/ટેલિકોમ કંપનીઓને મોટો ઝટકો! માત્ર 31 દિવસમાં 1.44 કરોડ યૂઝર્સે પોર્ટ કરાવ્યું SIM, જાણો કયા 2 રાજ્યો ટોપ પર

TRAI Report: TRAIના નવા અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે મે 2026માં ભારતમાં આશરે 14.46 મિલિયન મોબાઇલ નંબર પોર્ટેબિલિટી (MNP) વિનંતીઓ ફાઇલ કરવામાં આવી હતી. આનો અર્થ એ છે કે મોબાઇલ વપરાશકર્તાઓ તેમનો નંબર બદલવા માંગતા નથી પરંતુ તેમના ટેલિકોમ ઓપરેટર બદલવા માંગતા હતા. જો કે, આ સંખ્યા એપ્રિલમાં દાખલ કરાયેલી વિનંતીઓ કરતા થોડી ઓછી છે. આ નેટવર્ક સમસ્યાઓ અને કંપનીઓ દ્વારા તેમના પ્લાનની કિંમતમાં વધારો થવાને કારણે હોઈ શકે છે. આ કદાચ લોકો એક ઓપરેટરથી બીજા ઓપરેટર પર સ્વિચ કરી રહ્યા છે તેનું કારણ છે.
31 દિવસમાં 1.44 કરોડ લોકોએ પોતાના સિમ કાર્ડ બદલ્યા
ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (TRAI)ના તાજેતરના ટેલિકોમ સબ્સ્ક્રિપ્શન ડેટા અનુસાર, મે મહિનામાં નંબર પોર્ટિંગ માટે 1.46 કરોડ અરજીઓ પ્રાપ્ત થઈ હતી, જે એપ્રિલ 2026માં મળેલી 1.47 કરોડ અરજી કરતા થોડી ઓછી છે.
TRAI મોબાઇલ નંબર પોર્ટેબિલિટી (MNP) ડેટાને બે ઝોનમાં વિભાજીત કરે છે. ઝોન I ઉત્તર અને પશ્ચિમ ભારતને આવરી લે છે, જેમાં મે દરમિયાન આશરે 7.79 મિલિયન નંબર પોર્ટિંગ અરજીઓ છે. ઝોન II, જેમાં દક્ષિણ અને પૂર્વ ભારતનો સમાવેશ થાય છે, તેમાં આશરે 6.67 મિલિયન અરજીઓ જોવા મળી હતી.
ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારને સૌથી વધુ પોર્ટેબિલિટીની અરજી મળી
ઉત્તર પ્રદેશ પૂર્વ (UP પૂર્વ)ને મે મહિનામાં દેશભરમાં મોબાઇલ નંબર પોર્ટિંગ માટે સૌથી વધુ અરજીો મળી હતી. આ વર્તુળમાં આશરે 2.06 મિલિયન પોર્ટિંગ વિનંતીઓ નોંધાઈ હતી, જે એપ્રિલમાં 2.14 મિલિયન હતી.
ઉત્તર પ્રદેશ પશ્ચિમ બીજા સ્થાને છે. મે મહિનામાં આશરે 1.49 મિલિયન MNP વિનંતીઓ પ્રાપ્ત થઈ હતી, જે એપ્રિલમાં 1.51 મિલિયન હતી. સંયુક્ત રીતે, આ બંને ઉત્તર પ્રદેશ સર્કલે મે મહિનામાં આશરે 3.55 મિલિયન પોર્ટિંગ અરજીઓ આવી હતી.
ઝોન IIમાં, બિહારમાં આશરે 1.41 મિલિયન MNP અરજીઓ સૌથી વધુ સંખ્યા નોંધાઈ હતી, ત્યારબાદ મધ્ય પ્રદેશમાં આશરે 1.37 મિલિયન. પશ્ચિમ બંગાળમાં મે દરમિયાન આશરે 1.35 મિલિયન પોર્ટિંગ અરજીઓ નોંધાઈ હતી.
ગુજરાતમાં પણ 0.90 મિલિયન MNP અરજીઓ નોંધાઈ
અન્ય મુખ્ય ટેલિકોમ સર્કલમાં, ગુજરાતમાં મહિના દરમિયાન આશરે 0.90 મિલિયન MNP અરજીઓ નોંધાઈ હતી. આ પછી મહારાષ્ટ્રમાં 0.87 મિલિયન વિનંતીઓ, રાજસ્થાનમાં 0.76 મિલિયન, દિલ્હીમાં 0.60 મિલિયન, આંધ્રપ્રદેશમાં 0.59 મિલિયન, કર્ણાટકમાં 0.57 મિલિયન અને તમિલનાડુમાં 0.51 મિલિયન વિનંતીઓ નોંધાઈ.
લેટેસ્ટ TRAI ડેટા અનુસાર, મે 2026માં ઉત્તર પ્રદેશ પૂર્વ, ઉત્તર પ્રદેશ પશ્ચિમ, બિહાર, મધ્યપ્રદેશ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં સૌથી વધુ મોબાઇલ નંબર પોર્ટેબિલિટી વિનંતીઓ નોંધાઈ, જ્યારે સમગ્ર ભારતમાં, તે મહિના દરમિયાન આશરે 14.46 મિલિયન MNP અરજીઓ નોંધાઈ હતી.
આ સુવિધા 2010માં શરૂ કરવામાં આવી હતી
મોબાઇલ નંબર પોર્ટેબિલિટી (MNP) ગ્રાહકોને તેમના હાલના મોબાઇલ નંબર બદલ્યા વિના તેમના ટેલિકોમ ઓપરેટર બદલવાની મંજૂરી આપે છે. આ સુવિધા સૌપ્રથમ 25 નવેમ્બર, 2010ના રોજ હરિયાણામાં શરૂ કરવામાં આવી હતી, અને પછી 20 જાન્યુઆરી, 2011ના રોજ દેશભરમાં લાગુ કરવામાં આવી હતી. ઇન્ટર-LSA MNP 3 જુલાઈ, 2015ના રોજ દેશભરમાં શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેનાથી ગ્રાહકો એક લાઇસન્સ પ્રાપ્ત સેવા ક્ષેત્રમાંથી બીજામાં જતા સમયે પણ તેમના મોબાઇલ નંબર જાળવી રાખી શકતા હતા.
નબળા નેટવર્ક અને મોંઘા પ્લાનથી પરેશાન ભારતીયો?
TRAI રિપોર્ટમાં આટલી મોટી સંખ્યામાં મોબાઇલ નંબર પોર્ટ કેમ કરવામાં આવી રહ્યા છે તે સમજાવવામાં આવ્યું નથી. જો કે, બજાર એક્સપર્ટ અને અહેવાલો માને છે કે દેશમાં મોટી સંખ્યામાં મોબાઇલ નંબર પોર્ટેબિલિટી (MNP) વિનંતીઓ પાછળ ટેલિકોમ કંપનીઓ વચ્ચે ચાલી રહેલ નેટવર્ક અને ટેરિફ યુદ્ધનું કારણ છે.
જ્યારે Jio અને Airtel દેશમાં ઝડપથી 5Gનો વિસ્તાર કરી રહ્યા છે, ત્યારે ગ્રાહકો વધુ સારા નેટવર્ક કવરેજ અને ઓછી કિંમતના પ્લાનની શોધમાં એકબીજા તરફ સ્વિચ કરી રહ્યા છે. વોડાફોન આઈડિયા (Vi)ના નેટવર્ક સમસ્યાઓ અને 5G રોલઆઉટમાં વિલંબને કારણે, તેના ઘણા ગ્રાહકો Jio અથવા Airtel તરફ વળી રહ્યા છે.