અને સીએનજી મોડલ આશરે 32 કિમી/કિલો સુધીની માઇલેજ આપે છે. તેની ડિઝાઇન થોડી અલગ છે, જે તેને ભીડથી અલગ બનાવે છે.
