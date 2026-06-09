/ભારતમાં 1 જુલાઈથી મોંઘી થશે આ કંપનીની કાર, જાણો કિંમતમાં કેટલો થશે વધારો

BMW Car Price Hike : કારના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે. વિવિધ બ્રાન્ડ્સે સમયાંતરે તેમના વાહનોના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. હવે BMWએ તેની કારના ભાવમાં વધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે. 1 જુલાઈથી કંપનીના વાહનો વધુ મોંઘા થશે કિંમતોમાં 2 ટકાનો વધારો થશે. આ વધારો BMW અને MINI કારની સમગ્ર કેટેગરી પર લાગુ પડે છે. આ વધારો રૂપિયાના મૂલ્યમાં ઘટાડો અને વધતા લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચને કારણે કંપની 1 જુલાઈથી ભાવમાં 2 ટકાનો વધારો કરવા જઈ રહી છે.
BMW કાર કેમ મોંઘી થઈ ?
BMW ગ્રુપ ઈન્ડિયાના પ્રમુખ અને CEO હરદીપ સિંહ બ્રારે જણાવ્યું હતું કે, BMW ગ્રુપ ઈન્ડિયા જબરદસ્ત માંગ અને બેસ્ટ ઉત્પાદન કેટેગરી દ્વારા લક્ઝરી મોબિલિટી સ્પેસમાં નવા સીમાચિહ્નો હાંસલ કરી રહ્યું છે. મેક્રોઈકોનોમિક પડકારો વચ્ચે અમારા પ્રીમિયમ ધોરણો જાળવવા માટે અમે અમારા પોર્ટફોલિયોના ભાવમાં 2 ટકાનો વધારો કરી રહ્યા છીએ.
કંપની ભારતમાં સ્થાનિક રીતે તેની ઘણી કારનું ઉત્પાદન કરે છે. ભારતમાં ઉત્પાદિત કારની યાદીમાં BMW 2 Series Coupe, BMW 3 Series Long Wheelbase, BMW 5 Series Long Wheelbase, BMW 7 Series, BMW X1, X3, X5, X7, BMW M340i અને BMW iX1 Long Wheelbaseનો સમાવેશ થાય છે.
વધુમાં કંપની ભારતમાં CBU (સંપૂર્ણ બિલ્ટ-અપ) યુનિટ તરીકે BMW i5 M60, BMW i7, BMW i7 M70, BMW iX, BMW M440i કન્વર્ટિબલ, BMW M2 Coupe, BMW M4 Competition, BMW M5, અને BMW XM જેવા મોડેલો ઓફર કરે છે.
કંપની આપી રહી છે ફ્રી સર્વિસ
કંપનીએ તાજેતરમાં તેના 'સમર સર્વિસ કેમ્પેઈન 2026'ની જાહેરાત કરી છે. આ પહેલ હેઠળ તે એર કન્ડીશનીંગ ફિલ્ટર, એર ફિલ્ટર અને ટાયરની સ્થિતિની તપાસ સહિત અનેક મફત સેવાઓ ઓફર કરી રહી છે. નોન-ઇલેક્ટ્રિક મોડેલો માટે કંપની મફત બેટરી ચેકઅપ પણ ઓફર કરી રહી છે.
કંપની કોઈપણ ખામીને વહેલા શોધવા માટે આ નિરીક્ષણો કરી રહી છે, જેથી ગ્રાહકોને અસુવિધાનો સામનો ન કરવો પડે. મૂળભૂત તપાસની સાથે કંપની સર્વિસ પર ડિસ્કાઉન્ટ પણ આપી રહી છે. ગ્રાહકો એસી ફ્યુમિગેશન સર્વિસ પર 10% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવી શકે છે, જ્યારે એર કન્ડીશનીંગ રિપેર માટે લેબર ચાર્જ પર 25% સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરવામાં આવી રહ્યું છે.