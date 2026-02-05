Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

અન્ય કેબ કરતાં સસ્તું ભાડું, ડ્રાઈવરોને પણ મળશે 10 લાખનો વીમો, જાણો Bharat Taxi ની ખાસિયત

દેશમાં આજે ભારત ટેક્સીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આ દેશની પ્રથમ ડ્રાઇવર-સેન્ટ્રિક કો-ઓપરેટિગ ટેક્સી સર્વિસ છે. અત્યાર સુધી ચાર લાખથી વધુ ડ્રાઇવર તેમાં જોડાયા છે. ડ્રાઈવરોને 10 લાખ રૂપિયાનો વીમા સહિત અન્ય સુવિધા મળશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 05, 2026, 02:49 PM IST

Trending Photos

અન્ય કેબ કરતાં સસ્તું ભાડું, ડ્રાઈવરોને પણ મળશે 10 લાખનો વીમો, જાણો Bharat Taxi ની ખાસિયત

દેશમાં આજથી નવી કો-ઓપરેટિવ ટેક્સી સર્વિસ ભારત ટેક્સીનો શુભારંભ થઈ ગયો છે. કેન્દ્રીય ગૃહ તથા સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહે દિલ્હીના વિજ્ઞાન ભવનમાં આયોજીત એક કાર્યક્રમમાં તેને સત્તાવાર રીતે લોન્ચ કરશે. સરકારથી સમૃદ્ધિના વિઝનથી પ્રેરિત આ ઝુંબેશ સીધી રીતે ઓલા અને ઉબેર જેવી ખાનગી કેબ સર્વિસને પડકાર આપશે. તેને લઈને સરકારનો દાવો છે કે ભારત ટેક્સી ન માત્ર યાત્રીકોને સસ્તી અને સુરક્ષિત રાઇડ ઉપલબ્ધ કરશે પરંતુ તેમાં જોડાનાર કેબ ડ્રાઇવર્સ (સારથી) ને પણ લાભ મળશે.

4 લાખથી વધુ ડ્રાઈવર જોડાયા
ભારતની પ્રથમ ડ્રાઇવર-સેન્ટ્રિક રાઇડ-હેલિંગ સર્વિસના રૂપમાં ભારત ટેક્સીને તે રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે કે ડ્રાઇવરોના હિતોનું ધ્યાન રાખી શકાય. અત્યાર સુધી ચાર લાખથી વધુ ડ્રાઇવર પ્લેટફોર્મ સાથે જોડાઈ ગયા છે અને તેની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. તેનો પાયલટ પ્રોજેક્ટ નવેમ્બર 2025થી દિલ્હી-એનસીઆરમાં ચાલી રહ્યો હતો અને યાત્રીકોને પહેલાથી સેવા મળી રહી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ડ્રાઈવર્સને 10 લાખનો વીમો મળશે
તેમાં સરકાર તરફથી ડ્રાઇવરને 5 લાખ રૂપિયાનો વ્યક્તિગત દુર્ઘટના વીમો અને 5 લાખ રૂપિયાનો પારિવારિક સ્વાસ્થ્ય વીમો આપવામાં આવશે. જેથી ડ્રાઇવરો સાથે તેના પરિવારોની સુરક્ષાની ખાતરી કરી શકાય. એટલું જ નહીં સારથિઓ માટે સ્વાસ્થ્ય વીમો અને દુર્ઘટના વીમો, નિવૃત્તિ બચત અને ડેડિકેટેડ ડ્રાઇવર અસિસ્ટ સિસ્ટમ જેવા ઘણા લાભ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યા છે. આ સિવાય પ્લેટફોર્મ પર ડ્રાઇવર્સને અન્ય એપ્સ પર કામ કરવાની સ્વતંત્રતા આપવામાં આવી છે. દિલ્હીના સાત મુખ્ય લોકેશન પર હેલ્પ સેન્ટર ઓપરેટ કરવામાં આવી રહ્યાં છે, જે ઇમરજન્સી મદદ અને વેરિફાઇડ રાઇડ ડેટા પ્રદાન કરે છે.

નો સર્જ પ્રાઇસિંગનો નિયમ લાગૂ
યાત્રીકો માટે ભારત ટેક્સીમાં બાઇક, ઓટો અને કારના વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે. ભાડુ બજાર મુકાબલે 30 ટકા સુધી સસ્તું હોવાની સાથે તેમાં નો સર્જ પ્રાઇસિંગનો નિયમ લાગૂ છે. એટલે કે વરસાદ, ટ્રાફિક કે વધુ માંગ દરમિયાન વધારાનું ભાડુ લેવામાં આવશે નહીં. ભાડુ પહેલાથી નક્કી અને સંપૂર્ણ રીતે પારદર્શી હશે, જેનાથી યાત્રીકો સસ્તામાં વિશ્વાસપાત્ર યાત્રા કરી શકશે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Bharat Taxi launchBharat Taxi cab drivers benefits

Trending news