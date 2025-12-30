Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

ફુલ ટેન્કમાં ચાલે છે 800 KM, સસ્તી કિંમત અને માઇલેજમાં દમદાર છે આ 5 બાઇક્સ

Affordable Bikes: જો તમે નવી બાઇક્સ લેવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો અમે તમને પાંચ એવી બાઇક્સની માહિતી આપીશું, જે ઓછી કિંમત અને શાનદાર ફીચર્સ સાથે આવે છે. જ્યારે માઇલેજમાં સૌથી આગળ છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 30, 2025, 01:25 PM IST

જો તમે નવા વર્ષે કોઈ એવી બાઇક શોધી રહ્યાં છો જે મેન્ટેનન્સમાં હળવી હોવાની સાથે બજેટમાં પણ ફિટ થઈ જાય તો તમારી પાસે ઘણા શાનદાર વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે. અહીં એવી બાઇક્સનું લિસ્ટ છે જે તમને ઓછી રેન્જમાં મળવાની સાથે 75 કિલોમીટર પ્રતિ લીટર સુધીની માઇલેજ આપે છે. એટલું જ નહીં કેટલાક મોડલ તો એવા છે જે ફુલ ટેંકમાં 800 કિલોમીટર સુધી ચાલવાની ક્ષમતા રાખે છે. આવો જાણીએ.

Honda Shine 100
Honda Shine 100 ખૂબ ઓછા સમયમાં ભારતમાં સૌથી વધુ વેચાતી 100 cc બાઇક્સમાં સામેલ થઈ ગઈ છે. આ બાઇક 65 કિલોમીટર પ્રતિ કિલોમીટરની એવરેજ સાથે આવે છે. હોન્ડા શાઇનનું સસ્પેન્શન ખરાબ રોડ પર પણ આરામ આપે છે અને તેનું એન્જિન લાંબા સમય સુધી ચાલે છે, જેથી ગામડામાં રહેતા લોકો વચ્ચે આ બાઇક પોપુલર છે.

Add Zee News as a Preferred Source

Bajaj Platina 100
Bajaj Platina 100 ને ભારતની માઇલેજ કિંગ કહેવામાં આવે છે. તેની માઇલેજ 75 કિલોમીટર પ્રતિ લીટર સુધી જાય છે અને તેનું 11 લીટર ટેન્ક લગભગ 800 કિલોમીટરની રેન્જ આપે છે. આ બાઇક પણ આરામદાયક છે.

Hero Splendor Plus 
Hero Splendor Plus વર્ષોથી ભારતની નંબર વન બાઇક છે. આ બાઇક મજબૂત બિલ્ડ, સારી માઇલેજ અને ઓછા મેન્ટેનન્સ ખર્ચ માટે જાણીતી છે. સ્પ્લેન્ડર પ્લસ લગભગ 70 કિમી સુધીની એવરેજ આપે છે અને  i3S Technology ટ્રાફિકમાં પેટ્રોલ બચાવવામાં મદદ કરે છે.

Hero HF Deluxe
Hero HF Deluxe આજે પણ ભારતની સૌથી પોપુલર માઇલેજ બાઇક્સમાં સામેલ છે. તેની કિંમત ઓછી છે અને મેન્ટેનન્સ ખર્ચ ઓછો આવે છે. આ બાઇક 97.2cc એન્જિન સાથે આવે છે અને 65 કિમી સુધીની માઇલેજ આપે છે. શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તાર બંને માટે આ બાઇક સારો વિકલ્પ માનવામાં આવે છે.

TVS Sport
TVS Sport યુવાઓની પસંદ છે, કારણ કે તે કિંમતમાં સસ્તી હોવાની સાથે સારી માઇલેજ આપે છે. તેનું એન્જિન 70 કિલોમીટર પ્રતિ લીટર સુધીની માઇલેજ આપવામાં સક્ષમ છે. આ બાઇક હળવી છે અને ટ્રાફિકમાં સરળતાથી ચલાવી શકાય છે. આ બાઇકમાં તમે ફૂલ પેટ્રોલ ભરાવો તો 800 કિમી સુધીની માઇલેજ મળે છે.

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

Affordable Bikesbajaj platina

