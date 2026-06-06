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બજારમાં આવી ગયું E85 ફ્યૂલ, પેટ્રોલ કરતા કેટલું સસ્તું, જાણો કઈ ગાડીઓમાં વાપરી શકાય?

E85 Fuel: હવે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ધીરે ધીરે વળતા પાણી જોવા મળે તો નવાઈ નહીં કારણ કે બજારમાં E85 પેટ્રોલની એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે અને તે નોર્મલ પેટ્રોલ કરતા 20 રૂપિયા સસ્તું ઈંધણ છે. ખાસ જાણો તેની વિશેષતાઓ વિશે અને અન્ય વાહનો તે વાપરી શકે કે નહીં તે પણ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 06, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:56 AM IST
બજારમાં આવી ગયું E85 ફ્યૂલ, પેટ્રોલ કરતા કેટલું સસ્તું, જાણો કઈ ગાડીઓમાં વાપરી શકાય?

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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