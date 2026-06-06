/બજારમાં આવી ગયું E85 ફ્યૂલ, પેટ્રોલ કરતા કેટલું સસ્તું, જાણો કઈ ગાડીઓમાં વાપરી શકાય?

મિડલ ઈસ્ટમાં જે સંકટ સર્જાયું છે તેના પગલે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં સતત વધારો જોવા મળ્યો અને ઘર આંગણે પણ આશરે 7 રૂપિયા જેટલો વધારો ફ્યૂલમાં જોવા મળ્યો. જો કે આ બધા વચ્ચે એક રાહતના સમાચાર એ આવ્યા છે કે હવે દેશી રાજધાની દિલ્હીમાં હાલમાં જ ફ્લેક્સફ્યૂલ કાર અને બાઈક લોન્ચ થયા અને હવે આવા વાહનો માટે પહેલીવાર E85 એટલે કે ફ્લેક્સ ફ્યૂલ પણ લોન્ચ થઈ ગયું છે.
સામાન્ય ઈંધણ કરતા કેટલું સસ્તું?
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ ફ્લેક્સ ફ્યૂલ વાહનો માટે આ ઈંધણ (ઈથેનોલ બ્લેન્ડેડ ઈંધણ) પેટ્રોલથી 20 રૂપિયા સસ્તું ઉપલબ્ધ છે. E85 ફ્યૂલ ટેક્નોલોજી અને તેના પર્યાવરણીય લાભની સાથે જ ભવિષ્યમાં તમારા શહેરમાં પણ પેટ્રોલ પંપો પર તેની ઉપલબ્ધતા સંલગ્ન તમામ વિગતો ખાસ જાણો.
અત્રે જણાવવાનું કે ભારતે પોતાની ઉર્જા સુરક્ષા અને ગ્રીન ફ્યૂચરની દિશામાં એક ઐતિહાસિક છલાંગ લગાવતા આ E85 ફ્યૂલ લોન્ચ કર્યું છે. જેનાથી આવનારા સમયમાં ફ્યૂલ ઈમ્પોર્ટને ધીરે ધીરે ઘટાડવા પર ભાર મૂકાઈ શકશે. કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસમંત્રી હરદીપસિંહ પુરીએ નવી દિલ્હીમાં E85 ઈંધણને અધિકૃત રીતે ઈન્ડિયન ઓઈલના ફ્યૂલ પંપ પર લોન્ચ કર્યું. ઈથેનોલ અને પેટ્રોલના મિશ્રણથી તૈયાર થયેલું આ વિશેષ ઈંધણ પર્યાવરણ માટે પણ ખુબ અનુકૂળ છે અને તે સામાન્ય પેટ્રોલની સરખામણીએ 20 રૂપિયા પ્રતિ લીટર સસ્તું પણ છે. દિલ્હીમાં તેનો ભાવ 82 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. જ્યારે પેટ્રોલનો ભાવ 102 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે.
At the Historic Launch of India's E85 Fuel at an @IndianOilcl Outlet in New Delhi https://t.co/1EWXu33s0E
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) June 5, 2026
E85 ફ્યૂલના શું થાય લાભ અને વિશેષતાઓ પણ જાણો
1. E85 ફ્યૂલ પર્યાવરણ માટે ખુબ અનુકૂળ છે. આ ઈંધણ પેટ્રોલની સરખામણીમાં ગ્રીન હાઉસ ગેસોના ઉત્સર્જનમાં 61 ટકા સુધી ઘટાડો સુનિશ્ચિત કરે છે.
2. દિલ્હીમાં E85ની કિંમત 82.12 રૂપિયા પ્રતિ લીટર નક્કી કરાઈ છે. જે વર્તમાન પેટ્રોલના ભાવ 102.12 રૂપિયા પ્રતિ લીટર કરતા 20 રૂપિયા સસ્તું છે.
3. E85 ફ્યૂલમાં વધારે પ્રમાણેમાં ઈથેનોલ હોય છે. જે ખેડૂતો માટે વરદાન સમાન છે. ઈથેનોલનું ઉત્પાદન મુખ્યત્વે કૃષિ ઉત્પાદનોથી થાય છે. જેનાથી તે આવનારા સમયમાં ખેડૂતો માટે વધારાની આવકનો એક મોટો સ્ત્રોત બની શકશે.
4. અત્રે જણાવવાનુંકે E85 ફ્યૂલ માટે ઉપયોગ થનારી ટેક્નોલોજી સ્વદેશી છે, જે ભારતના ગ્રીન એનર્જી ટ્રાન્ઝિશનને રફ્તાર આપવા માટે સક્ષમ છે.
5. જો કે એ પણ ધ્યાન આપવું કે E85 ફ્યૂલ ફક્ત ફ્લેક્સ ફ્યૂલ એન્જિનથી લેસ ગાડીઓ માટે જ છે. સામાન્ય પેટ્રોલ વાહનોમાં તેનો ઉપયોગ થઈ શકે નહીં.
E85 ફ્યૂલની ખાસિયતો
ઉપલબ્ધતા વિશે