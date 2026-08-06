/34 KM માઈલેજ, 5 લાખથી ઓછી કિંમત... મારુતિની આ કાર ખરીદવા લોકોની પડાપડી !

Maruti Suzuki : જુલાઈ મહિનો મારુતિના નામે રહ્યો, કંપની આ મહિને ગાડીઓના વેચાણ મામલે ટોપમાં રહી છે. જૂનમાં સૌથી વધુ વેચાતી કાર ટાટા પંચ જુલાઈમાં ટોપ-5માં માંડ સ્થાન મેળવી શકી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, જુલાઈમાં ટોપ-5 સૌથી વધુ વેચાતી કારમાંથી 4 મારુતિ સુઝુકીની હતી.
અમે આવા જ એક મારુતિના મોડેલ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ, જેને જુલાઈમાં 23,000થી વધુ લોકોએ ખરીદ્યું હતું. મારુતિ સુઝુકી વેગનઆર જુલાઈ મહિનાની બીજી સૌથી વધુ વેચાતી કાર બની છે, જેના 23,791 યુનિટ વેચાયા છે.
ગયા વર્ષના જુલાઈ મહિનાની સરખામણીમાં વેચાણમાં 59%નો વધારો થયો છે, જ્યારે કંપનીએ 14,710 યુનિટ વેચ્યા હતા. મારુતિ સતત દર મહિને આ કારના હજારો યુનિટ વેચે છે, જે તેની ઊંચી માઇલેજ અને ઓછી કિંમતને કારણે છે. ત્યારે આ કારના મુખ્ય ફીચર્સ પર એક નજર કરીએ.
મારુતિ સુઝુકી વેગનઆર ફીચર્સ
વધુમાં આ કાર ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી પ્રોગ્રામ, હિલ હોલ્ડ આસિસ્ટ અને ABS જેવા સેફ્ટી ફીચર્સથી સજ્જ છે. આ બધી ફીચર્સ બેઝ વેરિઅન્ટમાં પણ ઉપલબ્ધ છે. તમે આ કારને CNG અથવા પેટ્રોલ એન્જિન સાથે ખરીદી શકો છો. કંપનીએ તાજેતરમાં ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વેરિઅન્ટ પણ લોન્ચ કર્યું છે.
મારુતિ સુઝુકી વેગનઆરમાં 1.2-લિટર પેટ્રોલ એન્જિન છે, જે 66.9 kW પાવર જનરેટ કરે છે. તે મેન્યુઅલ અને AGS (ઓટોમેટિક ગિયર શિફ્ટ) ટ્રાન્સમિશન બંને વિકલ્પો સાથે આવે છે. બેઝ વેરિઅન્ટ 1-લિટર પેટ્રોલ એન્જિન સાથે આવે છે, જે 50.4 kW પાવર અને 91.1 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે.
કેટલી આપે છે માઇલેજ ?
મારુતિ સુઝુકી વેગનઆરના CNG વેરિઅન્ટ વિશે વાત કરીએ તો તે 34.05 કિમી/કિલો માઇલેજ આપે છે અને 1-લિટર એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે. 1-લિટર પેટ્રોલ વેરિઅન્ટ 24.35 કિમી/લીટર માઈલેજ ધરાવે છે, જ્યારે 1.2-લિટર પેટ્રોલ વેરિઅન્ટ 23.56 કિમી/લીટર માઈલેજ આપે છે.