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માત્ર 799 રૂપિયામાં બુક કરો 260KM રેન્જવાળી નવી ઈલેક્ટ્રિક બાઈક! ગુજરાતની આ કંપનીએ લોન્ચ કર્યા 3 દમદાર મોડેલ

Avore EV Bike: ભારતના EV માર્કેટમાં નવી ઇલેક્ટ્રિક બાઇકની એન્ટ્રી થઈ છે. તેને માત્ર 799 રૂપિયા આપીને બુક કરી શકાય છે. જ્યારે કંપનીનો દાવો છે કે, એક વખત ચાર્જ કર્યા બાદ આ બાઈક 260 કિમી સુધીની રેન્જ આપે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 28, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:35 PM IST
માત્ર 799 રૂપિયામાં બુક કરો 260KM રેન્જવાળી નવી ઈલેક્ટ્રિક બાઈક! ગુજરાતની આ કંપનીએ લોન્ચ કર્યા 3 દમદાર મોડેલ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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