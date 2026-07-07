/Jio, એરટેલ, VIના યૂઝર્સને મોટો ઝટકો! મોબાઈલ રિચાર્જ પ્લાન 15% સુધી થઈ શકે છે મોંઘા, જાણો કારણ

દેશની મુખ્ય ટેલિકોમ કંપનીઓએ એક એવો નિર્ણય લીધો છે જે તેમના યૂઝર્સને મોટો ઝટકો આપી શકે છે. સ્માર્ટ ફોન આજકાલ જીવનશૈલીનો એક મહત્વનો ભાગ બની ગયો છે. ત્યારે મોંઘા થતા રિચાર્જ પ્લાન બજેટ બગાડી શકે છે. દેશની ત્રણ મોટી ટેલિકોમ કંપનીઓએ એકવાર ફરીથી આવનારા સમયમાં મોબાઈલ રિચાર્જ મોંઘા કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. જાણો મોબાઈલ રિચાર્જના ભાવમાં કેમ તોળાઈ રહ્યો છે વધારો?
કેટલો થશે વધારો?
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ ત્રણ ટેલિકોમકંપનીઓ પોતાના પ્રીપેઈટ રિચાર્જ પ્લાનમાં લગભગ 15 ટકા સુધીનો વધારો કરી શકે છે. અત્રે જણાવવાનું કે છેલ્લા બે વર્ષથી કંપનીઓએ પ્લાનના ભાવમાં કોઈ વધારો કર્યો નથી. મળતી માહિતી મુજબ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં મોબાઈલ ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ ઝડપથી વધ્યો છે. પરંતુ આમ છતાં કંપનીઓની પ્રતિ ગ્રાહક સરેરાશ કમાણી (ARPU) તેમના મુજબ થઈ નથી. જેના કારણે હવે ટેલિકોમ કંપનીઓએ પોતાની કમાણી વધારવા માટે રિચાર્જ પ્લાનના ભાવમાં વધારાનો નિર્ણય કર્યો છે. જેની સીધી અસર સામાન્ય જનતા પર જોવા મળશે.
કયા પ્લાન પર થશે અસર
મળતી માહિતી મુજબ આ વધારાની સૌથી વધુ અસર હાલ પ્રીપેઈડ રિચાર્જ પ્લાન્સ પર જોવા મળી શકે છે. અત્રે જણાવવાનું કે ડેઈલી ઉપયોગમાં લેવાતા ડેટા પેક્સ અને અનલિમિટેડ કોલિંગવાળા પ્લાન મોંઘા થઈ શકે છે. એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આવનારા કેટલાક સમયમાં ટેલિકોમ કંપનીઓ પોતાના પ્રીપેઈડ પ્લાન મોંઘા કરી શકે છે.
છેલ્લે ક્યારે થયો હતો વધારો
અત્રે જણાવવાનું કે ટેલિકોમ કંપનીઓએ છેલ્લે પોતાના રિચાર્જ પ્લાન્સમાં મોટો વધારો 2024માં કર્યો હતો. ત્યારબાદ કંપનીઓએ કોઈ પણ ભાવ વધારો કર્યો નથી. પરંતુ આ બધા વચ્ચે મોબાઈલ ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરવામાં ઘણો વધારો જોવા મળ્યો હતો. પરંતુ કંપનીઓની પ્રતિ ગ્રાહક કમાણીમાં કોઈ ખાસ વધારો જોવા મળ્યો નહીં. જેના કારણે હવે કંપનીઓ આ નિર્ણય લઈ રહી છે જેથી તે પોતાની કમાણી વધારી શકે.
શું બધા પ્લાન મોંઘા થઈ જશે?
યૂઝર્સ માટે શું?
અત્રે જણાવવાનું કે જો આવનારા કેટલાક મહિનાઓમાં રિચાર્જ પ્લાનના ભાવમાં વધારો થાય તો આવામાં જૂના રિચાર્જ પ્લાન્સ પહેલા કરતા મોંઘા થશે.
આવામાં જે યૂઝર્સની લાંબી વેલિડિટીવાળો પ્લાન પૂરો થવાની તૈયારીમાં હશે તેઓ પ્લાન મોંઘા થતા પહેલા પોતાનો પ્લાન રિચાર્જ કરાવી લેશે તો તેમને વધુ ફાયદો રહેશે.
જો કે ટેલિકોમ કંપનીઓએ હજુ સુધી કઈ ડેટથી પ્લાન મોંઘા થશે તેના વિશે કોઈ અધિકૃત જાણકારી શેર કરી નથી.