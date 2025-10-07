Prev
વેગનઆર-બલેનો, સ્વિફ્ટ-ક્રેટા બધાને છોડી આ કાર ખરીદવા માટે જોરદાર પડાપડી, જાણો અચાનક કેમ વેચાણ વધ્યું? 

Top 10 Cars September 2025: સપ્ટેમ્બર મહિનામાં કારના વેચાણના જે  આંકડા સામે આવ્યા છે તેમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી છે. ટાટાની આ કારે મારુતિની વેગનઆર, બલેનો, સ્વિફ્ટ બધાને પાછળ પાડીને ધરખમ વેચાણ નોંધાવ્યું છે. જાણો અચાનક કેમ વધ્યું આ કારનું વેચાણ?

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 07, 2025, 11:06 AM IST

સપ્ટેમ્બર મહિનામાં કઈ ગાડી સૌથી વધુ વેચાઈ અને ટોપ 10માં કઈ કઈ ગાડીઓ છે તેની માહિતી સામે આવી ગઈ છે. હાલ ફેસ્ટીવલ સીઝન ચાલે છે અને જીએસટી ઘટ્યા બાદ પણ ગાડીઓના વેચાણમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. આ બધા વચ્ચે નેક્સોને ટાટા મોટર્સને એકવાર ફરીથી ટોપ પોઝિશન પર પહોંચી દીધું છે. નેક્સોનના છપ્પરફાડ વેચાણ બાદ તે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં દેશની નંબર વન કાર અને ટોપ સેલિંગ એસયુવી બની ગઈ. 22 સપ્ટેમ્બર બાદ જીએસટીના નવા રેટ લાગૂ થતા અને નવરાત્રી શરૂ થતા લોકો ટાટા મોટર્સના શોરૂમ પર તૂટી પડ્યા અને ફરીથી નેક્સોનના વેચાણનો નવો રેકોર્ડ બની ગયો. 

સૌથી રસપ્રદ વાત એ છે કે ટાટા નેક્સોનના પેટ્રોલ અને ડીઝલ મોડલના સારા વેચાણની સાથે સાથે નેક્સોન સીએનજી અને નેક્સોન ઈવીનું પણ સપ્ટેમ્બર મહિનામાં બંપર વેચાણ થયું. નેક્સોનના વેચાણમાં ICE મોડલની સાથે જ સીએનજી અને ઈવી મોડલ્સની પણ સારી એવી ભાગીદારી જોવા મળી જેના કારણે તે વેચાણના મામલે સબ-4 મીટર  કોમ્પેક્ટ એસયુવી સેગમેન્ટમાં મારુતિ બ્રેઝા, હુન્ડાઈ વેન્યૂ, મહિન્દ્રા એક્સયુવી 3એક્સઓ, કિઆ કોનેટ અને અન્ય કારોની સરખામણીમાં ઘણી આગળ રહી. જો કે ગત સપ્ટેમ્બરમાં હુન્ડાઈ ક્રેટા, અને મહિન્દ્રા સ્કોર્પિયો જેવી મિડસાઈઝ એસયુવીનું પણ રેકોર્ડ વેચાણ નોંધાયુ. 

સપ્ટેમ્બરમાં સૌથી વધુ વેચાયેલી કારો

1. ટાટા નેક્સોન  - 22573 યુનિટ્સ

2. મારુતિ સુઝૂકી ડિઝાયર- 18,412

3. મારુતિ સુઝૂકી અર્ટિગા- 17,856

4. મારુતિ સુઝૂકી વેગનઆર- 16,789

5. હુંડાઈ ક્રેટા- 15,623

6. ટાટા પંચ- 15,234

7. મારુતિ સુઝૂકી બ્રેઝા- 14,567

8. મારુતિ સુઝૂકી સ્વિફ્ટ- 13,892

9. મહિન્દ્રા સ્કોર્પિયો એન- 12,456

10. મારુતિ સુઝૂકી બલેનો- 11,789

ટાટા નેક્સોન કારનું વેચાણ વધવાના કારણો

1. જીએસટી 2.0 અને ડિસ્કાઉન્ટ- સપ્ટેમ્બરમાં કારના સેલ્સમાં મોટો ઉછાળો જીએસટી 2.0ના નવા નિયમોના કારણે આવ્યો. નેક્સોનના  ભાવમાં લગભગ 1.55 લાખ રૂપિયા સુધીનો ઘટાડો થયો. જેના કારણે ગ્રાહકોની પસંદ  બની. આ ઉપરાંત ટાટાએ લગભગ 45,000 રૂપિયા સુધીના ફેસ્ટિવ બેનિફિટ્સ પણ આપ્યા. હવે નેક્સોનની શરૂઆતની કિમત 7.32 લાખ રૂપિયા (એક્સ શોરૂમ) થઈ ગઈ અને આ ફક્ત પોતાના સેગમેન્ટમાં જ નહીં પરંતુ ઉપર નીચેના સેગમેન્ટ્સના ગ્રાહકોને પણ ખેંચી રહી છે. 

2. નેક્સોન પેટ્રોલ-ડીઝલ, સીએનજી અને ઈવી વિકલ્પો
નેક્સોનના વેચાણમાં વધારો થવાનું બીજું કારણ એ છે કે તેમાં અનેક એન્જિન અને ફ્યૂલ ઓપ્શન મળે છે. પેટ્રોલ વર્ઝનમાં 1.2 લીટર  ટર્બો એન્જિન છે જેમાં અલગ અલગ  ગિયર ઓપ્શન છે. આ ઉપરાંત પેટ્રોલ-સીએનજી વિકલ્પ પણ છે અને 1.5 લીટર ડીઝલ મેન્યુઅલ અને ઓટોમેટિક બંનેમાં આવે છે. ટાટા નવા ટ્વિન સિલિન્ડર સીએનજી  ટેક પણ લાવ્યા છે જેનાથી બૂટ સ્પેસમાં સમાધાન કરવું પડતું નથી અને ઓછા રનિંગ કોસ્ટવાળા ખરીદારોને ટાર્ગેટ કરે છે. 

નેક્સોન ઈવી ઈલેક્ટ્રિક ઓપ્શન પણ છે જે બે બેટરી પેક ઓપ્શન સાથે આવે છે. તેમાં એક 45kWh વાળું વેરિએન્ટ રિયલ વર્ડ  કન્ડીશનમાં 350-375 કિલોમીટરની રેન્જ આપે છે. જ્યારે 30kWhવાળું વેરિએન્ટ 210-230 કિમી સુધી દોડે છે. 

3. એડવાન્સ સેફ્ટી ફીચર્સની સાથે 5 સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ
સેફ્ટી પણ નેક્સોનનો મોટો પ્લસ પોઈન્ટ છે. પેટ્રોલ ડીઝલ કે ઈવી કોઈ પણ મોડલમાં તેણે ભારત NCAP ક્રેશ ટેસ્ટમાં 5 સ્ટાર રેટિંગ મેળવ્યા છે. ટાટાએ પોતાની બ્રાન્ડ વેલ્યૂ સેફ્ટી પર બનાવી છે.  કંપનીની અલ્ટ્રોઝ, પંચ ઈવી, કર્વ, કર્વ ઈવી, હેરિયર, હેરિયર ઈવી અને સફારી પણ 5 સ્ટાર રેટેડ છે. 

ફીચર્સની વાત કરીએ તો નેક્સોનમાં એલઈડી હેડલેપ્સ, વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ, 10.25- ઈંચ ટચસ્ક્રીન (વાયરલેસ એપલ કાર પ્લે અને એન્ડ્રોઈડ ઓટો સાથે), ડિજિટલ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, કનેક્ટેડ ટેક, વોઈસ-આસિસ્ટેડ સનરૂફ, અને વાયરલેસ ચાર્જિંગ જેવા ફીચર્સ મળે છે. સેફ્ટી ફીચર્સમાં 6 એરબેગ્સ, 360 ડિગ્રી કેમેરા, બ્લાઈન્ડે વ્યૂ મોનીટર, ઈએસપી, ટાયર પ્રેશર મોનિટરિંગ, ઓટો હેડલેમ્પ્સ, રેન સેન્સિંગ વાઈપર્સ, અને ફોગ લેમ્પ્સ (કોર્નરિંગ સાથે) મળે છે. 

