Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /ટેલિકોમ કંપનીઓને મોટો ઝટકો! માત્ર 31 દિવસમાં 1.44 કરોડ યૂઝર્સે પોર્ટ કરાવ્યું SIM, જાણો કયા 2 રાજ્યો ટોપ પર

ટેલિકોમ કંપનીઓને મોટો ઝટકો! માત્ર 31 દિવસમાં 1.44 કરોડ યૂઝર્સે પોર્ટ કરાવ્યું SIM, જાણો કયા 2 રાજ્યો ટોપ પર

TRAI Report: TRAIના નવા અહેવાલ મુજબ, ભારતમાં આશરે 14.46 મિલિયનથી વધુ મોબાઇલ વપરાશકર્તાઓએ મે 2026માં તેમનો નંબર બદલ્યા વિના MNP (મોબાઇલ નંબર પોર્ટેબિલિટી) અરજીઓ ફાઇલ કરી હતી. ઉત્તર પ્રદેશ પૂર્વ અને ઉત્તર પ્રદેશ પશ્ચિમમાં દેશમાં સૌથી વધુ સિમ પોર્ટિંગ અરજીઓ કરવામાં આવી રહી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 30, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:10 PM IST
ટેલિકોમ કંપનીઓને મોટો ઝટકો! માત્ર 31 દિવસમાં 1.44 કરોડ યૂઝર્સે પોર્ટ કરાવ્યું SIM, જાણો કયા 2 રાજ્યો ટોપ પર
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
માસૂમ બાળકને ફક્ત જંક ફૂડ ખવડાયે રાખ્યું, 7 વર્ષની ઉંમરે 115 કિલોનો કરી દીધો, દર્દના
child abuse22 min ago
2
Weak Legs24 min ago
3
gujarat31 min ago
4
fifa world cup 20261 hr ago
5
Gold rate today1 hr ago