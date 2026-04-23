26.11 KM માઇલેજ, 6 એરબેગ, કિંમત ₹8.80 લાખ! આ છે દેશની સૌથી વધુ વેચાતી 7-સીટર કાર
FY 2025-26 માં 7-સીટર કારની ડિમાન્ડમાં જબરદસ્ત વધારો જોવા મળ્યો છે. મારૂતિ અર્ટિગાએ એકવાર ફરી નંબર 1ની પોઝીશન હાસિલ કરી છે, જ્યારે Mahindra Scorpio અને Toyota Innova નું વેચાણ પણ વધ્યું છે. તો કેટલાક મોડલ્સના વેચાણમાં ઘટાડો થયો છે.
- ભારતમાં સતત વધી રહી છે 7-સીટર કારની માંગ
- વેચાણના મામલામાં પ્રથમ નંબર પર મારૂતિ અર્ટિગા
- વેચાણના મામલામાં બીજા નંબર પર મહિન્દ્રા સ્કોર્પિયો
ભારતીય ઓટો માર્કેટમાં 7-સીટર કારની માંગ વધી રહી છે. મોટા પરિવાર આ સેગમેન્ટની કાર પસંદ કરી રહ્યાં છે. પાછલા નાણાકીય વર્ષમાં પણ આ ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો છે. FY 2025-26 માં થયેલા સેલની વાત કરીએ તો મારૂતિ અર્ટિગા વેચાણના મામલામાં નંબર વન પર છે.
આ સિવાય Mahindra Scorpio અને Toyota Innova નું વેચાણ પણ વધ્યું છે. તો XUV 7XO અને Safari ની માંગ ઘટી છે. ટોપ-20 મોડલની વાત કરીએ તો તેણે કુલ 9,34,365 યુનિટનું વેચાણ કર્યું છે. આ આંકડો વાર્ષિક સ્તર પર 7.4 ટકાના વધારાને દર્શાવે છે. આવો FY26 ની બેસ્ટ સેલિંગ 7-સીટર કાર વિશે જાણીએ છીએ.
Maruti Ertiga
વેચાણના મામલામાં પ્રથમ નંબર પર મારૂતિ અર્ટિગા છે. પાછલા માણાકીય વર્ષમાં આ 7-સીટર કારને કુલ 1,98,876 નવા ગ્રાહક મળ્યા છે. આ આંકડો વાર્ષિક સ્તર 4.1 ટકાના વધારાને દર્શાવે છે.
તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 8.80 લાખથી શરૂ થઈ 12.94 લાખ સુધી જાય છે. તે આકર્ષક અને મોડર્ન લુક, બોલ્ડ ગ્રિલ, LED ટેલલેમ્પ અને સ્ટાઇલિશ પ્રોફાઇલની સાથે આવે છે. તેમાં સ્પેશિયસ કેબિન, આરામદાયક સીટ્સ, 209 લીટર બૂટ સ્પેસ, પ્રીમિયમ ફેબ્રિક અને ફિટ-ફિનિશ તેને ખાસ બનાવે છે.
ફીચર્સમાં 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, સ્માર્ટપ્લે પ્રો, ક્રૂઝ કંટ્રોલ, ઓટો એસી, રિયર એસી વેન્ટ્સ, કીલેસ એન્ટ્રી અને પાવર વિન્ડોઝ છે. સેફ્ટીમાં છ એરબેગ, ABS ની સાથે EBD, ESP, હિલ અસિસ્ટ, ISOFIX અને રિયર પાર્કિંગ સેન્સર મળે છે. તેનું 1.5 લીટર K15C સ્માર્ટ હાઇબ્રિડ પેટ્રોલ એન્જિન (102 PS) સીએનજી વિકલ્પમાં પણ ઉપલબ્ધ છે અને તે 20.5 kmpl ની સાથે સીએનજીમાં 26.11 km/kg સુધીની માઇલેજ આપવા સક્ષમ છે.
Mahindra Scorpio
વેચાણના મામલામાં બીજા નંબર પર મહિન્દ્રા સ્કોર્પિયો છે. FY 2025-26 માં આ 7-સીટર કારને કુલ 178800 નવા ગ્રાહક મળ્યા છે. આ આંકડો વાર્ષિક સ્તર પર આવેલા 8.5 ટકાના વધારાને દર્શાવે છે.
Toyota Innova
લિસ્ટમાં ત્રીજા નંબર પર ઇનોવા છે. પાછલા નાણાકીય વર્ષમાં આ 7-સીટર MPVને કુલ 112188 લોકોએ ખરીદી. આ આંકડો વાર્ષિક સ્તર પર આવેલા 4.6 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.
Mahindra Bolero
વેચાણના મામલામાં ચોથા નંબર પર બોલેરો છે. પાછલા વર્ષે તેને 110136 લોકોએ ખરીદી હતી. જે વાર્ષિક સ્તર પર 16.2 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.
Mahindra XUV 700
સેલ ઘટવા છતાં XUV 700 ટોપ 5 સેવન સીટરના લિસ્ટમાં સામેલ છે. પાછલા વર્ષે તેને 87412 લોકોએ ખરીદી હતી.
ઉપર જણાવવામાં આવેલા સેગમેન્ટની ટોપ-5 કારો સિવાય પાછલા નાણાકીય વર્ષ Carens + Clavis ની 76,837 યુનિટ, XL6 ના 37,159, Fortuner ના 35,216 યુનિટનું વેચાણ થયું છે.
