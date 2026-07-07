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Jio, એરટેલ, VIના યૂઝર્સને મોટો ઝટકો! મોબાઈલ રિચાર્જ પ્લાન 15% સુધી થઈ શકે છે મોંઘા, જાણો કારણ

Prepaid Recharge Plan Price Hike: જિયો, એરટેલ, VIના મોબાઈલ યૂઝરોને આગામી સમયમાં મોટો ફટકો પડી શકે છે. પ્રીપેઈડ રિચાર્જ પ્લાનના ભાવમાં વધારો તોળાઈ રહ્યો છે. જાણો કેટલા ભાવ વધી શકે છે અને કેમ આ ભાવ વધારો થઈ શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 07, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:48 PM IST
Jio, એરટેલ, VIના યૂઝર્સને મોટો ઝટકો! મોબાઈલ રિચાર્જ પ્લાન 15% સુધી થઈ શકે છે મોંઘા, જાણો કારણ
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીરSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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