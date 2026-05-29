/7 લોકોના પરિવાર માટે શાનદાર છે આ 5 કાર, વેચાણમાં પણ છે નંબર-1; 26 km સુધી મળે છે માઇલેજ

પરિવાર સાથે મળીને સફર કરવાની અલગ મજા હોય છે. એક શાનદાર ફેમિલી કાર તે હોય છે, જેમાં બધા લોકો આરામથી બેસી શકે, સામાન રાખવાની જગ્યા હોય અને લાંબી મુસાફરીમાં બાળકો અને વૃદ્ધોને કોઈ મુશ્કેલી ન થાય. માર્કેટમાં ગાડીઓ તો ઘણી છે, પરંતુ 5 એવી કાર છે જે દરેક રીતે એક ભારતીય પરિવારની જરૂરિયાત પર ખરી ઉતરે છે. આજે અમે તમને પરિવાર માટે પાંચ સૌથી શાનદાર કાર વિશે જણાવીશું.
ટોયોટા ઇનોવા
ફેમિલી કારના મામલામાં ટોયોટા ઇનોવા શાનદાર છે. લાંબી ટ્રિપ હોય કે દરરોજની સફર, તેની કેપ્ટન સીટો પર બેઠા બાદ થાકનો અનુભવ થતો નથી. ઘરના વૃદ્ધોથી લઈને બાળકો સુધી, દરેક માટે આ ગાડીમાં સફર કરવી આરામદાયક રહે છે. કિંમતની વાત કરીએ તો તે આશરે 19.99 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. તેના હાઇબ્રિડ મોડલમાં 23 કિમી/લીટર સુધીની શાનદાર માઇલેજ આપવામાં આવે છે.
મારૂતિ સુઝુકી અર્ટિગા
બજેટના મામલામાં અર્ટિગા ભારતીય પરિવારોની પસંદગીની ગાડી છે. આ એક એવી 7-સીટર છે, જે ઓછી કિંમતમાં આવે છે. તેની છેલ્લી સીટમાં પણ સારી જગ્યા મળે છે. મહત્વનું છે કે આ દેશમાં સૌથી વધુ વેચાતી સેવન સીટરમાં સામેલ છે. તેની શરૂઆતી કિંમત લગભગ 8.69 લાખ રૂપિયા છે. તેનું સીએનજી વેરિએન્ટ 26.11 કિમી/કિલો સુધીની માઇલેજ આપે છે.
ટાટા સફારી
તમારા માટે પરિવારની સુરક્ષા સૌથી પહેલા છે તો ટાટા સફારી એક મજબૂત અને દમદાર એસયુવી છે. તેની કેબિન મોટી અને ખુલી છે, જેથી લાંબી સફરમાં થાક લાગતો નથી. આ દમદાર એસયુવીની કિંમત 16.19 લાખથી શરૂ થાય છે. તેનું ડીઝલ મોડલ લગભગ 16 કિમી પ્રતિ લીટર માઇલેજ આપે છે.
મહિન્દ્રા XUV 7XO
જે લોકો પોતાના પરિવાર માટે નવી ટેક્નોલોજી અને શાનદાર લુકવાળી ગાડી ઈચ્છે છે, તેના માટે આ એસયુવી બેસ્ટ છે. તેમાં 6 અને 7 સીટનો વિકલ્પ મળે છે, જેનાથી મોટો પરિવાર આરામથી બેસી શકે છે. તેના હાઈ-ટેક ફીચર્સ સફરને રસપ્રદ બનાવે છે. તેની કિંમત લગભગ 13.99 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. સાથે વેરિએન્ટ પ્રમાણે 13થી 17 કિમી લીટર સુધીની માઇલેજ આપે છે.
કિઆ કેરેન્સ
મોડર્ન ફીચર્સ અને બજેટના મામલામાં આ ગાડી આજના સમયમાં પરિવારોની પહેલી પસંદ બની રહી છે. તેની કેબિન પ્રીમિયમ ફિલ આપે છે. સેફ્ટી માટે તેમાં સ્ટાન્ડર્ડ 6 એરબેગ મળે છે. તેની શરૂઆતી કિંમત 10.50 લાખ રૂપિયા છે. તેનું સીએનજી મોડલ 22થી 24 કિમી/કિલો સુધીની માઇલેજ આપે છે.