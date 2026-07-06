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ટેક સેક્ટરમાં મોટી હલચલ! 4,800 કર્મચારીઓની છટણી કરશે Microsoft, કંપની કેમ લઈ રહી છે આટલો મોટો નિર્ણય?

Microsoft Job Cut: માઇક્રોસોફ્ટ ફરી એકવાર પોતાના વર્કફોર્સ (કર્મચારીઓની સંખ્યા)માં 2 ટકાથી વધુનો ઘટાડો કરવા જઈ રહી છે. જેના કારણે આગામી સમયમાં 4,800 કર્મચારીઓની નોકરી પર સંકટ આવવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 06, 2026, 11:17 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:17 PM IST
ટેક સેક્ટરમાં મોટી હલચલ! 4,800 કર્મચારીઓની છટણી કરશે Microsoft, કંપની કેમ લઈ રહી છે આટલો મોટો નિર્ણય?
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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