Tesla Car: ટેસ્લા મોડલ Yનો નવો અવતાર ભારતમાં લોન્ચ, સિંગલ ચાર્જમાં 681 કિમી દોડશે, જાણો ફીચર્સ-કિંમત 

ગુજરાતી ન્યૂઝTechnologyTesla Car: ટેસ્લા મોડલ Yનો નવો અવતાર ભારતમાં લોન્ચ, સિંગલ ચાર્જમાં 681 કિમી દોડશે, જાણો ફીચર્સ-કિંમત 

Tesla Model Y L launched in India: ટેસ્લાની ભારતમાં આ પહેલી કાર છે જે ડ્યુઅલ મોટર સેટઅપ સાથે આવે છે. તેનું બુકિંગ શરૂ કરી દેવાયું છે. આ કારના અન્ય ફીચર્સ પણ ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 22, 2026, 12:41 PM IST
  • અમેરિકી કંપની ટેસ્લાનું Tesla Model Y L ભારતમાં લોન્ચ થયું.
  • આ કારની સિંગલ ચાર્જમાં 681 કિમી સુધી ડ્રાઈવિંગ રેન્જ આપી શકે છે.
  • આ કારની કિંમત 61.99 લાખ રૂપિયા નક્કી કરાઈ છે. 
     

કારના શોખીનો માટે એક સારા સમાચાર છે. અમેરિકાની ઈલેક્ટ્રીક કાર નિર્માતા કંપની ટેસ્લાએ પોતાની એકમાત્ર ઈલેક્ટ્રિક કાર Tesla Model Yનું નવું લોંગ વ્હીલબેસ વેરિએન્ટ ભારતમાં લોન્ચ કરી દીધુ છે. જેને Model Y L નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ નવા લોંગ વ્હીલબેસ વેરિએન્ટને કંપનીએ પહેલા ગ્લોબલ માર્કેટમાં રજૂ કર્યું હતું. પરંતુ હવે તેને  ભારતીય બજારમાં પણ રજૂ કરાયું છે. મોટા વ્હીલબેસના કારણે કારનો કેબિન સ્પેસ ખુબ વધી ગયો છે અને આ કાર 6 સીટ કોન્ફ્યુગરેશનમાં આવે છે. 

કારની કિંમત
આકર્ષક દેખાવ અને દમદાર બેટરી પેકથી લેસ મોડલ વાય લોંગ વ્હીલબેસ વેરિએન્ટની શરૂઆતી સિંમત 61.99 લાખ રૂપિયા (એક્સ શોરૂમ) નક્કી કરાઈ છે. જે પ્રમાણે આ કાર પ્રીમિયમ લોંગ રેન્જ વેરિએન્ટની સરખામણીએ 2.10 લાખ રૂપિયા વધુ મોંઘી હશે. આ ઉપરાંત આ કારમાં કંપનીએ ડ્યુઅલ મોટર સેટઅપ આપ્યું છે. જેનાથી કારની ડ્રાઈવિંગ રેન્જ પણ વધી ગઈ છે. અત્રે જણાવવાનું કે ટેસ્લા તરફથી ભારતીય બજારમાં આ પહેલી કાર છે જેમાં ડ્યુઅલ મોટર સેટઅપ અપાયું છે. 

ડ્રાઈવિંગ રેન્જ કેટલી
કંપનીએ એવો દાવો કર્યો છે કે સિંગલ ચાર્જમાં આ કાર 681 કિમી સુધી ડ્રાઈવિંગ રેન્જ આપી શકે છે. જો કે કંપનીએ તેની બેટરી કેપેસિટી વિશે કોઈ જાણકારી હજુ શેર કરી નથી. પરંતુ વેબસાઈટ પર  રજૂ કરાયેલી માહિતી મુજબ આ કાર માત્ર 5 સેકન્ડાં જ 0થી 100 કિમી પ્રતિકલાકની ઝડપ પકડી શકે છે. તેની ટોપ સ્પીડ 201 કિમી પ્રતિકલાક સુધી જાય છે. 

આ ઉપરાંત આ કારમાં વ્હીકલ ટુ લોડ (V2L) ફીચર પણ અપાયું છે. જેનાથી તમે કારની બેટરીથી અન્ય ઈલેક્ટ્રોનિક ડિવાઈસીસને પણ પાવર આપી શકાય છે. 6 સીટવાળી આ કારમાં વચ્ચેવાળી લાઈન એટલે કે સેકન્ડ રોમાં કેપ્ટન સીટ અરેન્જમેન્ટ કરાયું છે. જેનાથી વચ્ચે બેસનારા મુસાફરોને પણ આરામદાયક સફર લાગશે. કંપનીનો દાવો છે કે તેની બેટરી સુપરફાસ્ટ ચાર્જરથી ફક્ત 15 મિનિટમાં એટલી ચાર્જ થઈ જાય છે કે જેનાથી તમને 288 કિમીની ડ્રાઈવિંગ રેન્જ મળી શકે. 

કારની સાઈઝ કેટલી
નવી ટેસ્લા મોડલ વાય લોંગ વ્હીલબેસ વેરિએન્ટની લંબાઈ 4976 મિમી, પહોળાઈ 1920 મિમી અને ઊંચાઈ 1668 મિમી છે, જ્યારે તેનો વ્હીલબેસ 3040 મિમી છે. જે સ્ટાન્ડર્ડ વર્ઝનથી 186 મિમી વધુ લાંબી અને 44 મિમી વધુ ઊંચી છે. આ સાથે જ તેનો વ્હીલબેસ પણ 150 મિમી સુધી વધારવામાં આવ્યો છે. જેનાથી કેબિનમાં વધુ જગ્યા મળે છે. જો કે તેનો ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરન્સ ઘટીને 122 મિમી કરી દેવાયું છે. જે ઈન્ડિયન રોડ કન્ડિશનની રીતે થોડી મુશ્કેલીઓ જરૂરી પેદા કરી શકે. 

લાંબા વ્હીલબેસનો સૌથી મોટો ફાયદો બૂટ સ્પેસમાં જોવા મળે છે. Model Y L માં 2539 લીટર સુધીનો મોટો બૂટ સ્પેસ મળે છે. જે ફેમિલી ટ્રીપ માટે ખુબ ઉપયોગી છે. આ ઉપરાંત તેમાં 116 લીટરનો ફ્રન્ટ ટ્રંક એટલે કે ફ્રંક પણ અપાયો છે. જ્યાં તમે વધારાનો સામાન રાખી શકો છો. આ એસયુવીમાં 2+2+2 = 6 સીટરનો  લેઆઉટ અપાયો છે. બીજી લાઈનમાં કેપ્ટન સીટ્સ મળે છે જે હીટિંગ ફંક્શન, પાવર ટુ વે ફોલ્ડિંગ અે રિટ્રેક્ટેબલ આર્મરેસ્ટ સાથે આવે છે. આ ફીચર તેને વધુ લક્ઝુરિયસ અને આરામદાયક બનાવે છે. 

ત્રીજી લાઈનમાં બેઠેલા મુસાફરો માટે કંપનીએ ખાસ ધ્યાન આપ્યું છે. અહીં એસી વેન્ટ્સ સી-પિલર પર અપાયો છે, આ સાથે જ USB ટાઈપ સી પોર્ટ અને કપહોલ્ડર પણ મળે છે. આ ઉપરાંત સીટ્સ 50:50 સ્પ્લિટ ફોલ્ડિંગ સાથે આવે છે જેનાથી જરૂરિયાત પ્રમાણે સ્પેસને એડજસ્ટ કરી શકાય છે. બધુ મળીને નવી ટેક્લા મોડલ Y L એવા ગ્રાહકો માટે સારો વિકલ્પ બનીને આવી છે જે ઈલેક્ટ્રિક SUVમાં વધુ સ્પેસ, કમ્ફર્ટ અને ફેમિલી ફ્રેન્ડલી ફીચર્સ ઈચ્છે છે. 

ટેસ્લાની વોરંટી
ટેસ્લા પોતાની આ કાર પર 4 વર્ષ કે 80000 કિમી ( જે પહેલા પૂરું થાય)ની બેઝિક વ્હીકલ વોરંટી આપે છે. આ ઉપરાંત કારની બેટરી પર ગ્રાહકોને 8 વર્ષ કે 1.92 લાખ કિલોમીટર ( જે પણ પહેલા હોય) સુધીની વોરંટી મળશે. કારની બોડી માટે બોડી રસ્ટ લિમિટેડ વોરંટી પણ અપાઈ રહી છે જે 12 વર્ષ માટે અનલિમિટેડ કિલોમીટર સુધી લાગૂ રહેશે. જો કે આ વોરંટી કંપનીની ન્યૂ વ્હીકલ લિમિટેડ વોરંટી પોલીસી હેઠળ આવે છે. 

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

