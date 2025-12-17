Prev
5 લાખથી ઓછું છે બજેટ ? તો માઇલેજ, ફીચર્સ અને સેફ્ટી માટે આ 5 કાર છે બેસ્ટ ઓપ્શન

Best cars under 5 lakh : હવે 5 લાખથી ઓછી કિંમતે પણ ઘણી બેસ્ટ કાર માર્કેટમાં ઉપલબ્ધ છે. બેસ્ટ માઇલેજ, ફીચર્સ અને સેફ્ટી સાથે આવતી આ કાર સસ્તા ભાવે વિશ્વસનીય ડ્રાઇવિંગ અનુભવ આપે છે. ત્યારે 5 લાખથી ઓછા બજેટમાં આવતી આ કાર કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 17, 2025, 12:40 PM IST

Best cars under 5 lakh : નવું વર્ષ નજીક આવી રહ્યું છે, 2025નો છેલ્લો મહિનો નવી કાર ખરીદવા માટેનો શ્રેષ્ઠ સમય માનવામાં આવે છે. હવે ભારતમાં GST ઘટાડા સાથે કાર ખરીદવી પહેલા કરતાં વધુ સરળ બની ગઈ છે. ખાસ કરીને જેઓ બજેટમાં વિશ્વસનીય, બેસ્ટ માઈલેજ આપતી અને સલામત કાર શોધી રહ્યા છે તેમના માટે. જો તમારું બજેટ 5 લાખ સુધીનું છે અને તમે એવી કાર ઇચ્છો છો જે તમારા ખિસ્સા પર ભારે પડ્યા વિના તમારી દૈનિક જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરે, તો બજારમાં ઘણા બેસ્ટ વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે. આ કાર, માઇલેજ, ફીચર્સ અને સલામતીના સંતુલન સાથે જાણીતી બની રહી છે. 

મારુતિ સુઝુકી S-Presso

મારુતિ સુઝુકી S-Pressoને ભારતની સૌથી સસ્તી માઇક્રો SUV માનવામાં આવે છે. GST ઘટાડા પછી તેની શરૂઆતની કિંમત ઘટીને 3.49 લાખ થઈ ગઈ છે, જે તેને વધુ આકર્ષક બનાવે છે. તેની SUV જેવી બોક્સી ડિઝાઇન અને 180 mm ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ તેને આ સેગમેન્ટમાં અલગ બનાવે છે. તે 1.0-લિટર પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 66 પીએસ પાવર અને 89 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. જે લોકો માઇલેજને પ્રાથમિકતા આપે છે તેમના માટે CNG વર્ઝન પણ ઉપલબ્ધ છે, જે લગભગ 33 કિમીની માઈલેજ આપે છે. ફીચર્સમાં 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, સ્ટીયરિંગ-માઉન્ટેડ કંટ્રોલ્સ અને રીઅર પાર્કિંગ સેન્સરનો સમાવેશ થાય છે.

મારુતિ સુઝુકી અલ્ટો K10

અલ્ટો K10 લાંબા સમયથી ભારતીય ગ્રાહકોમાં પ્રિય છે અને હવે તે વધુ સસ્તી છે. તેની શરૂઆતની કિંમત 3.69 લાખ છે. નવી પેઢી સાથે તેનો લૂક પણ વધુ ફ્રેશ બન્યો છે અને માઈલેજમાં પણ સુધારો થયો છે. તે 1.0-લિટર K10B એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 67 પીએસ પાવર ઉત્પન્ન કરે છે. CNG વેરિઅન્ટ લગભગ 33.85 કિમીની માઈલેજ આપે છે, જે તેને દૈનિક ઉપયોગ માટે એક બેસ્ટ કાર બનાવે છે. ફીચર્સમાં પાવર વિન્ડોઝ, ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર અને હાઈ વેરિઅન્ટમાં છ એરબેગ્સનો વિકલ્પ શામેલ છે.

રેનોલ્ટ ક્વિડ

જો તમે નાની કારમાં SUV જેવો દેખાવ ઇચ્છતા હોવ, તો રેનોલ્ટ ક્વિડ એક સારો વિકલ્પ છે. કિંમત 4.29 લાખથી શરૂ થાય છે. તેની સ્ટાઇલિશ ડિઝાઇન અને 184 મીમી ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ તેને ખૂબ લોકપ્રિય બનાવે છે. તે 1.0-લિટર પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 68 પીએસ પાવર અને 91 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. માઇલેજ લગભગ 22 કિમી/લી છે. ફીચર્સની દ્રષ્ટિએ તે 8-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, રીઅરવ્યુ કેમેરા અને ક્રુઝ કંટ્રોલ જેવી સુવિધાઓ સાથે પણ આવે છે, જે તેને તેના સેગમેન્ટમાં અલગ બનાવે છે.

મારુતિ સુઝુકી સેલેરિયો

મારુતિ સુઝુકી સેલેરિયોને ભારતમાં સૌથી વધુ માઈલેજ કારોમાંની એક માનવામાં આવે છે. તેની શરૂઆતની કિંમત 4.69 લાખ છે. તે 1.0-લિટર પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 67 પીએસ પાવર અને 89 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. તેનું CNG વર્ઝન લગભગ 34 કિમી માઇલેજ આપે છે, તેથી જ તેને ઘણીવાર "માઇલેજ ક્વીન" કહેવામાં આવે છે. ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, પૂરતી બૂટ સ્પેસ અને ડ્યુઅલ એરબેગ્સ જેવા ફીચર્સ તેને પ્રીમિયમ ફીલ આપે છે.

ટાટા ટિયાગો

ટાટા ટિયાગો બજેટ સેગમેન્ટમાં સૌથી વિશ્વસનીય સેફ્ટી કારોમાંની એક છે. GST ઘટાડા પછી તેની શરૂઆતની કિંમત 4.57 લાખ થઈ ગઈ છે. તે 1.2-લિટર રેવોટ્રોન એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 86 પીએસ પાવર અને 113 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. તે પેટ્રોલ અને CNG બંને વિકલ્પોમાં ઉપલબ્ધ છે. માઇલેજ 23થી 26 કિમી/લિટર સુધીની છે. ફીચર્સમાં 7-ઇંચની ટચસ્ક્રીન, હાર્મન સાઉન્ડ સિસ્ટમ, ESP અને 4-સ્ટાર ગ્લોબલ NCAP સેફ્ટી રેટિંગનો સમાવેશ થાય છે, જે તેને આ યાદીમાં સૌથી મજબૂત ઓલરાઉન્ડર બનાવે છે.

જો તમે એવી બજેટ કાર શોધી રહ્યા છો જે માઇલેજ, ફીચર્સ અને સેફ્ટીને સંતુલિત કરે, તો આ વિકલ્પો યોગ્ય પસંદગી હોઈ શકે છે.

