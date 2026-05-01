સૌથી વધુ વેચાતી CNG કારોનું લિસ્ટ, અડધા માર્કેટ પર છે આ કંપનીનો કબજો
Best Selling CNG Cars in India: નવી કાર ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો અને સીએનજી ઈચ્છો છો, તો દેશમાં સૌથી વધુ વેચાતી ગાડીઓ વિશે જાણી લો. અમે નાણાકીય વર્ષ 2026મા સૌથી વધુ વેચાતી 10 સીએનજી ગાડીઓનું લિસ્ટ બનાવ્યું છે. તેના આધારે તમે સમજી શકશો કે લોકો કઈ-કઈ ગાડીઓ પસંદ કરી રહ્યાં છે.
ભારતીય ઓટોમોબાઇલ માર્કેટમાં સીએનજીનો દબદબો ઝડપથી વધી રહ્યો છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો હવે સીએનજી પેસેન્જર વ્હીકલ ખરીદી રહ્યાં છે. પરંતુ સીએનજીમાં તમને વધુ બ્રાન્ડ્સના વિકલ્પ મળશે નબીં. ઘણી બ્રાન્ડે હવે સીએનજી મોડલ્સને લોન્ચ કરવાનું શરૂ કર્યું છે.
જ્યાં નિસાન, રેનો અને હોન્ડાની કારોમાં ડીલરશિપ ફિટમેન્ટવાળા સીએનજી વિકલ્પ આપવાનું શરૂ કર્યું છે. તો મહિન્દ્રા અને સ્કોડા જેવી બ્રાન્ડ્સ પણ સીએનજી લોન્ચ કરવા પર વિચાર કરી રહી છે. જો તમે પણ જીએનસી કાર ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો અમે તમારા માટે બેસ્ટ સેલિંગ સીએનજી કારનું લિસ્ટ બનાવ્યું છે.
સૌથી વધુ વેચાતી કાર
આ લિસ્ટમાં સૌથી વધુ વેચાતી કાર મારૂતિ અર્ટિગા છે. નાણાકીય વર્ષ 2025-2026મા મારૂતિ સુઝુકી અર્ટિગાના 145480 યુનિટ્સનું વેચાણ થયું છે. ભારતીય સીએનજી પેસેન્જર માર્કેટમાં આ કારની ભાગીદારી 14.3 ટકા છે. આ 7-સીટર કાર લો રનિંગ કોસ્ટ અને સારા સ્પેસની એક પ્રેક્ટિકલ વિકલ્પ છે. આ કારણે કાર બેસ્ટ સેલિંગ એમપીવી છે.
ત્યારબાદ બીજા સ્થાને પણ મારૂતિની કાર છે. અમે વાત કરી રહ્યાં છીએ મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયરની, જેના સીએનજીમાં આ નાણાકીય વર્ષમાં 135330 યુનિટ્સનું વેચાણ થયું છે. આ કારની ભાગીદારી 13.3 ટકા છે.
મારૂતિ સુઝુકી વેગનઆર ત્રીજા ક્રમે આવે છે, જેના 96381 યુનિટ્સનું વેચાણ થયું છે. કાર શેર 9.5 ટકા છે. આ એક સસ્તી સીએનજી હેચબેક છે. જેને ભારતમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો પસંદ કરે છે. મારૂતિ બ્રેઝાના 71329 યુનિટ્સનું વેચાણ થયું છે.
ટોપ-5મા 4 સીએનજી ગાડીઓ મારૂતિની
એટલે કે ટોપ-5મા ચાર સીએનજી કારો મારૂતિની છે. પાંચમાં નંબર પર ટાટા નેક્સોન છે, જેના 69168 યુનિટ્સનું વેચાણ થયું છે. તો છઠ્ઠા સ્થાને ટાટા પંચ છે, જેના 67468 યુનિટ્સનું વેચાણ થયું છે. મારૂતિ સુઝુકી ઈકો આ લિસ્ટમાં એકમાત્ર વેન છે, જેના 66675 યુનિટ્સ વેચાયા છે.
હ્યુન્ડઈ ઓરાના 62612 યુનિટ્સ, મારૂતિ સુઝુકી ફ્રોન્ક્સના 54805 યુનિટ અને મારૂતિ વિક્ટોરિયરના 35677 યુનિટ્સનું વેચાણ આ નાણાકીય વર્ષમાં થયું છે. જો ટોપ-10 સીએનજી કારનું લિસ્ટ જોશો તો તેમાં તમને મારૂતિ સુઝુકીનો દબદબો જોવા મળશે.
