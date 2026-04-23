₹11.49 લાખની Sierra કે ₹10.99 લાખની Seltos, બેઝ મોડલમાં કઈ SUV આપે છે વધુ ફીચર્સ?
Tata Sierra અને Kia Seltos ના બેઝ મોડલમાં મોટો મુકાબલો જોવા મળે છે. Sierra Smart+ માં વધુ સેફ્ટી ફીચર્સ જેમ કે 6 એરબેગ, ઈએસપી અને ડિસ્ક બ્રેક મળે છે, જેનાથી તે વધુ સુરક્ષિત વિકલ્પ બને છે. તો Seltos HTE માં મોટી ટચસ્ક્રીન, ડિજિટલ ક્લસ્ટર અને સ્માર્ટ કનેક્ટિવિટી ફીચર્સ મળે છે.
જો તમે નવી SUV ખરીદવાનું વિચારી રહ્યાં છો અને તમારૂ બજેટ આશરે 10-12 લાખ રૂપિયા છે તો Tata Sierra અને Kia Seltos ના બેઝ મોડલ તમારા માટે સારા વિકલ્પ હોઈ શકે છે. પરંતુ સવાલ તે છે કે ઓછી કિંમતમાં કોણ વધુ ફીચર્સ આપે છે? ટાટા સિએરાના બેઝ મોડલની કિંમત 11.49 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે અને કિઆ સેલ્ટોસના બેઝ મોડલની કિંમત 10.99 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. બંને કિંમતો એક્સ-શોરૂમ છે. ઓનરોડ કિંમત શહેર અને ડીલરના હિસાબે અલગ-અલગ હોઈ શકે છે.
એક્સટીરિયર
Tata Sierra નું Smart+ બેઝ મોડલ ખુબ પ્રીમિયમ લાગે છે. તેમાં Bi-LED પ્રોજેક્ટર હેડલાઈટ, LED DRLs, LED ટેલ લાઇટ, ડ્યૂલ ટોન રૂફ અને ઈલેક્ટ્રિક ORVM મળે છે. આ સિવાય તેમાં ઓલ-વ્હીલ ડિસ્ક બ્રેક અને ઈલેક્ટ્રિક ટેલગેટ રિલીઝ જેવા ફીચર્સ પણ આપવામાં આવે છે. તો Kia Seltos HTE માં Ice Cube LED હેડલાઈટ, LED DRLs, સ્ટીલ વ્હીલ્સ, શાર્ક-ફિન એન્ટીના અને રિયર સ્પોઇલર મળે છે. તેનો લુક સારો છે, પરંતુ ફીચર્સના મામલામાં થોડી ઓછી પ્રીમિયમ લાગે છે.
કેબિન અને કમ્ફર્ટ
Sierra Smart+ ની કેબિન વધુ એડવાન્સ જોવા મળે છે. તેમાં ડિજિટલ કોકપિટ, સ્લાઇડિંગ આર્મરેસ્ટ, રિયર સનશેડ, રિયર એસી વેન્ટ, એડજસ્ટેબલ સ્ટીયરિંગ અને USB Type-C (45W) ચાર્જિંગ જેવા ફીચર્સ મળે છે. બીજીતરફ Seltos HTE માં 12-ઇંચ ડિજિટલ ક્લસ્ટર, 10.25 ઇંચ ટચસ્ક્રીન, વાયરલેસ Android Auto અને Apple CarPlay, 6 સ્પીકર્સ અને પાવર વિંડો જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યો છે. એટલે કે ટેક્નોલોજીના મામલામાં સેલ્ટોસ મજબૂત છે.
સેફ્ટી ફીચર્સ
સેફ્ટીના મામલામાં ટાટા સિએરા આગળ નીકળે છે. તેમાં 6 એરબેગ, ESP (20 ફંક્શન), ઓલ-વ્હીલ ડિસ્ક બ્રેક, ઈલેક્ટ્રોનિક પાર્કિંગ બ્રેક, ISOFIX અને હિલ અસિસ્ટ જેવા ફીચર્સ મળે છે. તો Seltos HTE માં બેઝ મોડલમાં 2 એરબેગ, ક્રૂઝ કંટ્રોલ, કીલેસ એન્ટ્રી અને પાર્કિંગ સેન્સર જેવા જરૂરી ફીચર્સ મળે છે, પરંતુ એડવાન્સ સેફ્ટી ફીચર્સ સિયારામાં વધુ છે.
એન્જિન અને પરર્ફોમંસ
Tata Sierra માં 1.5L પેટ્રોલ (105 bhp) અને 1.5L ડીઝલ (116 bhp) એન્જિન ઓપ્શન મળે છે. Kia Seltos માં પણ 1.5L પેટ્રોલ (113 bhp) અને 1.5L ડીઝલ (114 bhp) એન્જિન મળે છે. પાવરના મામલામાં લગભગ બંને બરાબર છે. જો તમે વધુ સેફ્ટી અને બેઝ મોડલમાં વધુ ફીચર્સ ઈચ્છો છો તો ટાટા સિએરા સારો વિકલ્પ છે, પરંતુ જો તમે મોટી સ્ક્રીન, વધુ ટેક્નોલોજી અને બ્રાન્ડ વેલ્યુ ઈચ્છો છો તો કિઆ સેલ્ટોસ સારો વિકલ્પ છે.
