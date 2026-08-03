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સ્માર્ટફોન ખરીદનારાઓ માટે મોટા સમાચાર! શું બંધ થઈ શકે છે No-Cost EMI, જાણો તમને ફાયદો થશે કે નુકસાન

No Cost EMI Scheme: શું Zero-Cost EMIના ચક્કરમાં સ્માર્ટફોન મોંઘા થઈ રહ્યા છે? જાણો AIMRAએ મોબાઇલ કંપનીઓને નો-કોસ્ટ EMI બંધ કરવાની ભલામણ કેમ કરી છે અને તેનાથી ગ્રાહકોને કેવી રીતે ફાયદો થઈ શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 03, 2026, 11:31 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:31 PM IST
સ્માર્ટફોન ખરીદનારાઓ માટે મોટા સમાચાર! શું બંધ થઈ શકે છે No-Cost EMI, જાણો તમને ફાયદો થશે કે નુકસાન

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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