Electric Bikes: કોલેજ સ્ટુડન્ટ્સ માટે બેસ્ટ છે આ ટોપ 5 ઇલેક્ટ્રિક બાઇક, જાણો કિંમત અને દમદાર ફીચર્સ
Electric Bikes: કોલેજ જવાની દરરોજની સફર હોય કે મિત્રો સાથે શહેરમાં ફરવાનું હોય કે પછી કેમ્પસ પાર્કિંગમાં એક અલગ જ આકર્ષણ જમાવવું હોય વિદ્યાર્થીઓ હવે ઇલેક્ટ્રિક બાઇક તરફ વળી રહ્યા છે, જે ઉપયોગી અને સ્ટાઇલિશ બન્ને છે. તેમાં એપ્લિકેશન કનેક્ટિવિટી, ફાસ્ટ ચાર્જિંગ, એડવાન્સ સેફ્ટી ફીચર્સ અને આધુનિક ડિઝાઇન જેવી સુવિધાઓ મળી જાય છે.
- ગિયરવાળી ઈ-બાઇકથી લઈને 500 કિમીની રેન્જ સુધી
- સ્ટાઇલિશ ડિઝાઇન અને સ્માર્ટ ફીચર્સથી સજ્જ આ બાઇક છે બેસ્ટ!
- આ 5 ઇલેક્ટ્રિક બાઇક યુવાનો માટે છે એકદમ પરફેક્ટ
Electric Bikes: આજના કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ માટે બાઇક હવે ફક્ત મુસાફરીનું સાધન નથી રહ્યું, પરંતુ તેમની ઓળખ, સ્ટાઈલ અને પર્સનાલિટીનો એક ભાગ બની ગયું છે. ભારતમાં ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી ઝડપથી વિકસિત થઈ રહી છે અને તેની સાથે જ ન્યુ જનરેશન ઇલેક્ટ્રિક બાઇક ઉભરી રહી છે, જેમાં આકર્ષક ડિઝાઇન, સ્માર્ટ ટેકનોલોજી અને શહેરી જરૂરિયાતો માટે પરફેક્ટ છે.
1. Oben Rorr EZ Sigma
Oben Rorr EZ Sigmaને ભારતીય રસ્તાઓ અને શહેરી ઉપયોગને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. આ બાઈક 95 કિમી/કલાકની ટોપ સ્પીડ, 0-40 કિમી/કલાકની ઝડપ 3.3 સેકન્ડમાં પહોંચવાની ક્ષમતા અને IDC ધોરણો અનુસાર 175 કિમી સુધીની રેન્જ આપે છે. આ સંયોજન તેને દૈનિક કેમ્પસ ઉપયોગ અને શહેરની અંદર લાંબા અંતરની મુસાફરી બન્ને માટે યોગ્ય બનાવે છે. આ બાઈકનું 3.4 kWh વેરિઅન્ટ 1,16,874 રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ)માં અને 4.4 kWh વેરિઅન્ટ 1,26,874 રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ)માં ઉપલબ્ધ છે.
મુખ્ય ફીચર્સમાં 5-ઇંચ TFT કલર ડિસ્પ્લે, બિલ્ટ-ઇન નેવિગેશન, કોલ/મેસેજ એલર્ટ, એપ-આધારિત GPS સુરક્ષા, રિમોટ ડાયગ્નોસ્ટિક્સ અને રાઇડ ટ્રેકિંગ સામેલ છે. રિવર્સ મોડ અને એર્ગોનોમિક સીટ ડિઝાઇન શહેરી પરિસ્થિતિઓમાં સુવિધા પૂરી પાડે છે. 0-80% ઝડપી ચાર્જિંગમાં લગભગ 1.5 કલાક લાગે છે.
2. Ultraviolette UV X47
ભવિષ્યવાદી ડિઝાઇન અને પર્ફોર્મન્સ-ઓરિએન્ટેડ સ્ટાઇલ પસંદ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે Ultraviolette UV X47 એક અલગ ઓળખ બનાવે છે. તેની એગ્રેસિવ, એવિએશન-પ્રેરિત ડિઝાઇન અને સ્પોર્ટી સ્ટાન્સ તેને કેમ્પસમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનાવી શકે છે. ઉચ્ચ-આઉટપુટ મોટર અને એડવાન્સ બેટરી મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ સાથે આ મોડેલ બહુવિધ રાઇડ મોડ્સ, રિજનરેટિવ બ્રેકિંગ, LED લાઇટિંગ અને ટચસ્ક્રીન કન્સોલ જેવી ટેકનોલોજીથી સજ્જ છે. એપ્લિકેશન-આધારિત રાઇડ એનાલિટિક્સ, વ્હીકલ હેલ્થ મોનિટરિંગ અને OTA અપડેટ્સ જેવી સુવિધાઓ આ બાઈક કનેક્ટેડ રાઇડિંગ અનુભવ પ્રદાન કરે છે.
3. Revolt RV1 BlazeX
Revolt RV1 BlazeX શહેરી ઉપયોગ અને યુવા ડિઝાઇનનું મિશ્રણ પ્રદાન કરે છે. હળવા વજનની ફ્રેમ અને સંતુલિત એર્ગોનોમિક્સ તેને રોજિંદા શહેરી સવારી માટે આદર્શ બનાવે છે. તેમાં અપગ્રેડેડ પાવરટ્રેન અને લિથિયમ-આયન બેટરી સાથે ત્રણ રાઇડ મોડ્સ - ઇકો, નોર્મલ અને સ્પોર્ટ ઉપલબ્ધ છે, જેનાથી રાઇડર પોતાની જરૂરીયાત અનુસાર પ્રદર્શન અને રેન્જ વચ્ચે સંતુલન પસંદ કરી શકે છે. સ્માર્ટ સુવિધાઓમાં LED લાઇટિંગ, ડિજિટલ કન્સોલ, એન્ટી-થેફ્ટ એલર્ટ, જીઓફેન્સિંગ અને રાઇડ ટ્રેકિંગ સામેલ છે.
4. Ola Roadster X સિરીઝ
Ola Roadster X સિરીઝ ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ સેગમેન્ટમાં આકર્ષક ડિઝાઇન અને પ્રમાણમાં સસ્તું વિકલ્પ તરીકે ઉભરી આવી છે. વિવિધ બેટરી વેરિઅન્ટમાં ઉપલબ્ધ આ સિરીઝ IDC અનુસાર, ઉચ્ચ વેરિઅન્ટમાં 501 કિમી સુધીની રેન્જ ઓફર કરે છે. સુવિધાઓમાં 4.3-ઇંચ LCD ડિસ્પ્લે, MoveOS 5 સોફ્ટવેર, ત્રણ રાઇડ મોડ, ટેલિસ્કોપિક ફોર્ક્સ, ડ્યુઅલ રીઅર શોક્સ અને સિંગલ-ચેનલ ABS શામેલ છે. આ મોડેલ પહેલી વાર EV ચલાવનારા યુવા રાઈડર્સને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવાયેલ છે.
5. Matter Aera 5000
Matter Aera 5000ને ભારતની પ્રથમ ગિયરવાળી ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ તરીકે રજૂ કરવામાં આવી છે. તે પરંપરાગત રાઇડિંગ અનુભવ અને આધુનિક ઇલેક્ટ્રિક ટેકનોલોજીનું મિશ્રણ પ્રદાન કરે છે, જે કદાચ અલગ અનુભવ ઇચ્છતા વિદ્યાર્થીઓને આકર્ષિત કરે છે. 10 kW મોટર અને 4-સ્પીડ મેન્યુઅલ ટ્રાન્સમિશન સાથે તે 6 સેકન્ડથી ઓછા સમયમાં 0-60 કિમી/કલાકની સ્પીડ પકડી શકે છે. તેમાં 5 kWh બેટરી, સ્માર્ટ BMS અને IP67 પ્રોટ્ક્શન આપવામાં આવે છે. દાવો કરાયેલ રેન્જ 125 કિમી સુધીની છે. 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન ડિસ્પ્લે, બ્લૂટૂથ કનેક્ટિવિટી, હેન્ડ્સ-ફ્રી નેવિગેશન, રાઇડ એનાલિટિક્સ અને કી ફોબ ટેકનોલોજી જેવી સુવિધાઓ તેને તકનીકી રીતે અદ્યતન બનાવે છે. તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 1,81,308 રૂપિયા છે.
