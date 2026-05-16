/પેટ્રોલ-ડીઝલની ચિંતા છોડો, આ છે 5 શાનદાર ઈલેક્ટ્રિક SUV, મળશે 638 km સુધીની રેન્જ

આજના સમયમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની સતત વધતી કિંમત લોકોના ખિસ્સા પર ભારે પડી રહી છે. તેવામાં ઘણા લોકો હવે નવી ગાડી ખરીદવા સમયે ઈલેક્ટ્રિક કાર વિશે વિચારવા લાગ્યા છે. તાજેતરમાં પીએમ મોદીએ પણ લોકોને ફ્યૂલ બચાવવાની અપીલ કરી છે. ત્યારબાદ આ ચર્ચાએ વધુ જોર પકડ્યું છે. જો તમે પણ આ સમયે નવી ઈલેક્ટ્રિક એસયુવી લેવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો માર્કેટમાં આ સમયે ઘણા શાનદાર વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે. આવો જાણીએ ભારતીય માર્કેટમાં ઉપલબ્ધ 5 શાનદાર ઈલેક્ટ્રિક કાર વિશે.
મારૂતિ સુઝુકી ઈ-વિટારા
મારૂતિ સુઝુકીએ આખરે ઈ-વિટારા સાથે ઈલેક્ટ્રિક સેગમેન્ટમાં પ્રવેશ કરી લીધો છે. તેની શરૂઆતી કિંમત Baas (બેટરી-એઝ-અ-સર્વિસ) મોડલ હેઠળ 10.99 લાખ રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. આ કારમાં ગ્રાહકોને 49 kWh અને 61 kWh ના બે બેટરી પેક મળે છે. તેની મોટી બેટરી સાથે 543 કિલોમીટર સુધી ARAI સર્ટિફાઇડ રેન્જનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.
મહિન્દ્રા બીઈ 6
મહિન્દ્રાની BE 6 પોતાના બોલ્ડ લુક અને શાનદાર પરફોર્મંસને કારણે લોન્ચ થતાં જ ગ્રાહકો વચ્ચે છવાઈ ગઈ છે. માર્કેટમાં તેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 18.90 લાખ રૂપિયા છે. આ એસયુવી 59 kWh અને 79 kWh ના બે બેટરી વિકલ્પ સાથે આવે છે. આ કાર સિંગલ ચાર્જમાં 638 કિલોમીટર સુધીની શાનદાર રેન્જ આપે છે.
એમજી વિન્ડસર પ્રો
જો તમે એક પ્રેક્ટિકલ અને આરામદાયક ઈલેક્ટ્રિક કાર શોધી રહ્યાં છો તો એમજી વિન્ડસર પ્રો એક સારો વિકલ્પ છે. તેની મોટી કેબિન, શાનદાર બૂટ સ્પેસ અને આરામદાયક સીટો ફેમિલી માટે પરફેક્ટ બનાવે છે. તેમાં 52.9 kWh ની બેટરી આપવામાં આવી છે, જે ફુલ ચાર્જ થવા પર 449 કિલોમીટરની રેન્જ ઓફર કરે છે.
ટાટા પંચ ઈવી
ટાટા પંચ ઈવી આ લિસ્ટમાં સૌથી સસ્તી અને બજેટ-ફ્રેન્ડલી એસયુવી છે. મહત્વનું છે કે તેના Baas મોડલ હેઠળ શરૂઆતી કિંમત માત્ર 9.69 લાખ રૂપિયા છે. કંપની તેને 30 kWh અને 40 kWh ના બે બેટરી પેક સાથે વેચે છે. મોટું બેટરી પેક તમને 355 કિલોમીટરની રિયલ-વર્લ્ડ રેન્જ આપે છે.
વિનફાસ્ટ વીએફ 7
વેલ્યુ ફોર મની કાર ચલાવનાર માટે વિયતનામી કંપનીની વિનફાસ્ટ વીએફ 7 એક શાનદાર વિકલ્પ છે. મહત્વનું છે કે 4.5 મીટરથી વધુ લાંબી હોવાને કારણે આ એસયુવીની રોડ પ્રેઝન્સ કમાલની છે. તેમાં 70.7 kWh ની મોટી બેટરી મળે છે, જે સિંગલ ચાર્જમાં 510 કિમીની એઆરએઆઈ સર્ટિફાઇડ રેન્જ આપે છે. તેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 21.89 લાખ રૂપિયા છે.