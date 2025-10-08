10 લાખથી ઓછી કિંમતમાં આવતી શાનદાર સેડાન કાર, મળશે લક્ઝરી સુવિધા, જાણો ફીચર્સ
Sedan cars under 10 lakh to buy this diwali: જો તમે દિવાળીમાં કાર ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો અમે તમને ભારતની સસ્તી સેડાન કારની માહિતી આપી રહ્યાં છીએ.
Trending Photos
Sedan cars under 10 lakh to buy this diwali: દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન ઘણા લોકો કાર ખરીદતા હોય છે. જો તમે
પણ આ વખતે નવી અને આરામદાયક સેડાન કાર લેવાનો પ્લાન કરી રહ્યાં છો તો બજારમાં તમારા માટે ઘણા વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે. 10 લાખથી ઓછી કિંમતમાં એવી સેડાન કાર ઉપલબ્ધ ચે, જે ન માત્ર માઇલેજ અને વિશ્વાસના મામલામાં આગલ છે, પરંતુ સુવિધા લક્ઝરી કારનો અનુભવ કરાવે છે.
અહીં અમે તમને 10 લાખથી ઓછી કિંમતમાં આવતી લોકપ્રિય અને આરામદાયક સેડાન કારની માહિતી આપી રહ્યાં છીએ, જેને તમે દિવાળી પર ઘરે લાવી શકો છો.
1. Honda Amaze
હોન્ડા અમેઝ ભારતમાં તેના શાનદાર કમ્ફર્ટ અને રિફાઇન્ડ એન્જિન માટે જાણીતી છે. લાંબા અંતરની યાત્રા માટે તે શાનદાર વિકલ્પ છે. અમેઝમાં પહોળી સીટો મળે છે, તેની કેબિન સ્પેસ કોમ્પેક્ટ સેડાન સેગમેન્ટમાં શાનદાર માનવામાં આવે છે. પાછળ બેઠેલા યાત્રીકો માટે લેગરૂમ ખૂબ સારો છે.
એન્જિનઃ તે પોતાના 1.2 લીટર i-VTEC પેટ્રોલ એન્જિન માટે પ્રસિદ્ધ છે, જે શાંત (Refined) હોવાની સાથે-સાથે માઇલેજ સારૂ આપે છે.
ઓટોમેટિક વિકલ્પઃ તેમાં CVT ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશનનો વિકલ્પ પણ છે, જે સિટી ડ્રાઇવિંગને આરામદાયક બનાવે છે.
સેડાનનો અસલી લુકઃ આ એક પ્રોપર સેડાન કારનો લુક આપે છે અને તેની બૂટ સ્પેસ પણ સારી છે.
2. Maruti Suzuki Dzire
ડિઝાયર ભારતની સૌથી વધુ વેચાતી સેડાન કારોમાંની એક છે. તે તેના ઓછા જાળવણી, ઉત્તમ માઇલેજ અને મારુતિની વિશ્વસનીયતા માટે જાણીતી છે. ડિઝાયરની આંતરિક ગુણવત્તા ઉત્તમ છે, અને તેની બેઠકો લાંબી મુસાફરી માટે પૂરતી આરામદાયક છે.
માઇલેજ કિંગ: તે તેના સેગમેન્ટમાં શ્રેષ્ઠ માઇલેજ માટે પ્રખ્યાત છે, ખાસ કરીને તેના પેટ્રોલ અને CNG વેરિઅન્ટ્સ સાથે.
સુવિધાઓ: તે ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ અને રીઅર એસી વેન્ટ્સ જેવી સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે, જે આરામ વધારે છે.
સરળ ઉપલબ્ધતા: મારુતિનું વ્યાપક સેવા નેટવર્ક તેને દેશભરમાં સરળતાથી સુલભ બનાવે છે.
3. Hyundai Aura
હ્યુન્ડઈ ઓરા એક સ્ટાઇલિશ અને ફીચર-લોડેડ સેડાન છે, જે પોતાના કમ્ફર્ટ અને પ્રીમિયમ ઈન્ટીરિયર માટે જાણીતી છે. હ્યુન્ડઈ ઓરાનો ડુઅલ-ટોન ઈન્ટીરિયર અને શાનદાર ફિટ તથા ફિનિશ તેને પ્રીમિયમ લુક આપે છે. તેમાં ઘણા એવા ફીચર્સ મળે છે, જે આ સેગમેન્ટમાં ખૂબ દુર્લભ છે.
કમ્ફર્ટઃ તેનું સસ્પેન્શન ભારતીય રસ્તાઓ માટે સારૂ છે, જે ખાડાઓમાં ઓછા ઝટકાનો અનુભવ કરાવે છે, જેનાથી રાઇડ આરામદાયક બની જાય છે.
એન્જિન વિકલ્પઃ તે પેટ્રોલ, ટર્બો પેટ્રોલ અને સીએનજી જેવા વિકલ્પોમાં ઉપલબ્ધ છે.
ફીચર્સઃ તેમાં વાયરલેસ ચાર્જિંગ, કૂલ્ડ ગ્લવબોક્સ અને ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ જેવા ફીચર્સ મળે છે.
4. Tata Tigor
ટાટા ટિગોર પોતાની મજબૂત બિલ્ડ ક્વોલિટી અને સુરક્ષા માટે તાણીતી છે. તે એક શાનદાર વેલ્યૂ-ફોર-મની સેડાન છે.
સેફ્ટી સ્ટારઃ ટિગોરને 4-સ્ટાર GNCAP સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યું છે, જે સુરક્ષાના મામલામાં આ સેગમેન્ટમાં સૌથી ઉપર છે.
કમ્ફર્ટઃ ટાટાની કારમાં હંમેશા આરામદાયક સસ્પેન્શન મળે છે અને ટિગોર પણ તેનાથી અલગ નથી. તેની રાઇડ ક્વોલિટી સારી છે, જે તેને લાંબા અંતરની યાત્રા માટે શાનદાર બનાવે છે.
એન્જિન અને સીએનજીઃ તે પેટ્રોલ અને કંપની-ફિટેડ i-CNG વિકલ્પમાં ઉપલબ્ધ છે.
ઈલેક્ટ્રિક ઓપ્શનઃ જો તમે સસ્તી અને સારી સુવિધાવાળી કાર લેવા ઈચ્છો છો તો ટિગોર ઈવી મોડલમાં પણ ઉપલબ્ધ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે