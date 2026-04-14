આ 7 સીટર કારના દીવાના બન્યા ભારતીયો, 12 મહિનામાં રેકોર્ડ 1.98 લાખ યુનિટનું વેચાણ
ભારતીય ઓટો માર્કેટમાં મારૂતિ સુઝુકીનો વિવિધ સેગમેન્ટમાં દબદબો જોવા મળે છે. નાણાકીય વર્ષ 2026મા સેવન સીટર સેગમેન્ટમાં મારૂતિ સુઝુકી અર્ટિગાને સૌથી વધુ ગ્રાહકો મળ્યાં છે. આ સેગમેન્ટમાં અર્ટિગા નંબર વન બની છે.
- ભારતમાં 7-સીટર કારની માંગમાં જોરદાર વધારો
- FY2026 મા મારૂતિ અર્ટિગા બની નંબર-1
- અર્ટિગાના 1.98 લાખથી વધુ યુનિટ્સનું વેચાણ
ભારતીય ગ્રાહકો વચ્ચે 7-સીટર કારની ડિમાન્ડ સતત વધી રહી છે. આ સેગમેન્ટમાં મારૂતિ સુઝુકી અર્ટિગા, ટોયોટા ઇનોવા અને મહિન્દ્રા બોલેરો જેવી એમપીવીની પોપુલારિટી સૌથી વધુ છે. પરંતુ જો પાછલા વર્ષ એટલે કે FY2026 મા 7-સીટર સેગમેન્ટના વેચાણની વાત કરીએ તો મારૂતિ સુઝુકી અર્ટિગાએ ટોપ પોઝીશન હાસિલ કરી છે. મારૂતિ અર્ટિગાને આ દરમિયાન કુલ 198876 નવા ગ્રાહક મળ્યા છે. આ દરમિયાન વાર્ષિક આધાર પર અર્ટિગાના વેચાણમાં 4.1 ટકાનો વધારો થયો છે. આવો જાણીએ આ દરમિયાન 10 સૌથી વધુ વેચાનારી 7-સીટર કાર વિશે.
ત્રીજા નંબર પર રહી ટોયોટા ઈનોવા
વેચાણના લિસ્ટમાં બીજા નંબર પર મહિન્દ્રા સ્કોર્પિયો રહી. મહિન્દ્રા સ્કોર્પિયોએ આ દરમિયાન 8.5 ટકાના વાર્ષિક વધારા સાથે કુલ 178800 યુનિટ કારનું વેચાણ કર્યું. જ્યારે ત્રીજા સ્થાને વેચાણના લિસ્ટમાં ઇનોવા રહી. ઇનોવાને આ દરમિયાન 112188 ગ્રાહકો મળ્યા હતા. ચોથા નંબર પર મહિન્દ્રા બોલેરો રહી. બોલેરોએ 16.2 ટકાના વાર્ષિક વધારા સાથે કુલ 110136 યુનિટ્સનું વેચાણ કર્યું હતું.
આશરે 19 ટકા વધી ગયું કેરેન્સનું વેચાણ
વેચાણના આ લિસ્ટમાં પાંચમાં નંબરે મહિન્દ્રા XUV 7XO રહી. આ કારને 87412 નવા ગ્રાહકો મળ્યા હતા. જ્યારે છઠ્ઠા સ્થાને લિસ્ટમાં કિઆ કેરેન્સ રહી. કિઆ કેરેન્સને આ દરમિયાન કુલ 76837 ગ્રાહકોએ ખરીદી હતી. જ્યારે સાતમાં નંબરે મારૂતિ XL6 રહી. મારૂતિ XL6 એ આ દરમિયાન 37159 યુનિટ કારનું વેચાણ કર્યું હતું.
10મા નંબરે રહી ટોયોટા રૂમિયન
બીજીતરફ વેચાણના લિસ્ટમાં આઠમા઼ં નંબરે ટોયોટા ફોર્ચ્યુનર રહી. ટોયોટા ફોર્મ્યુનરને આ દરમિયાન 4 ટકાના વાર્ષિક વધારા સાથે કુલ 35216 ગ્રાહકો મળ્યા હતા. જ્યારે નવમાં નંબરે વેચાણના લિસ્ટમાં રેનોલ્ટ ટ્રાઇબર રહી. ટ્રાઇબરને આ દરમિયાન 25174 ગ્રાહકોએ ખરીદી હતી. આ સિવાય દસમાં ક્રમે વેચાણના લિસ્ટમાં ટોયોટા રૂમિયન રહી હતી. ટોયોટા રૂમિયને આ દરમિયાન 24425 યુનિટ કારનું વેચાણ કર્યું હતું.
કંઈક આવું છે અર્ટિગાનું પાવરટ્રેન
પાવરટ્રેનની વાત કરીએ તો અર્ટિગા 1.5 લીટર પેટ્રોલ એન્જિન સાથે આવે છે. તેમાં 5-સ્પીડ મેનુઅલ અને 6-સ્પીડ ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સનો વિકલ્પ છે. તો સીએનજી પાવરટ્રેનનો વિકલ્પ પણ ઉપલબ્ધ છે. તેના પેટ્રોલ વેરિએન્ટની વાત કરીએ તો તેમાં 20.3થી 20.51 કિમી/લીટર સુધીની માઇલેજ મળે છે. જ્યારે સીએનજી વેરિએન્ટ લગભગ 26.11 કિમી/કિલોની માઇલેજ આપે છે. ભારતીય માર્કેટમાં મારૂતિ અર્ટિગાની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 8.80 લાખથી 13.13 લાખ રૂપિયા સુધી છે.
