ડાયવર્ઝન, રખડતા પશુઓ કે ધુમ્મસ... હવે નેશનલ હાઈવે પર Jio બચાવશે તમારો જીવ! જાણો ડ્રાઈવરને કેવી રીતે મળશે સેફ્ટી એલર્ટ

NHAI Safety Alert: NHAI અને Jioએ સાથે મળીને નેશનલ હાઇવે પર મુસાફરોની સુરક્ષા વધારવા માટે સેફ્ટી એલર્ટ સિસ્ટમ લોન્ચ કરી છે. હવે ડ્રાઇવરોને અકસ્માત સંભવિત વિસ્તારો, ધુમ્મસ, ડાયવર્ઝન અને રખડતા પશુઓની માહિતી SMS, WhatsApp અને હાઇ-પ્રાયોરિટી કોલ દ્વારા અગાઉથી જ મળી જશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 02, 2025, 09:06 PM IST

NHAI Safety Alert: ભારતમાં દર વર્ષે નેશનલ હાઇવે પર લાખો વાહનો ચાલે છે અને તેની સાથે અકસ્માતોનું જોખમ પણ વધતું જાય છે. ધુમ્મસ, અચાનક ડાયવર્ઝન, રખડતા પશુઓ, રોડ કન્સ્ટ્રક્શન અને બ્લેક સ્પોટ જેવી પરિસ્થિતિઓ અવારનવાર અકસ્માતોનું મોટું કારણ બને છે. પરંતુ હવે આ સ્થિતિ બદલાવા જઈ રહી છે. 02 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ ભારતીય રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પ્રાધિકરણ (NHAI) અને રિલાયન્સ જિયોએ એક ઐતિહાસિક પગલું ભરતા ટેલિકમ્યુનિકેશન આધારિત સેફ્ટી એલર્ટ સિસ્ટમ શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી છે, જે ભારતના માર્ગ સુરક્ષાના માપદંડોને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખશે.

આ MoU હેઠળ, 50 કરોડથી વધુ જિયો યુઝર્સને તેમના મોબાઇલ પર તાત્કાલિક એલર્ટ મળશે, તે પણ કોઈ નવા ડિવાઇસ કે હાર્ડવેર વગર. માત્ર જિયોના 4G-5G નેટવર્ક દ્વારા તમને SMS, WhatsApp અને હાઇ-પ્રાયોરિટી કોલ પર આ માહિતી મળી જશે કે, આગળ રસ્તા પર અકસ્માત થવાની સંભાવના છે, ધુમ્મસ છે, કોઈ ડાયવર્ઝન છે અથવા રખડતા પશુઓ હાજર છે.

આ ઓટોમેટેડ સિસ્ટમ દ્વારા ડ્રાઇવરોને પહેલાથી જ ચેતવણી મળી જશે અને તેઓ સુરક્ષિત નિર્ણયો લઈ શકશે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, આ પહેલ ભારતમાં રોડ સેફ્ટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં એક નવો અધ્યાય લખશે અને હજારો જીવ બચાવી શકાશે.

NHAI–Jio પાર્ટનરશિપ: ભારતની રોડ સેફ્ટીમાં મોટું પગલું
ભારતના રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો પર દરરોજ લાખો વાહનો ચાલે છે, પરંતુ તેની સાથે અકસ્માતનું જોખમ પણ વધે છે. ધુમ્મસ, રાત્રે ઓછી દૃશ્યતા, અચાનક ડાયવર્ઝન અને રખડતા પશુઓ - આ બધા મળીને ઘણી વખત જીવલેણ પરિસ્થિતિઓ ઊભી કરે છે. આ સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને NHAIએ રિલાયન્સ જિયો સાથે મળીને એક નવીન ઉકેલે તૈયાર કર્યો છે. આ પાર્ટનરશિપ હેઠળ એક એવી ટેલિકોમ-આધારિત સેફ્ટી એલર્ટ સિસ્ટમ શરૂ કરવામાં આવી રહી છે જે મુસાફરીને પહેલા કરતા વધુ સુરક્ષિત બનાવશે.

કેવી રીતે કામ કરશે આ સેફ્ટી એલર્ટ સિસ્ટમ?
જિયોનું 4G-5G નેટવર્ક આ સિસ્ટમનો આધાર બનશે. જેમ જેમ કોઈ વાહન નેશનલ હાઇવેની નજીક અથવા તેના પર ચાલશે, ત્યારે ઓટોમેટિકલી: SMS, WhatsApp Message અને High Priority Callsના માધ્યમથી તેને રિયલ-ટાઇમ સેફ્ટી એલર્ટ મોકલવામાં આવશે.

આ એલર્ટ બતાવશે
- આગળ અકસ્માત સંભવિત વિસ્તાર છે.
- રસ્તા પર ગાઢ ધુમ્મસ છે.
- આગળ ડાયવર્ઝન છે.
- રસ્તા પર પ્રાણીઓ છે.
- હાઇવે પર સ્લિપરી સ્થિતિઓ (Slippery Conditions) છે.

આ ચેતવણીઓને કારણે ડ્રાઇવર પહેલાથી જ સતર્ક થઈને વાહનને નિયંત્રિત કરી શકશે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
telecom-based safety alertsroad safety technologySMS safety alertsજિયો NHAI સેફ્ટી એલર્ટમાર્ગ સેફ્ટી ટેકનોલોજી

