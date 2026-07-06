/ટેક સેક્ટરમાં મોટી હલચલ! 4,800 કર્મચારીઓની છટણી કરશે Microsoft, કંપની કેમ લઈ રહી છે આટલો મોટો નિર્ણય?

Microsoft Layoff: દિગ્ગજ ટેક કંપની માઇક્રોસોફ્ટ (Microsoft) પોતાના વર્કફોર્સમાં આશરે 2.1 ટકાનો ઘટાડો કરવા જઈ રહી છે. આનાથી લગભગ 4,800 કર્મચારીઓની નોકરી જશે. ટેક્નોલોજી સેક્ટરમાં ચાલી રહેલી છટણીની આ નવી લહેર પાછળ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI)ની વધતી દખલગીરી છે. વિન્ડોઝ (Windows) બનાવતી આ કંપની AI ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર ભારે રોકાણ કરી રહી છે અને પોતાના બિઝનેસમાં કાર્યક્ષમતા (Efficiency) વધારવા માટે આ ટેકનિકનો ઉપયોગ કરી રહી છે.
ટેક સેક્ટરની મોટી કંપનીઓનો AI પરનો ખર્ચ આ વર્ષે 700 અબજ ડોલરને પાર પહોંચવાનો છે. આના કારણે કંપનીઓ પર આ રોકાણનું રિટર્ન દર્શાવવા અને વધતા ખર્ચને મેનેજ કરવાનું ભારે દબાણ છે. આ જ કારણ છે કે, આ વર્ષે એમેઝોન અને મેટા જેવી દિગ્ગજ કંપનીઓ પણ હજારો કર્મચારીઓને બહારનો રસ્તો બતાવી ચૂકી છે. માઇક્રોસોફ્ટ તરફથી છટણીનો આ નિર્ણય ખૂબ જ મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થયા બાદ આજે જ લેવામાં આવ્યો છે.
6 મહિનામાં શેર 23 ટકા તૂટ્યા
વર્ષ 2026ના શરૂઆતના 6 મહિનામાં કંપનીના શેરમાં આશરે 23 ટકાનો મોટો કડાકો નોંધાયો છે. વર્ષ 2022 બાદ કંપનીનું આ અત્યાર સુધીનું સૌથી ખરાબ છમાસિક પ્રદર્શન છે. આ પહેલાં કંપનીએ આ વર્ષની શરૂઆતમાં પોતાના અમેરિકન વર્કફોર્સના આશરે 7 ટકા એટલે કે લગભગ 9,000 કર્મચારીઓને સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ (Voluntary Buyouts / VRS)ની ઓફર કરી હતી. સામાન્ય રીતે માઇક્રોસોફ્ટ જૂન મહિનામાં પોતાના નાણાકીય વર્ષના અંત નજીક નવી ખર્ચ યોજનાઓ નક્કી કરતી વખતે નોકરીઓમાં આવી કાપ મૂકતી હોય છે.
ડેટા સેન્ટર્સના નિર્માણ પાછળ ભારે ખર્ચ
AIની વધતી માંગે માઇક્રોસોફ્ટના ક્લાઉડ-કમ્પ્યુટિંગ બિઝનેસ 'એઝ્યોર' (Azure)ને ગતિ આપી છે. પરંતુ તેની સાથે જ આ સર્વિસને યોગ્ય રીતે ચલાવવા માટે નવા ડેટા સેન્ટર્સના નિર્માણ પાછળ થઈ રહેલો ભારે ખર્ચ કંપનીના કેશ ફ્લો (Cash Flow)ને પ્રભાવિત કરી રહ્યો છે. કંપનીએ એપ્રિલમાં વોલ સ્ટ્રીટના અંદાજ કરતાં વધુ એઝ્યોરના વેચાણનો અંદાજ લગાવ્યો હતો. પરંતુ 2026 માટે 190 અબજ ડોલરના ખર્ચનો અંદાજ પણ રજૂ કર્યો હતો. કંપની તરફથી જાહેર કરાયેલા આ અંદાજે સૌને ચોંકાવી દીધા હતા.
રૂટિન બિઝનેસના કાર્યોને ઓટોમેટિક કરનારા AI ટુલ્સ હવે માઇક્રોસોફ્ટના આકર્ષક સોફ્ટવેર બિઝનેસ માટે મોટો ખતરો બનીને ઉભર્યા છે. આ સાથે જ ડેટા સેન્ટર્સની માંગને કારણે મેમરી ચિપની કિંમતોમાં ઉછાળો આવ્યો છે. આના લીધે માઇક્રોસોફ્ટને પોતાના એક્સબોક્સ (Xbox) કન્સોલની કિંમત વધારવાની ફરજ પડી છે, જ્યારે માર્કેટમાં તેની ડિમાન્ડ પહેલાથી જ નબળી ચાલી રહી હતી.