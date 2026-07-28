/માત્ર 799 રૂપિયામાં બુક કરો 260KM રેન્જવાળી નવી ઈલેક્ટ્રિક બાઈક! ગુજરાતની આ કંપનીએ લોન્ચ કર્યા 3 દમદાર મોડેલ

Avore EV Bike: ભારતમાં ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલરની લોકપ્રિયતા સતત વધી રહી છે. અત્યાર સુધી આ સેગમેન્ટમાં સૌથી વધુ લોકપ્રિયતા ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર્સને મળી છે, પરંતુ હવે ઇલેક્ટ્રિક બાઇકની લોકપ્રિયતા વધવા લાગી છે. આ દરમિયાન ગુજરાતની ઇલેક્ટ્રિક બાઇક સ્ટાર્ટઅપ કંપની એવોર (Avore)એ ભારતીય બજારમાં પોતાની ત્રણ નવી ઇલેક્ટ્રિક બાઇક્સ લોન્ચ કરી છે.
કંપનીએ EX1, EX2 અને EX2S નામના ત્રણ મોડેલ લોન્ચ કર્યા છે, જેને હજુ માત્ર 799 રૂપિયા આપીને પ્રી-બુક કરી શકાય છે. ત્રણેય બાઇકની ડિઝાઇન લગભગ એક જેવી જ છે, પરંતુ બેટરી, રેન્જ, સ્પીડ અને ફિચર્સમાં તફાવત છે.
Avore EX2 - મોટી બેટરી અને વધુ રેન્જ
તેના બીજા એડિશન એટલે કે Avore EX2માં 5kWhની મોટી બેટરી આપવામાં આવી છે. કંપનીના જણાવ્યા મુજબ, આ બાઇક એકવાર ચાર્જ કરવા પર 255 કિમી સુધીની રેન્જ આપે છે. તેની ટોપ સ્પીડ પણ 100 કિમી પ્રતિ કલાક છે. તેમાં પણ ત્રણ રાઇડિંગ મોડ્સ છે. કંપનીનો એ પણ દાવો છે કે, તેની બેટરી લગભગ 2 કલાકમાં 20 ટકાથી 80 ટકા સુધી ચાર્જ થઈ જાય છે. આ વેરિઅન્ટની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 1.46 લાખ રૂપિયા છે.
Avore EX2S - સૌથી વધુ ફિચર્સવાળું મોડલ
Avore EX2S બાઇકનું સૌથી ટોપ વેરિઅન્ટ છે, તેની કિંમત 1.70 લાખ રૂપિયા છે. તેમાં પણ 5kWhની બેટરી મળે છે. જ્યારે તેની ટોપ સ્પીડ 114 કિમી પ્રતિ કલાક છે. કંપનીનો દાવો છે કે બાઇક એકવાર ચાર્જ કરવા પર 260 કિમી સુધીની રેન્જ આપી શકે છે.
જ્યારે આ વેરિઅન્ટમાં પાંચ રાઇડિંગ મોડ્સ મળે છે. સાથે જ 7 ઇંચની ટચસ્ક્રીન ડિસ્પ્લે પણ મળે છે. જો કે, કંપનીએ હજુ આ બાઇકના તમામ સ્પેશિફિકેશનની માહિતી શેર કરી નથી.
|વેરિઅન્ટ
|એક્સ-શોરૂમ કિંમત
|બેટરી ક્ષમતા
|ક્લેમ IDC રેન્જ
|Avore EX1
|1.25 લાખ રૂપિયા
|3.24 kWh
|160 કિમી
|Avore EX2
|1.46 લાખ રૂપિયા
|5.0 kWh
|255 કિમી
|Avore EX2S
|1.70 લાખ રૂપિયા
|5.0 kWh
|260 કિમી
કંપનીએ પોતાની ત્રણેય ઇલેક્ટ્રિક બાઇકની પ્રી-બુકિંગ શરૂ કરી દીધી છે. ગ્રાહકો તેને માત્ર 799 રૂપિયા આપીને બુક કરી શકે છે. જો કે, કંપનીએ હજુ એ જણાવ્યું નથી કે તેની ડિલિવરી ક્યારથી શરૂ થશે.