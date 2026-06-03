/ક્રેટા, પંચ અને નેક્શન પર ભારે પડી આ ગાડી, મે મહિનામાં ફરી બની દેશની નંબર-1 કાર

May 2026 Car Sales: ભારતીય કાર બજારમાં SUV નો દબદબો સતત વધી રહ્યો છે, પરંતુ મે 2026ના વેચાણના આંકડાએ ફરી સાબિત કરી દીધું કે એક સારી સેડાનની લોકપ્રિયતા હજુ યથાવત છે. મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયરે મે મહિનામાં દેશની સૌથી વધુ વેચાતી કાર બની છે. આ દરમિયાન ડિઝાયરે હ્યુન્ડઈ ક્રેટા, ટાટા પંચ અને ટાટા નેક્સન જેવી લોકપ્રિય SUVs ને પછાડી દીધી છે.
સારી માઇલેજ, આકર્ષક કિંમત અને ઓછા મેન્ટેનન્સ ખર્ચને કારણે આ કાર સતત ગ્રાહકોની પસંદ બની છે. ખાસ વાત છે કે ખાનગી ગ્રાહકોની સાથે-સાથે ફ્લીટ અને ટેક્સી સેગમેન્ટમાં પણ તેની મજબૂત માંગ જોવા મળે છે. મે 2026ના પરિણામ જણાવે છે કે બજારમાં ગમે એટલી એસયુવી આવે, પરંતુ વિશ્વાસપાત્ર અને સસ્તી કારની માંગ આજે પણ મજબૂત છે.
વેચાણના લિસ્ટમાં સૌથી ઉપર પહોંચી ડિઝાયર
મે 2026મા મારૂતિ ડિઝાયરના 18084 યુનિટનું વેચાણ થયું અને દેશમાં સૌથી વધુ વેચાનારી કાર બની છે. આ સતત બીજો મહિનો છે જ્યારે ડિઝાયર વેચાણના ચાર્ટમાં ટોપ પર રહી છે. નવી પેઢીની ડિઝાયરને ગ્રાહકોની શાનદાર પ્રતિક્રિયા મળી રહી છે. તેની નવી ડિઝાયન, સારા ફીચર્સ અને મજબૂત માઇલેજ પેકેજ તેને પરિવારો માટે આકર્ષક વિકલ્પ બનાવે છે.
કંપનીએ તાજેતરના વર્ષોમાં આ મોડલને સતત અપડેટ કર્યું છે, જેનાથી બજારમાં તેની પકડ વધુ મજબૂત થઈ છે. પેટ્રોલની સાથે સીએનજી વિકલ્પ પણ તેની લોકપ્રિયતા વધારવામાં મદદ કરી રહ્યો છે. આ કારણ છે કે ડિઝાયરે ઘણી લોકપ્રિય SUVs ને પાછળ છોડતા ફરી સાબિત કર્યું કે ભારતીય ગ્રાહકો વચ્ચે તેની માંગ હજુ પણ મજબૂત છે.
ક્રેટા, પંચ અને નેક્સન કેમ રહી પાછળ?
હ્યુન્ડઈ ક્રેટા, ટાટા પંચ અને ટાટા નેક્સન મે 2026મા ટોપ સેલિંગ કારોના લિસ્ટમાં સામેલ રહી, પરંતુ તે ડિઝાયરને પાછળ છોડી શકી નહીં. નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે ડિઝાયરની સફળતાનું સૌથી મોટું કારણ તેની ઓછી ઓનરશિપ કિંમત અને શાનદાર માઇલેજ છે. વધતી ઈંધણની કિંમતો વચ્ચે ગ્રાહકો એવી કારને વધુ પસંદ કરી રહ્યાં છે, જેને ચલાવવાનો ખર્ચ ઓછો હોય.
આ સિવાય મારૂતિ સુઝુકીના વિશાળ સર્વિસ નેટવર્ક અને મજબૂત રીસેલ વેલ્યુ પણ ગ્રાહકોને આકર્ષિત કરે છે. બીજીતરફ એસયુવી સેગમેન્ટમાં સ્પર્ધા વધુ છે, જેનાથી તેનું વેચાણ વિભાજીત થઈ જાય છે. આવા માહોલમાં ડિઝાયર પોતાની વિશ્વાસપાત્ર છબી, સસ્તું સંચાલન અને ગ્રાહકોના વિશ્વાસના દમ પર ભારતીય કાર બજારમાં નંબર એકની ખુરશી પર પહોંચી છે.