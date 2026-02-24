એક કિલોમાં 34.43 KM, છે દેશની સૌથી વધુ માઇલેજ આપનારી CNG Car! કિંમત માત્ર ₹5.90 લાખથી શરૂ
દેશની સૌથી વધુ માઇલેજ આપનારી CNG કારોના લિસ્ટમાં અમે મારૂતિ સુઝુકી સેલેરિયો સીએનજીથી લઈને મારૂતિ સુઝુકી સ્વિફ્ટ સીએનજી સુધીના વિકલ્પ જણાવ્યા છે. આ કાર સારી માઇલેજ, શાનદાર સેફ્ટી અને ઓછા મેન્ટેનન્સ ખર્ચ માટે જાણીતી છે.
આજના સમયમાં જ્યારે પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતો આસમાને પહોંચી રહી છે અને પ્રદૂષણ એક મોટી સમસ્યા બની ગયું છે. તવામાં સીએનજી કારો ભારતીય બજારમાં ગેમ ચેન્જર સાબિત થઈ રહી છે. સીએનજી ઈંધણ સસ્તુ, સ્વચ્છ અને માઇલેજમાં શાનદાર છે, જેની રનિંગ કોસ્ટ પેટ્રોલ કારોની તુલનામાં 40-50% ઓછી થઈ જાય છે. સરકાર પણ સીએનજી સ્ટેશનોનો વિસ્તાર અને સબસિડી આપી રહી છે, જેનાથી તેની માગ વધી છે.
મારૂતિ સુઝુકી આ સેગમેન્ટમાં લીડર છે, જે ફેક્ટરી ફિટેડ સીએનજી કિટની સાથે સૌથી વધુ ARAI માઇલેજ આપી રહી છે. આ કાર શહેરના ભીડભાડવાળા રસ્તાઓ માટે પરફેક્ટ છે, જ્યાં દરરોજ 50-100 કિમીની યાત્રા સામાન્ય છે. ઓછો જાળવણી ખર્ચ, સારી સેફ્ટી અને આરામદાયક કેબિન તેની ખાસિયત છે. આજે અમે તમને દેશની ટોપ 5 સૌથી વધુ માઇલેજ આપનારી સીએનજી કારો વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ જેની માઇલેજ 32થી 34 km/kg સુધી છે. આ બજેટ ફ્રેન્ડથી છે અને પરિવાર માટે પરફેક્ટ પસંદગી સાબિત થઈ શકે છે.
1. મારૂતિ સુઝુકી સેલેરિયો સીએનજી
મારૂતિ સેલેરિયો સીએનજી દેશની સૌથી વધુ માઇલેજ આપનારી કાર છે. તેની ARAI ક્લેમ્ડ માઇલેજ 34.43 km/kg છે. તેનું 1.0 લીટર 3 સિલિન્ડર એન્જિન 56.7 hp પાવર અને 82.1 Nm ટોર્ક આપે છે. એક્સ-શોરૂમ કિંમત લગભગ 6.89 લાખથી શરૂ થાય છે. હળવો વજન, કોમ્પેક્ટ સાઇઝ અને રિફાઇન્ડ એન્જિન તેને શહેરના ટ્રાફિકમાં સરળ બનાવે છે. 5 સીટર હેચબેકમાં 6 એરબેગ, ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ, પાવર વિન્ડો જેવી સુવિધાઓ છે. બૂટ સ્પેસ પણ સારી છે.
2. મારૂતિ સુઝુકી વેગનઆર સીએનજી
વેગન આર સીએનજી માઇલેજના મામલામાં બીજા ક્રમે છે. એક લીટર સીએનજીમાં તે 34.05 km/kg ની ARAI ક્લેમ્ડ માઇલેજ આપવામાં સક્ષમ છે. 1.0 લીટર એન્જિન છે, કિંમત 6.68 લાખથી 7.13 લાખ સુધી જાય છે. ટોલ-બોય ડિઝાઇનને કારણે કેબિનમાં સ્પેસ છે, હેડરૂમ અને લેગરૂમ ભરપૂર છે. આ 5 સીટર હેચબેકમાં 6 એરબેગ, ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ (હાઈ વેરિએન્ટમાં) અને સારી વિઝિબિલિટી મળે છે. ફેમેલી યુઝર્સ પણ તેને પસંદ કરે છે, કારણ કે બૂટમાં સામાન રાખવાની જગ્યા ઠીક-ઠાક છે.
3. મારૂતિ સુઝુલી અલ્ટો K10 સીએનજી
અલ્ટો K10 સીએનજી લિસ્ટમાં ત્રીજા સ્થાન પર છે, તેની ARAI ક્લેમ્ડ માઇલેજ 33.85 km/kg છે. કિંમત માત્ર 5.90 લાખથી શરૂ થઈ 6.21 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે. તેનું 1.0 લીટર એન્જિન, હળવું વજન અને 5-સ્પીડ મેનુઅલ ગિયરબોક્સની સાથે આવે છે. આ 5 સીટર હેચબેક, 6 એરબેગ, ડિજિટલ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર જેવા ફીચર્સથી લેસ છે. પાર્કિંગ અને ટર્નિંગ રેડિયસ શાનદાર છે. બજેટ ઓછું હોય તો પણ આ કાર ખરીદી શકો છો.
4. મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયર સીએનજી
ડિઝાયર સીએનજી સેડાન લવર્સ માટે બેસ્ટ છે. તેની ARAI ક્લેમ્ડ માઇલેજ 33.73 km/kg છે. 1.2 લીટર એન્જિન 70 hp પાવર આપે છે અને કિંમત 8.03 લાખથી શરૂ થઈ 9.89 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે. સ્પેશિયસ કેબિન, સારી બૂટ સ્પેસ, છ એરબેગ અને પ્રીમિયમ ફીચર્સ જેમ કે વાયરલેસ ચાર્જિંગ તેને શાનદાર વિકલ્પ બનાવે છે. હાઈવે પર સ્ટેબલ થવાની સાથે-સાથે આ ફેમિલી ટ્રિપ્સ માટે પણ કન્ફર્ટેબલ છે.
5. મારૂતિ સુઝુકી સ્વિફ્ટ સીએનજી
સ્વિફ્ટ સીએનજી યુવાઓને આકર્ષિત કરે છે. તેની ARAI ક્લેમ્ડ માઇલેજ 32.85 km/kg છે. તેમાં લાગેલું 1.2 લીટર એન્જિન 70 hp નો પાવર પ્રોડ્યુસ કરે છે. કિંમત 8.20 લાખથી શરૂ થઈ 9.20 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે. સ્પોર્ટી લુક, શાર્પ હેન્ડલિંગ અને ફન-ટૂ-ડ્રાઇવ હોવાની સાથે છ એરબેગ, મોટી ટચસ્ક્રીન, ક્રૂઝ કંટ્રોલ જેવા ફીચર્સ બજેટ સેગમેન્ટમાં સારો વિકલ્પ બનાવે છે.
આ પાંચેય કારો મારૂતિના મજબૂત સર્વિસ નેટવર્ક, ઓછા પાર્ટ્સ કોસ્ટ અને રિસેલ વેલ્યુને કારણે પોપુલર છે, સીએનજી ટેંક ફેક્ટરી ફિટેડ હોવાથી સેફ્ટી પણ સારી છે. ખરીદવા સમયે લોકલ CNG સ્ટેશન ચેક કરો, બજેટ અને ફેમિલી સાઇઝ જુઓ.
