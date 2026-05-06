CNG રિફ્યુઅલ કરવાનો 'ગોલ્ડન ટાઈમ', આ સમયે ભરાવો ગેસ, મળશે ફુલ પ્રેશર અને માખણની જેમ ચાલશે ગાડી!

CNG વાહનમાં રિફ્યુઅલ કરાવો ત્યારે પ્રેશર ખુબ મહત્વનું હોય છે. પ્રેશર બરાબર ન હોય તો ગેસ ઓછો ભરાઈ છે. ત્યારે જાણો સીએનજી રિફ્યુઅલ કરાવવા માટે ક્યો સમય સૌથી સારો છે.
CNG ભરાવવા સમયે તમે ધ્યાન આપ્યું હશે કે ક્યારેક ટેન્ક જલ્દી ફુલ થઈ જાય છે અને ક્યારેક ઓછા ગેસમાં જ ફુલ જોવા મળે છે. તેનું કારણ CNG નું પ્રેશર હોય છે. જો યોગ્ય સમય અને યોગ્ય જગ્યાએ ભરાવવામાં આવે તો તમારી કારમાં વધુ CNG આવી શકે છે.
સવારે અને રાત્રે પ્રેશર કેમ સારૂ હોય છે?
સૌથી સારો સમય વહેલી સવાર (5-8 કલાક) કે મોડી રાત. આ સમયે તાપમાન ઓછું હોય છે અને ઠંડો ગેસ વધુ ડેન્સ (ઘનત્વ) હોય છે. જ્યારે ગેસ ઠંડો હોય તો તે ટેન્કમાં વધુ માત્રામાં ભરાઈ શકે છે. તેથી આ સમયે રિફ્યુલ કરાવવાથી તમને વધુ સીએનજી મળે છે.
બપોરે ગેસ કેમ ઓછો ભરાઈ છે?
બપોરે ગરમી વધુ હોય છે, જેનાથી ગેસ ફેલાઈ જાય છે (expand થાય છે). આ કારણે ટેન્ક જલ્દી ફુલ જોવા મળે છે. પરંતુ હકીકતમાં ગેસ ઓછો હોય છે. તેથી પ્રયાસ કરો કે બપોરે CNG ભરાવવાથી બચો.
ક્યા પંપ પર વધુ પ્રેશર મળે છે?
દરેક CNG સ્ટેશન પર પ્રેશર એક જેવું હોતું નથી. જે પંપ સીધા પાઇપલાઇન (mother station) સાથે જોડાયેલા હોય છે, ત્યાં પ્રેશર વધુ અને સ્થિર હોય છે. જ્યારે નાના કે daughter stations (જ્યાં ગેસ ટ્રકથી આવે છે) ત્યાં પ્રેશર થોડું ઓછું રહી શકે છે. આ સિવાય જે પંપ પર ભીડ વધુ રહે છે, તો વારંવાર ગેસ ભરવાથી પ્રેશર ઘટી શકે છે. તેથી એવા સમયે જાવ જ્યારે લાઈન ઓછી હોય, જેથી તમને સારૂ પ્રેશર મળી શકે.
મશીનનું પ્રેશર ગેજ તપાસો
જ્યારે CNG ભરાઈ ત્યારે મશીન પર પ્રેશર ગેજ જોવા મળે છે. સામાન્ય રીતે સારૂ પ્રેશર લગભગ 200-220 bar ની આસપાસ હોય છે. જો તેનાથી ઓછું છે તો ગેસ ઓછો ભરાશે. એટલે કે જો તમે તમારી કારમાં સીએનજી પૂરાવવા ઈચ્છો છો તો સવારે કે રાત્રે, ઓછી ભીડવાળા અને સારા પંપથી ગેસ ભરાવો.