/સ્માર્ટફોન ખરીદનારાઓ માટે મોટા સમાચાર! શું બંધ થઈ શકે છે No-Cost EMI, જાણો તમને ફાયદો થશે કે નુકસાન

No Cost EMI Scheme: જો તમે નવો સ્માર્ટફોન ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યા છો અને નો-કોસ્ટ EMIને સૌથી સરળ રસ્તો માનો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે આંખ ખોલનારા છે. ઓલ ઇન્ડિયા મોબાઇલ રિટેલર્સ એસોસિએશને (AIMRA) દાવો કર્યો છે કે, વ્યાજ વગરની આ હપ્તા પદ્ધતિ વાસ્તવમાં તમને સસ્તો નહીં, પરંતુ ફોન મોંઘો અપાવી રહી છે. એસોસિએશને સેમસંગ, એપલ, વીવો, શાઓમી જેવી મોટી કંપનીઓને પત્ર લખીને ઝીરો-કોસ્ટ EMI બંધ કરવાની અપીલ કરી છે. આખરે શું છે નો-કોસ્ટ EMIનું અસલી ગણિત અને શું હવે સ્માર્ટફોન સસ્તા થવાના છે? આવો સરળ ભાષામાં સમજીએ.
શું છે નો-કોસ્ટ EMIનું અસલી સત્ય?
જ્યારે તમે કોઈ સ્માર્ટફોન ઝીરો-કોસ્ટ EMI પર ખરીદો છો, ત્યારે તમને લાગે છે કે તમારા પર કોઈ વધારાનું વ્યાજ લાગી રહ્યું નથી. પરંતુ રિટેલર્સ એસોસિએશન AIMRA અનુસાર, આ પૂરી રીતે સાચું નથી. કંપનીઓ નો-કોસ્ટ EMI ઓફર કરવા માટે ફાઇનાન્સ કંપનીઓ અને બેન્કોને 17% થી 19% સુધીનો ચાર્જ આપે છે. આ ભારે ખર્ચને કંપનીઓ ફોનની શરૂઆતની નક્કી કરેલી કિંમતમાં જ જોડી દે છે. જેનાથી સ્માર્ટફોનની અસલી કિંમત બજારમાં આપોઆપ વધી જાય છે.
રિટેલર્સની કંપનીઓ પાસે શું છે માગ?
ઓલ ઇન્ડિયા મોબાઇલ રિટેલર્સ એસોસિએશને (AIMRA) સેમસંગ, એપલ, વીવો, શાઓમી, ઓપ્પો અને રિયલમી જેવી દિગ્ગજ કંપનીઓને પત્ર લખ્યો છે. તેમણે માગ કરી છે કે, ઇન્ડસ્ટ્રીએ નો-કોસ્ટ EMI સ્કીમને પૂરી રીતે બંધ કરી દેવી જોઈએ. તેના બદલે ગાડીઓ અને ઘરની લોનની જેમ સામાન્ય વ્યાજવાળી લોન મોડેલ લાવવું જોઈએ. AIMRAનું માનવું છે કે, આનાથી ફોનની બેઝ પ્રાઈઝ એટલે કે અસલી કિંમતમાં મોટો ઘટાડો આવશે.
ગ્રાહકોને આનાથી શું ફાયદો થશે?
જો નો-કોસ્ટ EMIની સિસ્ટમ ખતમ થાય છે, તો કંપનીઓનો 17-19% નો વધારાનો ખર્ચ બચશે. જેનાથી ફોનની અસલી કિંમત ઓછી રાખી શકાશે. જે લોકો પૂરા પૈસા આપીને તુરંત ફોન ખરીદે છે, તેમને મોબાઇલ ઘણો સસ્તો મળશે. આ ઉપરાંત જે લોકો હપ્તા પર ફોન લેશે, તેમને પોતાની પસંદગી મુજબ 48 મહિના સુધીની લાંબી લોન અવધિ પસંદ કરવાનો વિકલ્પ મળી શકે છે.
લોન અપ્રૂવલ દરમાં થશે સુધારો
વર્તમાન સમયમાં નો-કોસ્ટ EMIની સખત શરતોના કારણે લોન અપ્રૂવલ રેટ 50%થી પણ ઓછો રહે છે. AIMRA અનુસાર, સામાન્ય લોન સિસ્ટમ લાગુ થવાથી બેન્કો સરળતાથી લોન પાસ કરશે. જેનાથી અપ્રૂવલ રેટ વધીને 75% સુધી પહોંચી શકે છે. એટલે કે વધુમાં વધુ ગ્રાહક પોતાની પસંદગીનો સ્માર્ટફોન સરળતાથી હપ્તા પર ખરીદી શકશે.
એક્સપર્ટ્સ અને કંપનીઓનું શું કહેવું છે?
ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા જાણકારોનું માનવું છે કે, જો નો-કોસ્ટ EMI બંધ થાય છે, તો તેની અસર બન્ને પ્રકારના ગ્રાહકો પર અલગ પડશે. જે લોકો એક જ વારમાં પૂરી પેમેન્ટ કરશે, તેમના માટે ફોન અત્યંત સસ્તા થઈ જશે. જો કે, લોન પર ફોન લેનારાઓએ સીધું વ્યાજ ચૂકવવું પડશે, પરંતુ ફોનની મૂળ કિંમત ઓછી હોવાથી કુલ મળીને ગ્રાહકોનું બજેટ વધારે પ્રભાવિત નહીં થાય. હવે જોવાનું એ રહેશે કે સ્માર્ટફોન બ્રાન્ડ્સ આ સૂચન પર શું નિર્ણય લે છે.